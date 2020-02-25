 Рябошапка: Перший етап переатестації прокурорів у Генеральній прокуратурі оцінюю дуже високо

Про це він сказав на "Форумі реформ: на шляху до Вільнюсу" в Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Звичайно ж я оцінюю те, як ми пройшли перший етап переатестації, дуже високо. І мені здається, що те, що зробили ми, такого не робили до цього не те що в Україні, але, напевно, у всій Східній Європі. У принципі ми можемо бути свого роду лідерами цього процесу і навіть ділитися цим позитивним досвідом "- сказав Рябошапка.

Він уточнив, що на першому етапі переатестації кількість прокурорів скоротилася на 50%, оскільки ці люди не здали тести на знання законодавства або на загальні здібності, а також не пройшли перевірку на доброчесність.

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