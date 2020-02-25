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 Політика України
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 Україна виступає за створення міжнародної платформи з кримського питання, - Пристайко в ООН

На панельній дискусії глав МЗС на полях 43-ї сесії Ради ООН з прав людини була порушена тема Криму.

Про це повідомив у Twitter міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, передає Цензор.НЕТ.

"Впродовж довгих 6 років Кримський півострів перетворюється на острів тиранії, де у рамках репресивної кампанії проти кримськотатарського народу можуть навіть заборонити відвідувати літню матір", - підкреслив Пристайко.

Він зазначив, що в питанні відстоювання прав людини в Криму з Україною солідарні європейські країни.

Також читайте: Пристайко закликав Раду ООН з прав людини приділяти більше уваги українцям в окупованому Криму й ОРДЛО

"Разом з учасниками міністерської панельної дискусії на полях 43-ї сесії Ради ООН з прав людини міністрами Польщі Яцеком Чапутовичем, Литви Лінасом Лінкявічюсом і Латвії Едгаром Рінкевичсом єдині у вимогах до РФ покласти край порушенням прав людини в Криму і звільнити всіх українських політичних заручників", - зазначив міністр.

На думку Пристайка, на шляху вирішення проблеми необхідно широко її обговорювати.

"Створення міжнародної платформи для обговорення кримського питання - нагальна потреба", - упевнений він.

Україна виступає за створення міжнародної платформи з кримського питання, - Пристайко в ООН 01

Читайте також: Якщо РФ повертає Крим, вода піде туди одразу, - Данілов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177749
 
   
 Топ коментарі
 
Дивні "запарєбріковіє" мрії!
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хтось , заберіть у цих "дітей" айфони ...поверніть їх у реальність ...
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Совместная зона может быть только в Украине? В расее места куды как больше для всяких зон. А Турции оно нафиг не нужно
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у пристайко - очередные "12 шагов по примирению с мышебратьями"...
в мюнхене не прошло, так вислюк и Ко решили с другого бока зайти..
причем на недавнем заседании ООН - о Крыме "зеленные" ни слова ен говорили...
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по Крыму я вижу только одно решение, которое устроило бы всех: полная и абсолютная демилитаризация полуострова и создание совместной экономической зоны Украина - Россия - Турция......
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i де там таке кажуть, може ссылочку даш? чи аби тiльки поп#дiти?
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Совместная зона может быть только в Украине? В расее места куды как больше для всяких зон. А Турции оно нафиг не нужно
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ааа! я так розумiю, що у вас на вiдновлення цього лайна грошей повнi кишенi.... )
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"по Крыму Кубани я вижу только одно решение, которое устроило бы всех: полная и абсолютная демилитаризация и создание совместной экономической зоны Украина - Россия - Турция......"
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хтось , заберіть у цих "дітей" айфони ...поверніть їх у реальність ...
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То платформа за примирение от Сивохи, то очередная пустопорожняя платформа по Крыму.
Просрали Зюзики всю международную поддержку, теперь какие-то платформы изобретают. Зюзя никак не наиграется. То в глаза Путенгу посмотреть хотел, то всех рассмешить.
Неадекват

Эффект Да́ннинга - Крю́гера - метакогнитивное искажение, которое заключается в том, что люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы, принимают неудачные решения и при этом неспособны осознавать свои ошибки в силу низкого уровня своей квалификации.
Это приводит к возникновению у них завышенных представлений о собственных способностях,
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Меня также эти "платформы" напрягают. Что и куда на них возить будут, какими путями. Возможно через Буковель на Оман по финики.
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Пока их не придавит какой-нибудь платформой окончательно
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