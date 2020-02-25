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 За кордоном, Здоров'я
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Все про:Австрія (209) вірус (299) Хорватія (82) COVID-19 (289)

 Коронавірус проник у Хорватію та Австрію: заразилися три людини

У Хорватії та Австрії зареєстровано перші випадки захворювання на китайський коронавірус COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві видання.

"Під час засідання уряду ми отримали інформацію про першого пацієнта з коронавірусом", - сказав прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович, передає Vecernji List.

Він додав, що захворів молодий чоловік із Загреба. Повідомляється, що із 10 по 21 лютого він перебував у Мілані, адміністративному центрі регіону Ломбардія, охопленого наразі спалахом коронавірусу.

Повідомляється, що чоловіка ізолювали в інфекційній лікарні Загреба. Хвороба у нього протікає в легкій формі.

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Крім того, як пише Kurier із посиланням на главу земельного уряду Тіролю Гюнтера Платтера, двох 24-річних пацієнтів із невисокою температурою ізольовано в одній із клінік Інсбрука. Це адміністративний центр федеральної землі Тіроль, що межує з Італією.

На сьогодні кількість захворілих на коронавірус COVID-19 у Китаї, де було зареєстровано перший спалах захворювання, перевищила 77 тисяч. За останню добу в цій країні від раніше невідомої хвороби померла 71 особа. За межами Китаю було інфіковано понад 2400 осіб, з них 229 хворих перебувають в Італії. Загалом хвороба забрала понад 2700 життів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177760
 
 
 Топ коментарі
 
ЗЕ спасет Украину от короновируса. Всем без паники
Коронавирус проник в Хорватию и Австрию: заражены три человека - Цензор.НЕТ 1030
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Если вирус в Италии, то скорее он уже во всей Европе. Дело времени когда выявят больных.
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Вы не смейтесь. Уже не до смеха

В Закарпатской области мужчину госпитализировали в инфекционное отделение больницы с подозрением на коронавирус.

https://nv.ua/ukraine/events/koronavirus-podozrevayut-u-zhitelya-zakarpatskoy-oblasti-novosti-ukrainy-50072188.html
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ЗЕ спасет Украину от короновируса. Всем без паники
Коронавирус проник в Хорватию и Австрию: заражены три человека - Цензор.НЕТ 1030
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В Израиле тоже короновирус и есть первый (е) погибшие, врятли он туда их отправил, но чутъ шо, я не удивлюсь, шо семья резко поедит отдыхать куда нибудь на остров, а нам будут втирать шо все ок, все под контролем, то от осложнения ОРВИ умерли а не от вируса.
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на сейшылы к завхозу багдаше отправил))) я так подумываю шо скоро всё шапито 95 переедет туда же.
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Если вирус в Италии, то скорее он уже во всей Европе. Дело времени когда выявят больных.
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Да. Подтвержденный ВОЗ 30-дневный латентный период к этому очень располагает.
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У всех этих деятелей, ВР, тада Гончарука, администрации ваЗЕлиновго мародера и сочувствующих, изъять паспорта, что бы не сбежали за границу. Пусть испытают все тяготы и лишения украинской #неэпидемии.
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Без паники

Смертность 0.7% от числа популяции. Много это или мало как посмотреть.
При глобальной эпидемии 50млн трупов.
Но в целом вероятность , что меня на улице задавит машина выше чем смерть от этого вируса.
Насчёт машин я что-то не вижу никакой паники. Наверное привыкли. Так само привыкнут и к вирусу.
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уходим сталкерами в чернобыльскую зону
радиационный фон задержит вирус
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