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 На КПП проводять скринінг людей, які прибувають прямими рейсами з Італії, - ЦГЗ

Зараз на контрольно-пропускних пунктах працюють експерти санітарно-карантинних підрозділів, які проводять скринінг людей, які прибувають прямими рейсами з Італії.

Про це повідомив в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) Міністерства охорони здоров'я України Ігор Кузін в ході брифінгу в Нових Санжарах, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Працюють експерти санітарно-карантинних підрозділів, які оперативно зможуть оцінити епідемічні ризики в кожному випадку. Якщо буде необхідність, за викликом швидкої людини госпіталізують у медустанову інфекційного профілю", - сказав він.

"Що стосується автомобільного транспорту, не має значення, автобус це чи автомобіль - якщо він їде з Італії, всі пасажири проходять скринінг", - додав Кузін.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177750
 
 
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Назбирали слів з усіх мов, незрозуміло про шо він каже.
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я такою фуйньою малій воду в ванночці міряю)) ...ви їм краще по 50г налийте салом і цибулькою закусять і все буде гуд))))
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Правильно делают! Хоть здоровых людей посмотрят. А то с таким подходом скоро их днем-с-огнем не найдешь
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Мы скорее всего столкнемся с мировой пандемией нового уровня…. Моше Бар Симан Тов, генеральный директор министерства здравоохранения Израиля, заявил:

«Мы готовимся к большому распространению коронавируса среди израильского и палестинского населения.

Мне страшно об этом думать, но мы видим только вершину айсберга.

Момент, когда можно было остановить коронавирус, упущен.

Возможно еще есть шанс, но я вижу, что у нас ничего не выходит, мы совершаем ошибку за ошибкой.

Я признаюсь, я настроен крайне пессимистично».
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