 Коронавірус проник у Хорватію та Австрію: заразилися три людини

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві видання.

"Під час засідання уряду ми отримали інформацію про першого пацієнта з коронавірусом", - сказав прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович, передає Vecernji List.

Він додав, що захворів молодий чоловік із Загреба. Повідомляється, що із 10 по 21 лютого він перебував у Мілані, адміністративному центрі регіону Ломбардія, охопленого наразі спалахом коронавірусу.

Повідомляється, що чоловіка ізолювали в інфекційній лікарні Загреба. Хвороба у нього протікає в легкій формі.

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Крім того, як пише Kurier із посиланням на главу земельного уряду Тіролю Гюнтера Платтера, двох 24-річних пацієнтів із невисокою температурою ізольовано в одній із клінік Інсбрука. Це адміністративний центр федеральної землі Тіроль, що межує з Італією.

На сьогодні кількість захворілих на коронавірус COVID-19 у Китаї, де було зареєстровано перший спалах захворювання, перевищила 77 тисяч. За останню добу в цій країні від раніше невідомої хвороби померла 71 особа. За межами Китаю було інфіковано понад 2400 осіб, з них 229 хворих перебувають в Італії. Загалом хвороба забрала понад 2700 життів.