 Жінку, яка повернулася з Італії, госпіталізували в Чернівцях, - ОДА

Про це Укрінформу розповіла заступниця директора Департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Марія Поліщук, передає Цензор.НЕТ.

"До Чернівецької обласної клінічної лікарні до інфекційного відділення госпіталізовано жінку. Усе, що мені відомо зараз, це те, що вона нещодавно повернулася з Італії. Медики її перевіряють", - сказала Поліщук.

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Вона додала, що поки лікарі не можуть сказати про ймовірну підозру на коронавірус.

Детальнішу інформацію обіцяють оприлюднити пізніше.