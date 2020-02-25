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 Працівники авіакомпанії брали участь у схемі нелегального ввезення в Україну електротехніки і продавали її за підробленими документами, - СБУ

Головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки викрило схему нелегального ввезення в Україну електротехніки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, в злочині брав участь персонал однієї з авіакомпаній.

"У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що троє фігурантів справи під час регулярних авіарейсів до однієї з країн Перської затоки скуповували та ввозили в Україну великі партії несертифікованої електронної продукції відомих світових брендів.

Після переправлення товару в Україну члени екіпажу реалізовували продукцію без обов’язкової сертифікації за підробленими документами через мережу торговельних закладів у Києві та інших регіонах країни", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці вилучили незаконно ввезену продукцію, зокрема, смартфони, підроблені товарно-супровідні документи, готівку, а також платіжні картки банків-нерезидентів, з використанням яких здійснювались фінансові оборудки.

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Організатору схеми здійснено повідомлення про підозру у вчиненні злочину. Триває досудове слідство

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177773
 
 
 Топ коментарі
 
Всегда думал, что электротехника это перфораторы, а смартфоны - это электронная техника.
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Боже какой ужас. Как страшно жить Работники авиакомпании участвовали в схеме нелегального ввоза в Украину электротехники и продавали ее по поддельным документам, - СБУ - Цензор.НЕТ 5899
P.S. Когда найдут ежедневные рейсы с контрабасом, разбудите. Работники авиакомпании участвовали в схеме нелегального ввоза в Украину электротехники и продавали ее по поддельным документам, - СБУ - Цензор.НЕТ 5099
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не только)
думаешь второй борт в кетай реально за собакой посылают?))
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Всегда думал, что электротехника это перфораторы, а смартфоны - это электронная техника.
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Так кроме водки - ничего, провереный, свой товарищ.
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Тебя бы за ноги потрясти, глядишь чего и звякнет Работники авиакомпании участвовали в схеме нелегального ввоза в Украину электротехники и продавали ее по поддельным документам, - СБУ - Цензор.НЕТ 1641 . Шутка
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Боже какой ужас. Как страшно жить Работники авиакомпании участвовали в схеме нелегального ввоза в Украину электротехники и продавали ее по поддельным документам, - СБУ - Цензор.НЕТ 5899
P.S. Когда найдут ежедневные рейсы с контрабасом, разбудите. Работники авиакомпании участвовали в схеме нелегального ввоза в Украину электротехники и продавали ее по поддельным документам, - СБУ - Цензор.НЕТ 5099
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Это не работа СБУ. Сепары творят, что хотят, мертвечук на свободе , а они ерундой занимаются.
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а тебе вже сіпає що сбу і до тебе добереться? Працівники авіакомпанії брали участь у схемі нелегального ввезення в Україну електротехніки і продавали її за підробленими документами, - СБУ - Цензор.НЕТ 9231
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