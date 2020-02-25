 На КПП проводять скринінг людей, які прибувають прямими рейсами з Італії, - ЦГЗ

Про це повідомив в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) Міністерства охорони здоров'я України Ігор Кузін в ході брифінгу в Нових Санжарах, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Працюють експерти санітарно-карантинних підрозділів, які оперативно зможуть оцінити епідемічні ризики в кожному випадку. Якщо буде необхідність, за викликом швидкої людини госпіталізують у медустанову інфекційного профілю", - сказав він.
"Що стосується автомобільного транспорту, не має значення, автобус це чи автомобіль - якщо він їде з Італії, всі пасажири проходять скринінг", - додав Кузін.
«Мы готовимся к большому распространению коронавируса среди израильского и палестинского населения.
Мне страшно об этом думать, но мы видим только вершину айсберга.
Момент, когда можно было остановить коронавирус, упущен.
Возможно еще есть шанс, но я вижу, что у нас ничего не выходит, мы совершаем ошибку за ошибкой.
Я признаюсь, я настроен крайне пессимистично».