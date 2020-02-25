 На КПП проводять скринінг людей, які прибувають прямими рейсами з Італії, - ЦГЗ

Про це повідомив в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) Міністерства охорони здоров'я України Ігор Кузін в ході брифінгу в Нових Санжарах, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Працюють експерти санітарно-карантинних підрозділів, які оперативно зможуть оцінити епідемічні ризики в кожному випадку. Якщо буде необхідність, за викликом швидкої людини госпіталізують у медустанову інфекційного профілю", - сказав він.

"Що стосується автомобільного транспорту, не має значення, автобус це чи автомобіль - якщо він їде з Італії, всі пасажири проходять скринінг", - додав Кузін.

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