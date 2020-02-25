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 Політика України
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Все про:Італія (368) Чернівці (130) госпіталізація (70) COVID-19 (289)

 Жінку, яка повернулася з Італії, госпіталізували в Чернівцях, - ОДА

У Чернівцях до інфекційного відділення обласної лікарні госпіталізували жінку, яка нещодавно повернулася з Італії. Її перевіряють на можливе зараження коронавірусом.

Про це Укрінформу розповіла заступниця директора Департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Марія Поліщук, передає Цензор.НЕТ.

"До Чернівецької обласної клінічної лікарні до інфекційного відділення госпіталізовано жінку. Усе, що мені відомо зараз, це те, що вона нещодавно повернулася з Італії. Медики її перевіряють", - сказала Поліщук.

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Вона додала, що поки лікарі не можуть сказати про ймовірну підозру на коронавірус.

Детальнішу інформацію обіцяють оприлюднити пізніше.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177767
 
 
 Топ коментарі
 
новую абсервацию надо делать
санжары для китайцев
черновцы для итальянцев
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та нестись нечему, тестов нет, толку с того, зелёная сопля ждет наполнение моргов, потом рвёт когти на Израиль и занавес.
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новую абсервацию надо делать
санжары для китайцев
черновцы для итальянцев
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вот тут ты прав, как раз там можно нормально пересидеть и самые умные поедут именно туда.
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В наше інфекційне чоловік 20 влізе, ну якщо повиганяти тих хто вже лежить з чимось, то 50.
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Сама інфа про те що привезли з підозрою на... "очистить" койки!
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Наверное проверяют что за фигня, везут пачками в Украину коронавирус, а никак не ввозится.
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Это уже второе подозрение. Первый "заробитчанин" вообще уникал: нашёл в Европе китайца который недавно приехал из Уханя и тесно с ним сотрудничал.
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а она одна недавно вернулась из Италии??? самолет был пустым?
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З Італії буси молотять кожен тиждень десятками.В бусі в якості пасажира могла бути і одна.
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а точно! а про бусики я и забыл....там она тоже одна недавно возвращалась !))))
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Мабуть бус був на автопілоті, або водії пішли меж люди.
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а ЧЕМ ее проверяют, ежели не секрет?
зебилы ДО СИХ ПОР НЕ УДОСУЖИЛИСЬ ПРИОБРЕСТИ ТЕСТ-СИСТЕМЫ.

или просто температуру померяют, как в Санжарах?
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Санжари на фоні того, що в інших областях кладуть в лікарні, можна розпускати.
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В Закарпатті один, тут друга. А лікарні готові, вранці сказав Гончарук. Женщину, которая вернулась из Италии, госпитализировали в Черновцах, - ОГА - Цензор.НЕТ 8126
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В последнее время весь мир активно наблюдает за ситуацией в Италии, где массово фиксируют случаи заболевания смертельным китайским коронавирусом. Местное население напугано.
Так, скандал разгорелся на острове Искья. Недавно были приняты попытки ввезти сюда туристов из регионов, где была зафиксирована вспышка коронавируса. Чтобы предотвратить это, местные жители перекрыли проезд для автобусов. Они возмущены тем фактом, что туристов вовсе не проверяли на наличие коронавируса. Им даже банально не измеряли температуру. Жители Искьи требуют объяснений от местной власти. Ведь предварительно было оговорено, что на время эпидемии туристические маршруты на остров будут закрыты. Однако вскоре власть изменила свое решение, разрешив въезд. «Вчера сюда приехали автобусы с более 100 туристами из этих районов. Это не акт расизма, но в этой чрезвычайной ситуации нужны меры», - говорят напуганные местные жители.
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На фоне наметившейся паники в северных регионах Италии наши тетки скоро ломанутся домой, дабы пересидеть. Ну, в общем, "скоро в кинотеатрах"!
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Може й так, а може бути навпаки, італійці закриються по хатам, а наші будуть бігати для них по магазинах.
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