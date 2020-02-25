 Україна віддавала мільярди Газпрому, зараз баланс платежів кардинально змінився, - Коболєв

Про це під час 11-го Українського енергетичного форуму сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нашим головним фокусом було відновлення балансу з "Газпромом". Якщо порівняєте баланс платежів, який мала Україна у 2013 році: витрачалася на імпорт газу і скільки витрачала на транзит, і який баланс наразі існує, він кардинально змінився. Зараз він на користь України", - сказав Коболєв.

За його словами, раніше баланс складався таким чином, що Україна віддавала мільярди доларів на користь Росії.

"Це той баланс, яким нам вдалося відновити. Ми сподіваємося, що він таким залишиться і у майбутньому. Для цього була підписана транзитна угода. Для цього ми зробити багато, щоб інтегрувати українську газову систему та європейську", - додав Коболєв.

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