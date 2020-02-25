 До суду направлено клопотання про арешт 5 підозрюваних в організації масових заворушень у Нових Санжарах, - радник глави МВС Варченко

"Сьогодні до суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу щодо осіб, які обвинувачуються й отримали наразі підозри в організації масових заворушень за ст. 294 Кримінального кодексу. Їх розгляне Полтавський суд і, відповідно, буде ухвалено рішення про запобіжний захід", - сказав Варченко журналістам у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За його словами, нині отримали підозри шестеро учасників заворушень.
"З них один - це підозра за 345 статтею Кримінального кодексу України - погроза або насильство стосовно співробітника правоохоронного органу. Нагадаю - йдеться про того новосанжарця, який сів в автомобіль і намагався наїхати на працівника Національної гвардії", - розповів радник голови МВС.
"П'ятеро осіб, щодо яких сьогодні запобіжний захід розглядатиме Полтавський суд, отримали підозри за статтею 294 Кримінального кодексу України - організація масових заворушень. Санкція статті - від 5 до 8 років", - додав Варченко, уточнивши, що суд буде "сьогодні". "Ми сподіваємося, що сьогодні, але у суду є 24 години, щоб ухвалити рішення... Ми говоримо про тримання під вартою", - сказав він.
Радник міністра також розповів, що Національна поліція "спрямована зараз на те, щоб формувати правову свідомість на території, зокрема селища Нових Санжар". За словами Варченка, з 20 лютого на жителів Нових Санжар було складено 15 адміністративних протоколів, із них чотири - за водіння в нетверезому стані.
Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.
Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.
Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.
На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.
Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.
В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.
https://m.youtube.com/watch?v=l_M0iRFlymk
С 5 минуты смотреть
А тех, кто сознательно разбивал окна в автобусах с потенциально заражённых - к ответу .
Власть нарушила Закон Украины "Про захист населення від інфекційних хвороб" в том числе Стаття 17. Права та обов'язки громадян та їх об'єднань у сфері захисту населення від інфекційних хвороб!
А сейчас пытается переложить свою преступную вину на население Украины.
Беречь и защищать надо свою родную землю и от оккупантов и от идиотов от власти! Я полностью согласен с вашим протестом и поддерживаю вас! А дикари - это Зеленский, Аваков и Скалецкая! Перед отправкой рейса Китай снял 4 пассажиров с подозрениями. Они все время находились в общей группе, что прилетела в Украину! Затем их привезли в этот санаторий, что окружен жилыми домами.
Это точно не карантин, а идиотизм и дикость как раз со стороны нынешней власти Украины!
ЗАКОН ПРЯМО ОБЯЗЫВАЕТ власти и информировать население и спрашивать у население их мнение о размещении потенциально заражённых !!!!
По закону органы МВД и НГУ там вообще не имели право там применяться !!!!
Они препятствовали законным требованиям месной общественности - эти требования предусмотрены Законом Украины "Про захист населення від інфекційних хвороб" !
Власти - не выполнили закон и незаконно применили силу против людей ! Это Министра МВД нужно под арест и под суд !
Так, скандал разгорелся на острове Искья. Недавно были приняты попытки ввезти сюда туристов из регионов, где была зафиксирована вспышка коронавируса. Чтобы предотвратить это, местные жители перекрыли проезд для автобусов. Они возмущены тем фактом, что туристов вовсе не проверяли на наличие коронавируса. Им даже банально не измеряли температуру. Жители Искьи требуют объяснений от местной власти. Ведь предварительно было оговорено, что на время эпидемии туристические маршруты на остров будут закрыты. Однако вскоре власть изменила свое решение, разрешив въезд. «Вчера сюда приехали автобусы с более 100 туристами из этих районов. Это не акт расизма, но в этой чрезвычайной ситуации нужны меры», - говорят напуганные местные жители.
А тех, кто сознательно разбивал окна в автобусах с потенциально заражённых - к ответу .
Власть нарушила Закон Украины "Про захист населення від інфекційних хвороб" в том числе Стаття 17. Права та обов'язки громадян та їх об'єднань у сфері захисту населення від інфекційних хвороб!
А сейчас пытается переложить свою преступную вину на население Украины.
Беречь и защищать надо свою родную землю и от оккупантов и от идиотов от власти! Я полностью согласен с вашим протестом и поддерживаю вас! А дикари - это Зеленский, Аваков и Скалецкая! Перед отправкой рейса Китай снял 4 пассажиров с подозрениями. Они все время находились в общей группе, что прилетела в Украину! Затем их привезли в этот санаторий, что окружен жилыми домами.
Это точно не карантин, а идиотизм и дикость как раз со стороны нынешней власти Украины!
ЗАКОН ПРЯМО ОБЯЗЫВАЕТ власти и информировать население и спрашивать у население их мнение о размещении потенциально заражённых !!!!
По закону органы МВД и НГУ там вообще не имели право там применяться !!!!
Они препятствовали законным требованиям месной общественности - эти требования предусмотрены Законом Украины "Про захист населення від інфекційних хвороб" !
Власти - не выполнили закон и незаконно применили силу против людей ! Это Министра МВД нужно под арест и под суд !