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Все про:напад (701) СБУ (5332) кримінальна справа (387) Рябошапка Руслан (284) Офіс генерального прокурора (107)

 Справи про напади на активістів передадуть в СБУ, - Рябошапка. ВIДЕО

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що кримінальні справи про напади на громадських активістів будуть передані в Службу безпеки України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua", про це він сказав на Форумі реформ "На шляху до Вільнюса" у вівторок.

"Ми намагаємося всі ці справи, пов'язані з нападами на активістів, передати в один орган досудового розслідування - це Служба безпеки України. Є деякі особливості, чому саме туди передаються ці справи. Ми розуміємо, що контекст, чому ці напади відбуваються, єдиний для всієї України незалежно від регіону. Тому краще для нас, щоб ця служба була єдиним органом досудового розслідування", - сказав Генеральний прокурор.

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Він додав, що і процесуальне керівництво теж буде здійснювати один підрозділ Офісу Генеральної прокуратури.

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року Рада проголосувала за створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) з метою здійснення парламентського контролю над розслідуваннями нападів на херсонську активістку Катерину Гандзюк та інших громадських активістів протягом 2017-2018 років.

Очолив ТСК народний депутат з фракції "Слуга народу" Ігор Василів, а його заступником стала Соломія Бобровська з фракції "Голос".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177776
 
 
 Топ коментарі
 
На Зеленского и Авакова дела передайте они на активистов и волонтёров нападают, дела на них шьют.
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"Мы пытаемся все эти дела, связанные с нападениями на активистов, передать в один орган..

Та знаем мы, что это за орган. На нём эти дела и видали, и вертели. Дела о нападениях на активистов передадут в СБУ, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3362
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сбу в гбр
гбр в набу
набу с сап
сап в гбр
итак пока ишак не сдохнет
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На Зеленского и Авакова дела передайте они на активистов и волонтёров нападают, дела на них шьют.
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"Мы пытаемся все эти дела, связанные с нападениями на активистов, передать в один орган..

Та знаем мы, что это за орган. На нём эти дела и видали, и вертели.
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Согласен!!!!
98% если не 100 громких дел переданных в СБУ бесследно пропали!!!!
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О це сильно: нападами буде займатися не прокуратура, а СБУ. СБУ в курсі?
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сбу в гбр
гбр в набу
набу с сап
сап в гбр
итак пока ишак не сдохнет
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Можно сразу передать в Спортоло. Одинаково.
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передадут/за то что обещает- уже герой. Перешлёт по интернету-дважды герой. Обещания из выпускника университета Соломона сыпятся как блохи из Бобика.
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Какое отношение имеет СБУ (служба безопасности государства) к нападению на активистов? Подскажите недопрокурору, что это уголовные дела.
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Активистов?.. А кто они вообще такие эти "активисты"?
Туда, в это понятие, позасовывали и понасобирали "патриотичечких" гопников и прочих убийц, большинство из которых состояло на подкормке в сбу.
Шо называется, отпустил рябашапка гопоту на волю... Под ту службу, шо их и курировала...
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