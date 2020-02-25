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 Політика України
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Все про:газ (1189) вугілля (265) Олексій Оржель (56)

 Потрібно максимально відверто говорити шахтарям, що їхнє виробництво нерентабельне: простіше спалювати газ, ніж видобувати вугілля, - Оржель

Через значне зниження ціни на газ його використання є вигіднішим, ніж видобуток вугілля, вважає міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

"Потрібно максимально відверто говорити з людьми, що працюють важкою працею шахтаря, про те, що їхнє виробництво нерентабельне. З тією ціною, яка буде на газ влітку, простіше спалювати газ, ніж видобувати вугілля", - заявив він на Ukrainian energy forum 2020 у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Водночас, вважає він, зниження ціни на газ дозволить ухвалювати важливі рішення в енергетичному секторі, зокрема, про відмову від субсидування населення щодо споживання газу.

"Це (зниження ціни газу. - Ред.) дає шанс відмовитися від субсидованої ціни на газ. Ми маємо дуже важливий історичний момент, щоб цим скористатися. Щоб українці відчули перевагу ринкової ціни, щоб ми перестали політично впливати на ціну. І ми не дивимося тільки на ціну газу, але і на ціну електроенергії", - сказав Оржель.

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При цьому він зазначив: низька ціна газу може стати чинником, що сприяє відмові інвесторів від вкладення грошей у видобуток цього ресурсу, в той же час дасть можливість будувати газову генерацію для балансування поновлюваних джерел енергії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177758
 
 
 Топ коментарі
 
О как, прозрение!!! А три года вопили про злобный Роттердам +...
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то есть решать проблему зеленая шмаркля не будет....
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Іли можешь свой из організьма вірабатівать и пользоваться. Всего за скромную плату.
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то есть решать проблему зеленая шмаркля не будет....
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А Владимир Александрович только что сказал, что пох на нерентабельность
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О как, прозрение!!! А три года вопили про злобный Роттердам +...
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Это потому, что у этой схемы само название злобное было ("Ротердам..."), сейчас этой схеме новое название придумают например "Кривой Рог+" и заживем!!!
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В то же время, полагает он, снижение цены на газ позволит принимать важные решения в энергетическом секторе, в частности, об отказе от субсидирования населения относительно потребления газа.Источник: https://censor.net.ua/n3177758

Конец эпохи бедности все ближе и ближе... Нужно максимально откровенно говорить шахтерам, что их производство нерентабельно: проще сжигать газ, чем добывать уголь, - Оржель - Цензор.НЕТ 5855
Субсидию на газ скоро зеленое стадо отменит...
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Поедь к шахтерам, спустись в шахту и крикни это, чтоб в каждом забое услышали..
Закопают там тебя, и никто откапывать не будет - нерентабельно.
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Смелянский, бл.., ни хера не делающий п..добол, с зарплатой в 2-а лимона - рентабельный.
А шахтер, въ.бывающий за семь тысяч - нерентабельный. А не окуели ли вы, слуги сраные.
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Проще кормить чужих шахтёров и себя не забывать.
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Те що вугільна галузь збиткова і кармільці з дамбвабве сиділи на дотаціях, зрозуміло. От чого платіжки приходять неначе у мене дома Версаль?
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прямым текстом "рашистски слуга .зависящий от рашисткой газовой трубы в собственной о,,пе заявляет -"мне выгодно сидеть на рашисткой газовой трубе ,но не на родном украинском угле"
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лугандонские кормильцы больше не будут кормить гейропу ? азазазаза )))
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Из угля делать кокс нерентабельно.
С коксом выплавлять сталь нерентабельно.
Зарабатывать валюту на продаже стали нерентабельно?
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не путай хер с пальцем, есть коксующиеся угли, а есть энергетические. Стыдно это не знать
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Был бы Фима Звягильский рядом он бы тебе рассказал какая его шахта нерентабельная.
А та и Ахметов подключится...
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простіше бидло відправити на роботу до Польщі, а потім за ту валюту у кацапів купити газ та вугілля - коли Германію в 1945 році почали відбудовувати то почали з відновлення шахт та боротьбою з епідемією туберкульозу, а ці гнидники що виробляють...
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розкажи що зробила "негідниця" Маргарет Тетчер в Британії ще в минулому сторіччі та яка погана Меркель при якій в 2018 році в Німеччині закрили останню шахту
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А какого хера тогда высокие цены на элетроенергию обосновывают углём?)
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Уголь дорогой, все на дотациях из бюджета, а если без дотаций то электрика еще дороже будет.
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