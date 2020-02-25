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 Політика України
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 До суду направлено клопотання про арешт 5 підозрюваних в організації масових заворушень у Нових Санжарах, - радник глави МВС Варченко

Полтавський суд у вівторок розгляне клопотання про запобіжний захід учасникам масових заворушень у смт Нові Санжари Полтавської області, повідомив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко.

"Сьогодні до суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу щодо осіб, які обвинувачуються й отримали наразі підозри в організації масових заворушень за ст. 294 Кримінального кодексу. Їх розгляне Полтавський суд і, відповідно, буде ухвалено рішення про запобіжний захід", - сказав Варченко журналістам у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, нині отримали підозри шестеро учасників заворушень.

"З них один - це підозра за 345 статтею Кримінального кодексу України - погроза або насильство стосовно співробітника правоохоронного органу. Нагадаю - йдеться про того новосанжарця, який сів в автомобіль і намагався наїхати на працівника Національної гвардії", - розповів радник голови МВС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Близько десятка жителів Нових Санжар прийшли з гуманітарною допомогою до намету Червоного Хреста, - радник глави МВС Варченко

"П'ятеро осіб, щодо яких сьогодні запобіжний захід розглядатиме Полтавський суд, отримали підозри за статтею 294 Кримінального кодексу України - організація масових заворушень. Санкція статті - від 5 до 8 років", - додав Варченко, уточнивши, що суд буде "сьогодні". "Ми сподіваємося, що сьогодні, але у суду є 24 години, щоб ухвалити рішення... Ми говоримо про тримання під вартою", - сказав він.

Радник міністра також розповів, що Національна поліція "спрямована зараз на те, щоб формувати правову свідомість на території, зокрема селища Нових Санжар". За словами Варченка, з 20 лютого на жителів Нових Санжар було складено 15 адміністративних протоколів, із них чотири - за водіння в нетверезому стані.

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Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177751
 
   
 Топ коментарі
 
Как у нас хорошо оказывается прокуратура работает-Как все быстренько состряпали и в суд.Давайте посадите теперь людей с конфискацией лет на 10.
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Україна стає знову схожа на Московію.А тутешні коментатори це підтримували.
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Влада все порушила,а ви до селян маєте якісь претензії.
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Как у нас хорошо оказывается прокуратура работает-Как все быстренько состряпали и в суд.Давайте посадите теперь людей с конфискацией лет на 10.
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Это была првокация. Теперь по всему миру нас грязью поливают . Вот пример
https://m.youtube.com/watch?v=l_M0iRFlymk
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и где там "поливают грязью"? вы в неадеквате?
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А ты в адеквате?? Какая-то рузкая ТП, сидящая в швейцарии, д.рьмо льет, что из щабивали камнями, обещали сжечь и убить.
С 5 минуты смотреть
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И коменты перечитай к видео прежде, чем писать
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Поливає Лубянка і нікчеми з комплексом меншовартості. Світовому обивателеві на нас начхати - якщо випадково щось побачить-прочитає, через дві секунди забуде.
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Нет, не начхать. Это все подрывает имидж страны и украинцев. Про нас говорят, что забили камнями прибывших
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В мутній воді рибку ловите - піймаєте лише мулу.
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Та це увесь світ дивиться . Ви коменти почитайте. Там і про дім профсоюзів у Одесі
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Сажать нужно приезжих подстрекателей, а местным впаять неслабый штраф за нарушение порядка в пьяном виде.
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Люди , действовали фактически согласно ст 36 УК Украины. В целях защиты своей жизни и жизни окружающих, от противоправных - преступных действий властей, которые, своими действиями, угрожают жизням и здоровью людей ! Подвергая их потенциальной угрозе заражения !
А тех, кто сознательно разбивал окна в автобусах с потенциально заражённых - к ответу .

Власть нарушила Закон Украины "Про захист населення від інфекційних хвороб" в том числе Стаття 17. Права та обов'язки громадян та їх об'єднань у сфері захисту населення від інфекційних хвороб!
А сейчас пытается переложить свою преступную вину на население Украины.
Беречь и защищать надо свою родную землю и от оккупантов и от идиотов от власти! Я полностью согласен с вашим протестом и поддерживаю вас! А дикари - это Зеленский, Аваков и Скалецкая! Перед отправкой рейса Китай снял 4 пассажиров с подозрениями. Они все время находились в общей группе, что прилетела в Украину! Затем их привезли в этот санаторий, что окружен жилыми домами.
Это точно не карантин, а идиотизм и дикость как раз со стороны нынешней власти Украины!

