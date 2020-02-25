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 Політика України, Здоров'я
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Все про:перевірка (393) ЦГЗ (32) Ігор Кузін (10) COVID-19 (289)

 Зараз відпрацьовується алгоритм що робити, якщо під час перевірки на кордоні будуть виявлені громадяни з підвищеною температурою, - ЦГЗ

Громадян, які прибувають в Україну авіарейсами або через пункти пропуску автомобілів, почали перевіряти на наявність ознак, що можуть свідчити про інфікування коронавірусом.

Про це під час брифінгу повідомив радник прем'єр-міністра Антон Турупалов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми починаємо перевіряти громадян, які прибувають прямими авіарейсами, в аеропортах, та на пунктах пропуску автомобілів. Сьогодні це вже на кордоні в Закарпатській області - Тиса (пункт пропуску, ред.). І сьогодні ж - на решті пунктів пропуску, які межують з країнами Євросоюзу (розпочинаються перевірки, - ред), - зазначив він.

Він також наголосив, що жодної людини, хворої на коронавірус, в пунктах пропуску та аеропортах виявлено не було.

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"Наскільки мені відомо, жодної людини не було виявлено. Всі обов'язково проходять цю перевірку. Тому, якщо будуть хоча б якісь ознаки гострих вірусних респіраторних захворювань, така людина буде обов'язково передана фахівцям з медичних закладів", - підкреслив Турупалов.

Наразі ця перевірка в обов'язковому порядку здійснюється для громадян, які прибувають з Італії.

Крім того, громадянам радять орієнтуватися на інформацію Міністерства закордонних справ щодо ситуації з коронавірусом в інших країнах, та, відповідно, бути готовими до перевірок по поверненні в Україну.

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"Наразі всі люди, які прибувають прямими рейсами, автобусами або автомобілями з Італії, проходять обов'язковий скринінг. Наразі слідкуйте за інформацією МЗС щодо країн, яких також стосуватиметься контроль", - зазначив Турупалов.

За словами в.о. генерального директора ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України" Ігоря Кузіна, відпрацьовується алгоритм, як відрізняти просте підвищення температури внаслідок застуди тощо, від ознак саме коронавірусу.

"Зараз відпрацьовується алгоритм, що робити, якщо виявлено громадян з підвищеною температурою. Розуміємо, що наразі є збільшення кількості сезонних захворювань на гострі вірусні респіраторні хвороби", - зазначив він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177775
 
 
 Топ коментарі
 
Тобто, на сьогодні ніякого алгоритму не існувало. Зекоманда!
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Камнями закидать... Ну или сжечь нахр...н. А если серьезно, вот он ответ на то, готовы ли мы к подобным ситуациям: "Сейчас отрабатывается алгоритм, что делать, если будут обнаружены граждане с повышенной температурой...". То есть все заявы зеленоплесневых о том что мы там ко всему готовы внеочередной п...здешь. Клоуны-маларосы просто не знают что делать и как даже солгать красиво. Одни говорят одно, другие ляпают другое. Это жесть...
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Высылать Скалецкую по месту в костюме АХЗ Сейчас отрабатывается алгоритм, что делать, если при проверке на границе будут обнаружены граждане с повышенной температурой, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 321
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другой вариант - повезти со слугами уродов через всю Украину, с остановками и прогулка в каждом мало-мальски населенном пункте.
Чего им боятся-то - каждый слуга уродов знает что короновирус:
1. фейк и заговор
2. провокация против бубочки
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Понять и простить *ля. Не благодарите!
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Скорая? Здесь джентельмен без сознания, наверное он мертв.
Сэр, сначала убедитесь что он мертв.
Ок. Бабах. Скорая? Теперь он точно мёртв.
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как обнаружены? кто их обнаружит? ну разве что потеряет сознание...
нет самого алгоритма обнаружения...а вы уже про алгоритм... что делать...и... кто виноват? ))))
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они шо там того малёха?? шо они там курят? Сейчас отрабатывается алгоритм, что делать, если при проверке на границе будут обнаружены граждане с повышенной температурой, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 5204 выж уже готовы ? или ещё нет ?
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Тобто, на сьогодні ніякого алгоритму не існувало. Зекоманда!
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ізмєрєніє тімпіратури ізганяєт із чєлавєка коронавірус
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Доречі, зараз треба перевіряти не тільки з Китаю, Італії та Ірану, а ще й з Хорватії, Австрії... Вони, мабуть, теж у свої "Санжари" евакуювали людей...
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а ранше шо? всьо ж було готово!

