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 Політика України
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Все про:Газпром (583) Нафтогаз (731) Коболєв (216)

 Україна віддавала мільярди Газпрому, зараз баланс платежів кардинально змінився, - Коболєв

Баланс відносин між НАК "Нафтогаз України" та російським ПАТ "Газпром" наразі склався на користь України.

Про це під час 11-го Українського енергетичного форуму сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нашим головним фокусом було відновлення балансу з "Газпромом". Якщо порівняєте баланс платежів, який мала Україна у 2013 році: витрачалася на імпорт газу і скільки витрачала на транзит, і який баланс наразі існує, він кардинально змінився. Зараз він на користь України", - сказав Коболєв.

За його словами, раніше баланс складався таким чином, що Україна віддавала мільярди доларів на користь Росії.

"Це той баланс, яким нам вдалося відновити. Ми сподіваємося, що він таким залишиться і у майбутньому. Для цього була підписана транзитна угода. Для цього ми зробити багато, щоб інтегрувати українську газову систему та європейську", - додав Коболєв.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177769
 
   
 Топ коментарі
 
Теперь она их отдаёт маме кобелева... Украина отдавала миллиарды Газпрому, сейчас баланс платежей кардинально изменился, - Коболев - Цензор.НЕТ 8044
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Як наслідок політики енергонезалежності Пороха. Просто отримуєте результат
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Для тренировки воображения просто замените в его фамилии некоторіе букві звездочками: Коб*л**
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Смешно -- зимы практически нет поэтому потребление меньше и суммы разумеется другие. хотя мы как платили максимум так и будем платить ((( Олигархи все не нажрутся а воли политической НЕТ
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14.02.2020 Исполнительный директор «Нафтогаза» Витренко через суд требует выплатить премию за победу над «Газпромом», в Стокгольмском арбитраже через суд.
«Я требую выполнения «Нафтогазом» обязательств по трудовому договору - выплаты зарплаты. Эта премия - это часть зарплаты по украинскому законодательству, она прописана в моем трудовом договоре и потому должна была автоматически быть выплачена 30 декабря (2019 года - ред.)», - сказал он.
Витренко подчеркнул, что премия «за победу над «Газпромом» положена не только руководству компании, а около 40 сотрудникам «Нафтогаза».
Также он заявил, что предлагал руководству страны разделить деньги, которые заработала команда «Нафтогаза», отстаивая интересы Украины, между всеми гражданами страны. «А это 3 миллиарда долларов по последнему решению Стокгольмского арбитража. До этого мы получили 2,1 миллиарда долларов, которые уже пошли в государственный бюджет и были потрачены. Плюс 7,2 миллиарда долларов - это гарантированные платежи по новому транзитному контракту. Вместе - это 10 миллиардов долларов», - добавил Витренко. Исполнительный директор «Нафтогаза» подчеркнул, что в руководстве страны не ответили на данное предложение. Витренко добавил, что считает премию заслуженной, и призвал власть публично признать обоснованность ее выплаты.
Отметим, что в 2018 году набсовет «Нафтогаза» одобрил выплату премий размере 1% от суммы выигрыша в арбитраже (4,6 миллиардов долларов). Тогда выплатили первую часть премий на сумму 20,7 миллионов долларов, что соответствовало 1% от объема выигрыша, признанного в финансовой отчетности «Нафтогаза» за 2017 год.
Деньги получил 41 сотрудник компании из числа тех, кто прямо или опосредовано внесли значительный вклад в достижение этого результата»
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согласен, фигня. Давай снова ***** отдавать, только платежечка вернётся к старым значениям с большим кол-вом нулей
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вах-вах-вах и никак нельзя умерить аппетиты малолетнего хамла! оно с тобой часом не делится?
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нет, я выбираю меньшее из зол, не собираюсь "лечить насморк, когда за тобой гонится маньяк"
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а я вот не вижу причин платить ентим одуренные оклады. особых талантов кобелева не вижу тоже. суды выиграли импортные юристы, но премию ему. талант? безусловно, но не в том. хуцпа у него выдающаяся.
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и тогда будут приплачивать кацапы, чтоб парень "без особых талантов" выбирал "импортных юристов", которые не выигрывают суды. Примером могут быть немецкие политики.
Как ты думаешь, сколько бы кацапы заплатили, чтоб не проиграть 80млрд?
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я вижу ты в него влюблён. наверное и вымогательства врачей воспринимаешь как их святое право.
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а я вижу ты не можешь посмотреть на несколько шагов в перед. Будь осторожен, зелибобы на таком погорели
