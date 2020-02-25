 Білорусь у березні почне імпорт нафти трубопроводом Одеса-Броди

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА", про це заявив заступник голови концерну "Білнафтохім" Володимир Сизов.

"Ведеться робота із закупівлі альтернативної нафти з використанням південного маршруту, з української території. Поставки через Одеса-Броди почнуться найближчим часом, у березні. Обсяг - кілька танкерів", - розповів він.

За його словами, трубопровідна інфраструктура (нафтопровід Одеса-Броди. - Ред.) використовуватиметься як найбільш економічний, швидкий і надійний транспорт.

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При цьому Сизов не уточнив, яка саме країна може виступити постачальником.

"Ми ведемо роботу з придбання ресурсів у Чорному морі. Є можливість придбання ресурсів як виробництва азербайджанської компанії, так і виробника з Російської Федерації", - додав він.

"Обсяг (поставок нафтопроводом Одеса-Броди - Ред) визначаємо, виходячи із залишків ресурсів на НПЗ і факту поставки нафти залізничним і трубопровідним транспортом із Росії", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президенти Білорусі Олександр Лукашенко і Росії Володимир Путін не змогли домовитися на переговорах в Сочі 7 лютого про знижку для Мінська на російську нафту.