- пацієнт с повишенной тімпіратурой! Шо дєлать?
- нє знаю, такого йєщьо нє случалось
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любая проверка не тест и этим все сказано
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Камнями закидать... Ну или сжечь нахр...н. А если серьезно, вот он ответ на то, готовы ли мы к подобным ситуациям: "Сейчас отрабатывается алгоритм, что делать, если будут обнаружены граждане с повышенной температурой...". То есть все заявы зеленоплесневых о том что мы там ко всему готовы внеочередной п...здешь. Клоуны-маларосы просто не знают что делать и как даже солгать красиво. Одни говорят одно, другие ляпают другое. Это жесть...
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«Разрабатывается алгоритм»-це означає «шо робити, пля?!»
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Ага таким образом вы определите есть вирус или нет, уже слышал что наши с Италии с перепугу у кого есть небольшая температура перед полетом пьют лошадиную дозу парацетамола,солпадеина или что-то в этом роде чтоб по прибытии не было температуры вообще,до задницы эти измерения температуры
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Реформу таможни и погранцов за вас сейчас сделает вирус , все с непосильным трудом нажитые убегут первые...
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Ну не дебилы, прошло 2 месяца а они только алгоритмы вырабатывают, хотя все давно уже прописано в международных правилах.
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Клонировать Скалецкую на каждый пункт. И в руки "Алгоритм Кузина" украинского шнобелевского лауреата.
У них, как и следовало ожидать, нет тестов на коронавирус - только бдительный глаз Скалецкой. В Киеве немножно есть, но то для себе!
А вот Новые Санжары, а с ними и Полтава рисковали, да и еще окончательно неизвестно "украинской красной зоной". А тупой президент не понял, почему люди возмутились, что с ними и с их местными властями никто ничего не согласовал. Как делается в "недиких странах", где клоуны в цирке, воры в тюрьме, а неучи - в школе.
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Скалецкой будет предоставлен чужой тест на коронавирус. Кому-то его не хватит.
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скільки ше добрих справ записати в актів Зє!льоних???
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Та він вже можливо давно в нас є! Просто перше ніхто ніколи в наших лікарнях перед встановленням діагнозу не робить аналізів на збудника хвороби, просто кажуть ГРВІ або ГРЗ і все. Коли хтось від такого "діагнозу" помирає, кажуть не повезло, ускладнення хронічних захворювань та серцева недостатність, а з тими кому за 60, то взагалі не паряться. Тому так як в Італії помирати від вірусу в 89 років це ще якщо тобі дуже повезе, що ти домучився до такого віку в нас. А смертність в нас є і постійно передають що є померлі від грипу ось тільки ніхто не каже від якого штаму грипу чи то свинячого чи пташиного чи уханського. А какая разніца....
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А с января бубочки из МОЗ ананизмом занимались?
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та некогда было, то новый год то корпоратив, потом с кацапами водки попил в Омане, занят в общем.
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Фи, то они называют "Интенсивная полировка инструмента для игры на рояле". Это как АПУ они переименовали в ОПУ, чтоб Богдана туда засунуть, а потом высунуть. Зараз відпрацьовується алгоритм що робити, якщо під час перевірки на кордоні будуть виявлені громадяни з підвищеною температурою, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 8000
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Это уже не имеет значения , по прогнозам переболеют до 70% населения Земли . Но главную задачу вирус выполнил - засрал мозги украинцам - бубочкиных зашкваров в Мюнхене и в законодательстве никто не заметил .
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от запитання
просте
на...уя прибріхувати 'на рівному місці'..?

озвучувалась цифра 60 відсотків.
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можно им мазать лоб зеленкой как вариант
шобі другие громадяне держались від них подалi
хочь якась польза буде
чи зеленкi теж нема?
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алгоритм прост, за 1000 гр.?, я думаю, решение будет найдено на месте.
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Часть мудрого нарида думает, что от вируса можно камнями отбиться.
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Мудрый народ понимает, насколько опасен в трудное время дебил у власти! Хотя другая часть мудрого народа, в количестве 43 процента по оценкам КМИС, считает шо и пьяным в жопу можно рулить - у нас же демократия!
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Не, что ни говори, а как-то интересней мы жить стали. Каждый день новые открытия!
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Десь на українській митниці на Закарпатті...
+0.1 градуса -10 доларів
+0.2 градуса- 20 доларів
... і далі за кожні 0.1 градуса по 5 доларів..(можна і в іншій валюті за курсом НБУ)
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після звільнення з посади голови РДА, Турупалов почав працювати заступником мера Миколаєва і звідти теж був звільнений за прогули.

а ,виявляється,вже тоді Турупалов готувався до епідемії короновірусу,дуже докладно відпрацьовував алгоритми...
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О! А в принципе Скалецкая может по скайпу определять - здоров или сильно здоров!
Украинское ноу-хау - не даром же наши праящуры научились доить сразу двух мамонтов!
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а что нарабатывать, выше на один градус сто евро, на два двести евро...
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И потом...когда в морге будут мереть..ниже на один градус сто евро...ниже на два двести евро...
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с коронавирусом в морг... не смеши, с такой вероятностью я в лото забава быстрей джек пот возьму
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Расскажи об этом тем кто уже от этого вируса помер.....они тебя поймут...
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в Китае один на 700000, а в мире и того реже... у нас в ванных больше тонут
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