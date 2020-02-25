 Тест-системи діагностики коронавірусу поки не розподілили по регіонах, - ЦГЗ

Про це він повідомив у ході брифінгу в Нових Санжарах, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Тест-системи розподілять протягом двох-трьох днів. Однак не у всіх областях є необхідне обладнання, тому регіони, куди не розподілять тест-системи, зможуть провести необхідне обстеження на національному рівні", - сказав він.
Нагадаємо, 20 лютого голова комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що в Україні є достатньо тест-систем в разі першої хвилі коронавірусу.
Сказал, что все градусники сейчас на границе работают.
«Мы готовимся к большому распространению коронавируса среди израильского и палестинского населения.
Мне страшно об этом думать, но мы видим только вершину айсберга.
Момент, когда можно было остановить коронавирус, упущен.
Возможно еще есть шанс, но я вижу, что у нас ничего не выходит, мы совершаем ошибку за ошибкой.
Я признаюсь, я настроен крайне пессимистично».
Радует, что дети менее подвержены этой гадости
Как Макрон?
Помнится, во время своей отсидки в Париже между первым и вторым турами выборов, янелох встречался с президентом Франции Макроном и именно там начал свою серию фирменных заявлений в стиле «хочу, как у тебя» или «хочу, как ты». Тогда он еще не рассуждал о больших самолетах, которых у него нет или чем-то подобном, а потому сказал просто, типа: «Эмануэль, я хочу быть похожим на вас».
Но если хочешь - делай! Ведь ты получил президентскую власть, с огромными полномочиями и тебе никто не мешает «быть похожим». Правда, Эмануэль - тот еще болтун и популист и вот именно в этом быть похожим на него - нет никаких проблем. По большому счету, еще большой вопрос, кому у кого надо бы поучиться. Но согласимся, делать высшим должностным лицом парня, который хочет просто изображать кого-то или попросту играть роль - рискованное дело.
Но дело ведь не только в этом. Если ты вживаешься в роль, то хотя б делай это так, как заявил сам, но с этим, как и со всем остальным - не сложилось, и вот почему. Население Украины составляет, примерно 42 миллиона человек. Население Франции - 66 миллионов человек. Условно можно говорит о том, что население Украины на треть меньше населения Франции.
В таком случае, посмотрим на то, что и как делают во Франции, в ожидании эпидемии короновируса прямо сейчас, пока там нет массового явления, как в той же Северной Италии, в которой введен карантин. Еще раз подчеркну, во Франции нет официальной информации о том, что вирус вырвался наружу, Итак.
Министр здравоохранения Франции Оливье Веран пояснил стратегию правительства, в ожидании эпидемии. С его слов, для этого предпринимаются меры, чтобы имелось хотя бы одно медицинское учреждения на департамент, которое подготовлено для приема зараженных. Далее - прямая речь:
«Для размещения возможных пациентов у нас до сих пор было тридцать восемь медицинских учреждений, в основном CHU [университетские больничные центры]. Я решил, по соглашению с премьер-министром, что семьдесят учреждений со штаб-квартирой службы скорой медицинской помощи [САМУ] [будут активированы] завтра, чтобы увеличить наши возможности реагирования в случае необходимости.»
И добавил, общие соображения.
«Мы действуем быстро, мы прилагаем все усилия, чтобы противостоять эпидемической угрозе (…), и мы принимаем все меры, необходимые для обеспечения безопасности французов», - подчеркнул он, подчеркнув «очень развивающуюся ситуацию».
Простой подсчет того, что уже было подготовлено во Франции по состоянию на 23 февраля и что будет готово в ближайшие дни показывает вот что: 38 медицинских учреждений уже готовы и 70 уже готовятся. Итого -108 медицинских учреждений получают оборудование, инструкции и все необходимое для действий в подобной ситуации.
Наше позорище, которое почему-то называется министершей здравоохранения, то же самое, которое называется премьер-министром, демонстрируют какие-то позорные стендап-шоу, которые вообще никому не нужны и более того -уже просто опасны для населения Украины.
А что же янелох? Раз ты сам хотел быть похожим на Макрона, то исходя из пропорции населения двух стран, в Украине должно быть готово 22 медицинских учреждения, по состоянию на воскресенье, а в ближайшие дни таких учреждений должно быть не менее 70. И что? И - ничего! Ноль! Зиро! Дырка от бублика!
В связи с этим возникает вопрос: а в чем же ты хотел быть похожим на Макрона? Он хотя бы позорных клоунов не рассадил по критическим местам, а тут - сплошная лига смеха. В общем, 73% должны себе дать отчет в том, что они избрали власть, которая решила оборжать опасность позорным смехом. Больше она ничего делать не умеет. И это уже не домыслы и сгущение красок. Желающие могут ознакомится с соответствующим текстом на первоисточнике французской прессы.
https://defence-line.org/2020/02/kak-makron/
Коронавирус: что скрывает Москва?
Как все помнят, в самом начале эпидемии вируса COVID-19 китайские власти пытались грубо скрывать информацию. Офтальмолог Ли Вэньлян, который первым стал предупреждать коллег о новом, ранее неизвестном заболевании, был вызван в полицию, где ему приказали «не сеять панику, и не делать ложных заявлений». Это было в декабре 2019-го. А 6 февраля 2020-го доктор Ли умер, подхватив коронавирус от своих пациентов. Первые сообщения в СМИ о его смерти сначала были удалены по приказу властей, однако после того, как начал разрастаться скандал, смерть врача была официально подтверждена.
