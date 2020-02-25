 Україна віддавала мільярди Газпрому, зараз баланс платежів кардинально змінився, - Коболєв

Про це під час 11-го Українського енергетичного форуму сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Нашим головним фокусом було відновлення балансу з "Газпромом". Якщо порівняєте баланс платежів, який мала Україна у 2013 році: витрачалася на імпорт газу і скільки витрачала на транзит, і який баланс наразі існує, він кардинально змінився. Зараз він на користь України", - сказав Коболєв.
За його словами, раніше баланс складався таким чином, що Україна віддавала мільярди доларів на користь Росії.
"Це той баланс, яким нам вдалося відновити. Ми сподіваємося, що він таким залишиться і у майбутньому. Для цього була підписана транзитна угода. Для цього ми зробити багато, щоб інтегрувати українську газову систему та європейську", - додав Коболєв.
«Я требую выполнения «Нафтогазом» обязательств по трудовому договору - выплаты зарплаты. Эта премия - это часть зарплаты по украинскому законодательству, она прописана в моем трудовом договоре и потому должна была автоматически быть выплачена 30 декабря (2019 года - ред.)», - сказал он.
Витренко подчеркнул, что премия «за победу над «Газпромом» положена не только руководству компании, а около 40 сотрудникам «Нафтогаза».
Также он заявил, что предлагал руководству страны разделить деньги, которые заработала команда «Нафтогаза», отстаивая интересы Украины, между всеми гражданами страны. «А это 3 миллиарда долларов по последнему решению Стокгольмского арбитража. До этого мы получили 2,1 миллиарда долларов, которые уже пошли в государственный бюджет и были потрачены. Плюс 7,2 миллиарда долларов - это гарантированные платежи по новому транзитному контракту. Вместе - это 10 миллиардов долларов», - добавил Витренко. Исполнительный директор «Нафтогаза» подчеркнул, что в руководстве страны не ответили на данное предложение. Витренко добавил, что считает премию заслуженной, и призвал власть публично признать обоснованность ее выплаты.
Отметим, что в 2018 году набсовет «Нафтогаза» одобрил выплату премий размере 1% от суммы выигрыша в арбитраже (4,6 миллиардов долларов). Тогда выплатили первую часть премий на сумму 20,7 миллионов долларов, что соответствовало 1% от объема выигрыша, признанного в финансовой отчетности «Нафтогаза» за 2017 год.
Деньги получил 41 сотрудник компании из числа тех, кто прямо или опосредовано внесли значительный вклад в достижение этого результата»
Как ты думаешь, сколько бы кацапы заплатили, чтоб не проиграть 80млрд?
Обосновываю
1. Покупка/продажа/транспортировка газа очень важна для Украины
2. Манипуляции с газом дают большие поступления в экономику всей страны (привет всем соц.выплатам, стабильности гривны и т.д. и т.п.)
3. От него зависит подбор этих "импортных юристов"
4. Суд на огромные деньги с козломордией
5. Козломордия не стесняется покупать политиков во всех странах и всех рангов
6. Допустим само ***** берёт телефон и звонит Коболеву, говорит: "Даю 10 млрд и ты сливаешь дело"
Дальше продолжать?
То, что искривление в денежных выплатах огромные, я знаю. Но кандидатуры на замену Коболеву нет (про #хуженебудет уже слышали)
его мамочка в Украине пристроила
Витренко так 100%
вот теперь отдача пошла
памагають мамам
Так що, якщо хто його просував, то хіба що батько.
Але - зебіли не здатні...