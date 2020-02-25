 Українських рибалок, захоплених ФСБ в Азовському морі, звільнили, - "слуга народу" Мельник

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп від "Слуги народу" Павло Мельник, інформує Цензор.НЕТ.

"Терміново! Українських рибалок звільнено! Щойно отримано інформацію, що українських рибалок: Сергія Гогу, Олексія Іванова, Василя Тюркеджи та Максима Тєрєхова, яких було затримано в Азовському морі 15 лютого 2020 року, звільнено!!! Телефоном Максим Тєрєхов зв’язався з рідними та повідомив, що стан всіх рибалок добрий і вони морем планують йти додому на власному судні!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 15 лютого ФСБ РФ заявила про затримання українського судна нібито за незаконний вилов риби.

Окупанти оприлюднили відео з нібито допитом власника захопленого судна. На ньому чоловік зізнається, що незаконно ловив камбалу.

16 лютого окупаційний "суд" в Криму заарештував українських рибалок на 10 діб за відмову зупинитися на вимогу російських прикордонників.

Прокуратура Автономної республіки Крим почала провадження за фактом незаконного затримання "співробітниками прикордонного управління ФСБ Росії у Криму" українського судна з чотирма людьми на борту.

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