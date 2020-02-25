 Жінку, яка повернулася з Італії, госпіталізували в Чернівцях, - ОДА

Про це Укрінформу розповіла заступниця директора Департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Марія Поліщук, передає Цензор.НЕТ.
"До Чернівецької обласної клінічної лікарні до інфекційного відділення госпіталізовано жінку. Усе, що мені відомо зараз, це те, що вона нещодавно повернулася з Італії. Медики її перевіряють", - сказала Поліщук.
Вона додала, що поки лікарі не можуть сказати про ймовірну підозру на коронавірус.
Детальнішу інформацію обіцяють оприлюднити пізніше.
санжары для китайцев
черновцы для итальянцев
зебилы ДО СИХ ПОР НЕ УДОСУЖИЛИСЬ ПРИОБРЕСТИ ТЕСТ-СИСТЕМЫ.
или просто температуру померяют, как в Санжарах?
Так, скандал разгорелся на острове Искья. Недавно были приняты попытки ввезти сюда туристов из регионов, где была зафиксирована вспышка коронавируса. Чтобы предотвратить это, местные жители перекрыли проезд для автобусов. Они возмущены тем фактом, что туристов вовсе не проверяли на наличие коронавируса. Им даже банально не измеряли температуру. Жители Искьи требуют объяснений от местной власти. Ведь предварительно было оговорено, что на время эпидемии туристические маршруты на остров будут закрыты. Однако вскоре власть изменила свое решение, разрешив въезд. «Вчера сюда приехали автобусы с более 100 туристами из этих районов. Это не акт расизма, но в этой чрезвычайной ситуации нужны меры», - говорят напуганные местные жители.