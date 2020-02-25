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 Економіка, За кордоном
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Все про:Білорусь (940) нафта (139) нафтопровід (22)

 Білорусь у березні почне імпорт нафти трубопроводом Одеса-Броди

Білорусь у березні розраховує почати поставки нафти на НПЗ нафтопроводом Одеса-Броди.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА", про це заявив заступник голови концерну "Білнафтохім" Володимир Сизов.

"Ведеться робота із закупівлі альтернативної нафти з використанням південного маршруту, з української території. Поставки через Одеса-Броди почнуться найближчим часом, у березні. Обсяг - кілька танкерів", - розповів він.

За його словами, трубопровідна інфраструктура (нафтопровід Одеса-Броди. - Ред.) використовуватиметься як найбільш економічний, швидкий і надійний транспорт.

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При цьому Сизов не уточнив, яка саме країна може виступити постачальником.

"Ми ведемо роботу з придбання ресурсів у Чорному морі. Є можливість придбання ресурсів як виробництва азербайджанської компанії, так і виробника з Російської Федерації", - додав він.

"Обсяг (поставок нафтопроводом Одеса-Броди - Ред) визначаємо, виходячи із залишків ресурсів на НПЗ і факту поставки нафти залізничним і трубопровідним транспортом із Росії", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президенти Білорусі Олександр Лукашенко і Росії Володимир Путін не змогли домовитися на переговорах в Сочі 7 лютого про знижку для Мінська на російську нафту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177771
 
   
 Топ коментарі
 
молодец, Бацька! мокшам под хвостом скипидаром намазал.... )
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Циган хочет использовать Украину как презерватив...И кому он бацька? Пидар,который построил соцдурдом в центре Европы..
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Пусть новые заводы строят, как белорусы построили , кто то обещал рабочие места, инвистиции...
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молодец, Бацька! мокшам под хвостом скипидаром намазал.... )
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Циган хочет использовать Украину как презерватив...И кому он бацька? *****,который построил соцдурдом в центре Европы..
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Рашкованів він за компанію назвав? Сенс перти нафту з росії танкером, коли є труба?
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Так у мокши там все непросто...там вроде трохи мелких нефтяников есть кто к трубе доступа не имеет
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Шо такое? Любоф кончилась? Или Бацьке поза не зашла?
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пользуясь случаем про нефтепровод медведчука

После распада СССР, чтобы получить этот трубопровод, Украине пришлось 10 лет отстаивать право на собственность в судах. Однако, 21 апреля 2015 года Хозяйственный суд Ровенской области отменил предыдущие решения и вывел трубопровод из государственной собственности передав его управление россиянам.

и куда смотрел Петр Алесеевич?
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А куда смотрит команда молодых рехформаторов?
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сам у шоці
********* похерила все международніе договоры касающиеся нашей территориальной целостности, прихватила стратегические предприятия в которые ни копейки денег не вложила, тот же черномор нафтогаз вместе с вышками а ровенский хозяйственный суд им нефтепровод дарит
в ровно точно украинцы живуть? хотя о чем я это же вотчина луценків
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А мы когда нефть у себя перерабатывать начнем?
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Коли розвалять монополію Коломоського на переробку.
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Пусть новые заводы строят, как белорусы построили , кто то обещал рабочие места, инвистиции...
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Кацап, тебе пора домой, аленя пора пасти...
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От кацапа, такое не надо, пусть лучше скажет "Пусть сдохнет *****".
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а навіщо нам переробляти нафту...щоб дизель та бензин подешевшали...та ні
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А что так "Таежный союз"-не кормит?Дешевый сыр-боком выходит.
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Хитрозачес хочет одной жопой на двух стульях усилеть
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Нафтогаз абонплату за нефтепровод с Луки тоже слупит?
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Беларусь это страна которая полностью и целиком поддерживает аннексию Крыма в ООН и голосует синхронно с ***********. ФСб на территории Беларуси задерживает наших людей. Это враг по факту и по совокупности всех их действий включая военный союз с *********** и совместные учения у наших границ.. Мы не должны помогать врагу. Наоборот. Необходимо изолировать и прекращать любую торговлю с диктаторской Беларусью.
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Так прекращай, у вас власть не диктаторская, реслизуй свой голос. в чем проблема?
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Ты не волнуйся - я категорически не покупаю ничего белорусского и кацапского. Принципиально. И поверь я слежу за тем чтобы ни одна моя копеечка не попала в руки врага как бы он себя не называл - дела то громче слов. С каждым годом все страны связанные с *********** становятся все более отсталыми в технологическом, культурном и политическом отношении и по сути им уже давно нечего предложить.
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