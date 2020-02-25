 Україна виступає за створення міжнародної платформи з кримського питання, - Пристайко в ООН

Про це повідомив у Twitter міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, передає Цензор.НЕТ.
"Впродовж довгих 6 років Кримський півострів перетворюється на острів тиранії, де у рамках репресивної кампанії проти кримськотатарського народу можуть навіть заборонити відвідувати літню матір", - підкреслив Пристайко.
Він зазначив, що в питанні відстоювання прав людини в Криму з Україною солідарні європейські країни.
"Разом з учасниками міністерської панельної дискусії на полях 43-ї сесії Ради ООН з прав людини міністрами Польщі Яцеком Чапутовичем, Литви Лінасом Лінкявічюсом і Латвії Едгаром Рінкевичсом єдині у вимогах до РФ покласти край порушенням прав людини в Криму і звільнити всіх українських політичних заручників", - зазначив міністр.
На думку Пристайка, на шляху вирішення проблеми необхідно широко її обговорювати.
"Створення міжнародної платформи для обговорення кримського питання - нагальна потреба", - упевнений він.
в мюнхене не прошло, так вислюк и Ко решили с другого бока зайти..
причем на недавнем заседании ООН - о Крыме "зеленные" ни слова ен говорили...
КрымуКубани я вижу только одно решение, которое устроило бы всех: полная и абсолютная демилитаризация и создание совместной экономической зоны Украина - Россия - Турция......"
Просрали Зюзики всю международную поддержку, теперь какие-то платформы изобретают. Зюзя никак не наиграется. То в глаза Путенгу посмотреть хотел, то всех рассмешить.
Неадекват
Эффект Да́ннинга - Крю́гера - метакогнитивное искажение, которое заключается в том, что люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы, принимают неудачные решения и при этом неспособны осознавать свои ошибки в силу низкого уровня своей квалификации.
Это приводит к возникновению у них завышенных представлений о собственных способностях,