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я не вижу оправданий астрономических зарплат в том же Нафтогазе. ты ничего не обосновал. ты предпочёл намекнуть мне, что я дурной. привет из Лахты. кацап-стайл это.
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почему дурной? Может завистливый...
Обосновываю
1. Покупка/продажа/транспортировка газа очень важна для Украины
2. Манипуляции с газом дают большие поступления в экономику всей страны (привет всем соц.выплатам, стабильности гривны и т.д. и т.п.)
3. От него зависит подбор этих "импортных юристов"
4. Суд на огромные деньги с козломордией
5. Козломордия не стесняется покупать политиков во всех странах и всех рангов
6. Допустим само ***** берёт телефон и звонит Коболеву, говорит: "Даю 10 млрд и ты сливаешь дело"
Дальше продолжать?
То, что искривление в денежных выплатах огромные, я знаю. Но кандидатуры на замену Коболеву нет (про #хуженебудет уже слышали)
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Як наслідок політики енергонезалежності Пороха. Просто отримуєте результат
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Терміново треба виписати премію за виконання безпосередніх обов"язків.
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Витренко подчеркнул, что премия «за победу над «Газпромом» положена не только руководству компании, а около 40 сотрудникам «Нафтогаза».
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Также он заявил, что предлагал руководству страны разделить деньги, которые заработала команда «Нафтогаза», отстаивая интересы Украины, между всеми гражданами страны. «А это 3 миллиарда долларов по последнему решению Стокгольмского арбитража.
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походу наоборот
его мамочка в Украине пристроила
Витренко так 100%
вот теперь отдача пошла
памагають мамам
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не бреши. Юрій Ю.Вітренко з мамою спільно не проживва з чотирьох років, з тих пір, як батьки розвелися, і він залишився з батьком Юрієм М.Вітренко, який свого часу був зам міністра економіки.
Так що, якщо хто його просував, то хіба що батько.
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Также он заявил, что предлагал руководству страны разделить деньги, которые заработала команда «Нафтогаза», отстаивая интересы Украины, между всеми гражданами страны. «А это 3 миллиарда долларов по последнему решению Стокгольмского арбитража. До этого мы получили 2,1 миллиарда долларов, которые уже пошли в государственный бюджет и были потрачены. Плюс 7,2 миллиарда долларов - это гарантированные платежи по новому транзитному контракту. Вместе - это 10 миллиардов долларов», - добавил Витренко.
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Тобто? Транзит коштує більше ніж те що ми споживаємо? а чому в платіжках такі суми?
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Сейчас отдает коболеву и компании и ещё другим прокладкам- прихлебателям
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сравнил баланс платежей в квитанции за газ, что-то не в мою пользу, хотя простые люди для небождителей это не Украина
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ше п пак! Газа беремо як кіт накакав, а транзіт неізвєстно скоко стоє - то руковоцтво нафтогазу ізлішки собі, ну шоп баланс не нарушать
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конечно баланс изменился *****, с каждым месяцем всё веселей и веселей.
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Чем изменился для народа ? Дешевле ? или тем что теперь бабло идет патриотично за место ***** в ваши карманы ?
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Уже давно по схемам бабло получают фирмы прокладки в Европе и соответственно чиновникми власть в Украине, Газпром своё всё равно получает, газ фиктивно по документам "европейский! но на 100 долларов дороже , а населению огромные тарифы!
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Коболев, гад, як ти міг фуйловий "газпром" образить? Зараз тобі, захисники мокшанських інтересів, про твою маму розкажуть
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так-так ("кардинально")...раніше країну тарифами газпром гнобив...а тепер коболєв
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73/43%зебілів, які волають про високі платіжки на опалення - нездатні прикинути собівартість послуги, виходячи з ринкової закупівельної ціни газу. Зрозуміло, що точно вирахувати ціну тепла простому пересічному не під силу; але ж плюс/мінус десять процентів грубо це здатен зробити випускник СШ з четвіркою по математиці...
Але - зебіли не здатні...
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А со "словацкими" газодобытчиками баланс какой теперь?
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Зеленський все зробить з своїми слугами уродів, щоб на угоду росіянам, українці з своїх кишень викидали якомога більше грошей в економіку росії... Їм головне щоб росіяни краще жили за українців.. Кредо Зеленського: "А какая разніца?"
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