Кроме скандала, также начали стремительно разрастаться и масштабы эпидемии, которая перестала быть внутренним делом Китая и превратилась в глобальную угрозу. В интернете появились карты распространения болезни, на которых чётко видно, как вирус распространяется по планете, легко перешагивая через континенты и океаны. При этом на тех же картах так же совершенно чётко просматривается одна интересная особенность: полная зависимость данных от уровня развития информационной среды государства. Поясним, что имеется ввиду.
Самый яркий пример - Северная и Южная Корея. Открытое южнокорейское государство на этих картах окрашено в тревожный красный цвет. Приводится статистика заболевших, умерших и находящихся в карантине. По Северной же Корее никаких данных нет. Означает ли это, что в Северной Корее всё прекрасно? Нет. Это означает только то, что Северная Корея не даёт по этому вопросу никакой информации, как и положено тоталитарному государству. Между тем, у Северной Кореи есть большая сухопутная граница с Китаем, через которую проходят автомобильные и железные дороги. Огромное количество северокорейских гастарбайтеров прямо сейчас находятся на заработках в Китае. Китай снабжает страну чучхе продуктами и ширпотребом, и сказать о том, что Северная Корея полностью изолирована от Китая, невозможно.
Но данных по Северной Корее нет. Нет данных и по Монголии, которая так же является «пригородом» Китая, и тесно связана с ним географически и экономически. Молчит Казахстан. Возможно, в этих странах с коронавирусом всё в порядке, однако наиболее вероятным предположением является то, что там всё в порядке с сокрытием информации. Если Китай делал хорошую мину до тех пор, пока в ютуб не хлынул поток пользовательских видосов с улиц Уханя, то его тоталитарно-авторитарные соседи вряд ли станут вести себя иначе.
Не исключение и Путистан. Если верить коронавирусной карте Китая, публикуемой на портале baidu, ситуация с эпидемией в северо-восточной пограничной провинции Хэйлунцзян оставляет желать лучшего. Количество заражённых здесь даже больше, чем в прилегающей к ней с юго-запада провинции Гирин. При этом в сопредельных с Хэйлунцзяном Приморском и Хабаровском краях, Амурской области карты, основанные на официальных данных, показывают «северокорейский» нулевой уровень.
Можно ли верить официально подаваемой из Москвы информации? Вопрос риторический. Возьмём сообщение канала РБК за 25 февраля, где обозревается ситуация с коронавирусом в разных странах. Дословно там написано следующее: «Восемь россиян, которых эвакуировали с круизного лайнера Diamond Princess у берегов Японии, вернулись на родину. Их поместили на 14-дневный карантин в инфекционную больницу в Казани. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, коронавирус выявили у троих из них, заболевание протекает в легкой форме. В регионах развернуто 127 учреждений для медицинского наблюдения, где размещены 490 граждан Китая. По состоянию на 23 февраля новых случаев заболевания не выявлено».
А теперь заглянем на один из приморских новостных порталов, где пишут о том, что 22 февраля из аэропорта Владивостока в местную инфекционную больницу с подозрением на коронавирус доставлен член экипажа танкера STI Rose. «31 января судно встало на ремонт в порту Шанхая с 21 членом экипажа на борту. 18 моряков не хотели продолжать работу после швартовки, боясь заразиться. За пару дней все члены экипажа израсходовали респираторные маски и начали просить Генеральное консульство РФ вернуть их на родину. По данным профсоюза, на борту находились пять россиян, моряки же сообщали о десяти гражданах РФ».
Что из этого следует? Во-первых, демонстрирует желание Москвы манипулировать статистикой. В сообщении РБК упомянуты только те лица, скрыть вероятные контакты которых с коронавирусом невозможно. Это 490 китайцев и туристы со ставшей известной на весь мир Diamond Princess. О снятом с танкера моряке - ни слова. А если учесть тот факт, что по прибытию он попал не в карантинную зону, которых в Приморском крае по случаю коронавируса устроили целых три, а прямиком в инфекционную больницу, то вопросы к тому, как Москва освещает ситуацию внутри своих границ, становятся ребром. Есть огромная вероятность того, что истинная картина распространения вируса станет видимой только после того, как на ютубе появятся ролики от пользователей из тех мест, где официальная статистика сегодня показывает статус «всё в порядке».
Во-вторых, фраза о профсоюзах, не имеющих представления о реальном количественном составе экипажей, также прекрасно иллюстрирует степень готовности Москвы к настоящей борьбе с эпидемией. Одно дело - науськивать зомбированную толпу на «внедривших в Китай вирус» пиндосов, и совсем другое - противостоять разрастающейся эпидемии с разрушенной наукой и разбитым здравоохранением. Опять ведь побегут за лекарствами, размазывая сопли, к ненавистному Западу, будучи уверенными, что тот не откажет в своём человеколюбии. Ну почему этим подонкам всё сходит с рук, а?https://defence-line.org/2020/02/koronavirus-chto-skryvaet-moskva/