ЗАКОН ПРЯМО ОБЯЗЫВАЕТ власти и информировать население и спрашивать у население их мнение о размещении потенциально заражённых !!!!

По закону органы МВД и НГУ там вообще не имели право там применяться !!!!
Они препятствовали законным требованиям месной общественности - эти требования предусмотрены Законом Украины "Про захист населення від інфекційних хвороб" !
Власти - не выполнили закон и незаконно применили силу против людей ! Это Министра МВД нужно под арест и под суд !
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Україна стає знову схожа на Московію.А тутешні коментатори це підтримували.
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Влада все порушила,а ви до селян маєте якісь претензії.
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Де підозри підбурювачам і організаторам- Ківі і Чередніченку?
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С шереметом не разобрались, теперь этих повесить себе на шею хотят. Нет у нас правовой системы есть корупционеры оседлавшие власть и распродающие страну вместе с соросятами.
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Реформа низовых звеньев судов, созданных Портновым, должна была по плану начаться в 2020 году. Реформу теперь Портнов будет претворять в жизнь?
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Супрун, как уверяла зрада, разрушила медицину, а это означает, что любое учреждение не готово, но теперь, переквалифицировавшись в зебов, они утверждают, это вышли хулиганы потому, что медицина первоклассная...
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В последнее время весь мир активно наблюдает за ситуацией в Италии, где массово фиксируют случаи заболевания смертельным китайским коронавирусом. Местное население напугано.
Так, скандал разгорелся на острове Искья. Недавно были приняты попытки ввезти сюда туристов из регионов, где была зафиксирована вспышка коронавируса. Чтобы предотвратить это, местные жители перекрыли проезд для автобусов. Они возмущены тем фактом, что туристов вовсе не проверяли на наличие коронавируса. Им даже банально не измеряли температуру. Жители Искьи требуют объяснений от местной власти. Ведь предварительно было оговорено, что на время эпидемии туристические маршруты на остров будут закрыты. Однако вскоре власть изменила свое решение, разрешив въезд. «Вчера сюда приехали автобусы с более 100 туристами из этих районов. Это не акт расизма, но в этой чрезвычайной ситуации нужны меры», - говорят напуганные местные жители.
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Из этих пятерых пятеро голосовали за зеленского До суду направлено клопотання про арешт 5 підозрюваних в організації масових заворушень у Нових Санжарах, - радник глави МВС Варченко - Цензор.НЕТ 5144
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Люди , действовали фактически согласно ст 36 УК Украины. В целях защиты своей жизни и жизни окружающих, от противоправных - преступных действий властей, которые, своими действиями, угрожают жизням и здоровью людей ! Подвергая их потенциальной угрозе заражения !
А тех, кто сознательно разбивал окна в автобусах с потенциально заражённых - к ответу .

Власть нарушила Закон Украины "Про захист населення від інфекційних хвороб" в том числе Стаття 17. Права та обов'язки громадян та їх об'єднань у сфері захисту населення від інфекційних хвороб!
А сейчас пытается переложить свою преступную вину на население Украины.
Беречь и защищать надо свою родную землю и от оккупантов и от идиотов от власти! Я полностью согласен с вашим протестом и поддерживаю вас! А дикари - это Зеленский, Аваков и Скалецкая! Перед отправкой рейса Китай снял 4 пассажиров с подозрениями. Они все время находились в общей группе, что прилетела в Украину! Затем их привезли в этот санаторий, что окружен жилыми домами.
Это точно не карантин, а идиотизм и дикость как раз со стороны нынешней власти Украины!

ЗАКОН ПРЯМО ОБЯЗЫВАЕТ власти и информировать население и спрашивать у население их мнение о размещении потенциально заражённых !!!!

По закону органы МВД и НГУ там вообще не имели право там применяться !!!!
Они препятствовали законным требованиям месной общественности - эти требования предусмотрены Законом Украины "Про захист населення від інфекційних хвороб" !
Власти - не выполнили закон и незаконно применили силу против людей ! Это Министра МВД нужно под арест и под суд !
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