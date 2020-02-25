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 Політика України
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Все про:прокурор (411) Переатестація (83) Рябошапка Руслан (284) Офіс генерального прокурора (107)

 Рябошапка: Перший етап переатестації прокурорів у Генеральній прокуратурі оцінюю дуже високо

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка вважає, що перший етап переатестації прокурорів у Генеральній прокуратурі України був успішним.

Про це він сказав на "Форумі реформ: на шляху до Вільнюсу" в Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Звичайно ж я оцінюю те, як ми пройшли перший етап переатестації, дуже високо. І мені здається, що те, що зробили ми, такого не робили до цього не те що в Україні, але, напевно, у всій Східній Європі. У принципі ми можемо бути свого роду лідерами цього процесу і навіть ділитися цим позитивним досвідом "- сказав Рябошапка.

Він уточнив, що на першому етапі переатестації кількість прокурорів скоротилася на 50%, оскільки ці люди не здали тести на знання законодавства або на загальні здібності, а також не пройшли перевірку на доброчесність.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177768
 
 
 Топ коментарі
 
Примерно через год и Украина сможет оценить переаттестацию.
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Хуже.Он же знает,что проверку на добродетель не прошел и зеля.И все его друзья,родственники и челядь.Зеля сам кричал,что прокурор свой.А переаттестация была проформой.Прошли свои.
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Смотрю на его рожу и уверен что он героиновый наркоман!
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Хуже.Он же знает,что проверку на добродетель не прошел и зеля.И все его друзья,родственники и челядь.Зеля сам кричал,что прокурор свой.А переаттестация была проформой.Прошли свои.
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проваливших тесты равномерно распределят между гбр, набу и холодницким
военная прокуратура еще кстати есть с тепловизарами
опытные кадры везде нужны
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Примерно через год и Украина сможет оценить переаттестацию.
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прокуроров дела шеремета переатестовывали? да? ну тогда все с вами понятно...
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РябоТряпка...жена дети граждане Франции, там же имение...ОНО видит своё будущее в Украине? Только как временное место наживы. Американские хозяева тебя похвалили?
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ржунимагу!...общие способности и проверка на добродетель...у прокуроров... это шо????
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Как Генеральный прокурор Украины Рябошапка совмещает проживание с семьёй во Франции и и ?работу в Украине? Неужели в Украине не нашлось специалиста который живёт в Украине и мог бы с успехом выполнять обязанности Генерального прокурора? Не ценит Президент В.Зеленский интеллектуальные и проффесиональные качества украинцев. Такой подбор кадров является позором для руководства страны.
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Так он шнырь Андрюшки Богдана. Вот и вся фортуна его. В реальности полная бездарность то есть абсолютная. Ни часа практического опыта в правоприменительной сфере: ни судьей, ни адвокатом, ни прокурором, ни следователем не работал. Косноязычен. Туповат. Труслив. Как-то так в общих чертах. Какой результат можно ждать от него? Только разрушение. На созидание этот шнырь не заточен. Единственный плюс от переаттестации - убрали нескольких негодяев из ГПУ. Правда уже понабрали вместо них других уродов. Так что и этот плюс слили в сортир.
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чим воно гірше чи краще за луценка? ...звичайні заробітчани, як усик з ломаченком....
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Я так понимаю Рябошапка считает , что увольнение 50% , это главное достижение реформы .
А без «реформы» уволить было невозможно ?
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