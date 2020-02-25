 До суду направлено клопотання про арешт 5 підозрюваних в організації масових заворушень у Нових Санжарах, - радник глави МВС Варченко

"Сьогодні до суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу щодо осіб, які обвинувачуються й отримали наразі підозри в організації масових заворушень за ст. 294 Кримінального кодексу. Їх розгляне Полтавський суд і, відповідно, буде ухвалено рішення про запобіжний захід", - сказав Варченко журналістам у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, нині отримали підозри шестеро учасників заворушень.

"З них один - це підозра за 345 статтею Кримінального кодексу України - погроза або насильство стосовно співробітника правоохоронного органу. Нагадаю - йдеться про того новосанжарця, який сів в автомобіль і намагався наїхати на працівника Національної гвардії", - розповів радник голови МВС.

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"П'ятеро осіб, щодо яких сьогодні запобіжний захід розглядатиме Полтавський суд, отримали підозри за статтею 294 Кримінального кодексу України - організація масових заворушень. Санкція статті - від 5 до 8 років", - додав Варченко, уточнивши, що суд буде "сьогодні". "Ми сподіваємося, що сьогодні, але у суду є 24 години, щоб ухвалити рішення... Ми говоримо про тримання під вартою", - сказав він.

Радник міністра також розповів, що Національна поліція "спрямована зараз на те, щоб формувати правову свідомість на території, зокрема селища Нових Санжар". За словами Варченка, з 20 лютого на жителів Нових Санжар було складено 15 адміністративних протоколів, із них чотири - за водіння в нетверезому стані.

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Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.