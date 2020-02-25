 Справи про напади на активістів передадуть в СБУ, - Рябошапка. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua", про це він сказав на Форумі реформ "На шляху до Вільнюса" у вівторок.

"Ми намагаємося всі ці справи, пов'язані з нападами на активістів, передати в один орган досудового розслідування - це Служба безпеки України. Є деякі особливості, чому саме туди передаються ці справи. Ми розуміємо, що контекст, чому ці напади відбуваються, єдиний для всієї України незалежно від регіону. Тому краще для нас, щоб ця служба була єдиним органом досудового розслідування", - сказав Генеральний прокурор.

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Він додав, що і процесуальне керівництво теж буде здійснювати один підрозділ Офісу Генеральної прокуратури.

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року Рада проголосувала за створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) з метою здійснення парламентського контролю над розслідуваннями нападів на херсонську активістку Катерину Гандзюк та інших громадських активістів протягом 2017-2018 років.

Очолив ТСК народний депутат з фракції "Слуга народу" Ігор Василів, а його заступником стала Соломія Бобровська з фракції "Голос".