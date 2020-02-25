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 Події, Суспільство
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Все про:визволення (305) рибалки (56) Мельник Павло (2)

 Українських рибалок, захоплених ФСБ в Азовському морі, звільнили, - "слуга народу" Мельник

Чотирьох українських рибалок, яких 15 лютого затримала ФСБ РФ в Азовському морі, відпустили

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп від "Слуги народу" Павло Мельник, інформує Цензор.НЕТ.

"Терміново! Українських рибалок звільнено! Щойно отримано інформацію, що українських рибалок: Сергія Гогу, Олексія Іванова, Василя Тюркеджи та Максима Тєрєхова, яких було затримано в Азовському морі 15 лютого 2020 року, звільнено!!! Телефоном Максим Тєрєхов зв’язався з рідними та повідомив, що стан всіх рибалок добрий і вони морем планують йти додому на власному судні!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 15 лютого ФСБ РФ заявила про затримання українського судна нібито за незаконний вилов риби.

Окупанти оприлюднили відео з нібито допитом власника захопленого судна. На ньому чоловік зізнається, що незаконно ловив камбалу.

16 лютого окупаційний "суд" в Криму заарештував українських рибалок на 10 діб за відмову зупинитися на вимогу російських прикордонників.

Прокуратура Автономної республіки Крим почала провадження за фактом незаконного затримання "співробітниками прикордонного управління ФСБ Росії у Криму" українського судна з чотирма людьми на борту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США вимагають від Росії негайно звільнити захоплених в Азовському морі українських рибалок, - постпред при ОБСЄ Гілмор

Українських рибалок, захоплених ФСБ в Азовському морі, звільнили, - слуга народу Мельник 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177752
 
   
 Топ коментарі
 
Слава ЗЕ!!! Освободили браконьеров Украинских моряков, захваченных ФСБ в Азовском море, освободили, - "слуга народа" Мельник - Цензор.НЕТ 2331
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Новость неплохая, вопрос в том на какую уступку пришлось согласится.
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Т.е. реакции на незоконное задержание наших граждан не будет никакой, типа соизволили отпустить и слава богу? Ну ОК.
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Новость неплохая, вопрос в том на какую уступку пришлось согласится.
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та вофка, известно кому, отстрочил и всех делов.....
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Уступка? Более 200 штук выловленной освобожденными камбалы.
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подписали договор о сотрудничестве с ФСБ и всего то делов...
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Т.е. реакции на незоконное задержание наших граждан не будет никакой, типа соизволили отпустить и слава богу? Ну ОК.
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Юридически претензий нет, это море в общем пользовании а у рыбаков не было никаких документов на вылов. На задержание права у них были но не на доставку в Керчь.
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все вроде бы Вы правильно говорите...
но рашка сама придумывает и сама устанавливает правила на Азове...(не про браконьеров сейчас...а ваще) ...там очень нелегко найти консенсус... хоть и общее море...
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теперь срочно им выдать квартиры в Киеве, положить всех в Феофанию на обследование и наuрадить орденами и медалями.
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ух ты!...а шо такое на диверсантов пыками не вышли?
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На Мариуполь поменяли или воду в Крым?
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Торгпреда макшанского приняли. Торговать теперь будут.
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Ну и шо им? По медали выпишут? За нанесение макшаням вреда первой степени путем вылова камбалы!
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