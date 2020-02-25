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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:ВР (7124) охорона здоров'я (180) стратегія (68) Радуцький Михайло (54)

 У Раді розробляють стратегію у сфері охорони здоров'я України до 2030 року, - "слуга народу" Радуцький

Планується перехід орієнтації системи охорони здоров'я з політики лікування до політики запобігання захворюванню.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив народний депутат, глава комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький.

"По-перше, стратегії не існувало ... Остання стратегія була в 2016 році ще за Квіташвілі (глава МОЗ із 2014 по 2016. - Ред.). По-друге, стратегія, яка сьогодні розробляється, вона розробляється до 2030 року", - сказав він на "Форумі реформ: на шляху до Вільнюса" в Києві у вівторок.

Також Радуцький розповів про ініціативи очолюваного ним комітету в сфері охорони здоров'я України.

"Що стосується того, що робимо, що плануємо робити. Перехід орієнтації системи охорони здоров'я з політики лікування до політики запобігання захворюванню. Це перше. Друге - це відродження конкуренції. Немає різниці, яка форма власності закладу, вони мають між собою конкурувати якістю послуг, ціною послуг", - пояснив нардеп.

За його словами, триває робота над забезпеченням рівного доступу всіх громадян України до медицини, так звана Universal coverage.

"Максимальне покриття для всіх громадян України за тими гарантованими медичними пакетами, які розробляються НСЗУ", - зазначив Радуцький.

Радуцький повідомив, що майже готовий новий закон про громадське здоров'я, у якому йдеться про запобігання захворюванням, епідеміологічний контроль. А у співпраці з ЄС ведеться робота з підготовки нового закону "Про ліки та лікарські засоби", який на 99% буде скопійований із 83-ї директиви ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Радуцький про заходи безпеки у разі спалаху коронавірусу в Україні: Ми зробили все необхідне відповідно до рекомендацій ВООЗ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177759
 
 
 Топ коментарі
 
Знаем мы вашу раду. Насмотрелись!
В Раде разрабатывают стратегию в сфере здравоохранения Украины до 2030 года, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 6056
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тиобто зменшити населення до 25 мільйонів? В чому полягає суть реформи? Щоб менше народу мали доступ до лікарів?
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Предотвращение -- это люди массово в масках на улице. Кашляешь -- надень маску.
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Для этих главное процесс, а не результат. Порох армию грабил, стану грабил, ничего не делал, с рашкой целовался, а был рост ВВП, промышленности, пенсий и зарплат, и армия оказалась ОК, и во всем мире уважали страну, а засРашку давили--это результат. А клоуны в процессе, у них гастроли до 2024. Но думаю уже в этом году артистов вернут в цирк.
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Отдел А

Занимается расчесыванием норковой шубы жены президента Зеленского
Отдел Б
Аппарат по снабжению отдела А расческами для расчесывания шубы жены президента Зеленского
Отдел В
Фабрика по производству расчесок для расчесывания норковой шубы жены президента Зеленского
Отдел Г
Фабрика по производству пластмассы для производства расчесок для расчесывания норковой шубы президента Зеленского
Отдел Д
НИИ по разработке технологии изготовления и усовершенствованию расчесок для расчесывания норковой шубы жены президента Зеленского
Отдел Е
Отдел охраны труда разработки и производства РДРНШ-ЖПЗ
Отжел Ж
Отдел сертификации качества продукции разработки и производства РДРНШ-ЖПЗ
И куда трудоустроить столько квалифицированных работников, если у президента Зеленского умерла жена?
Короче, Зеленский, лучше бы ты в комиках ходил, никто бы без работы не остался.
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тиобто зменшити населення до 25 мільйонів? В чому полягає суть реформи? Щоб менше народу мали доступ до лікарів?
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1) Будут лечить только платно в клинике Радуцкого.
2) Бесплатно лечить не будут, бесплатно будут только предотвращать, помещая в клинику Радуцкого
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