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 Політика України
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Все про:Зеленський (4605) шахта (186) шахтарі (140) вугілля (265) Олексій Оржель (56)

 Має бути гарантований ринок збуту для українського вугілля і це - українські ТЕС, - Зеленський

За гарантований ринок збуту українського вугілля і створення державного комітету з вугільної промисловості виступає президент України Володимир Зеленський.

"Має бути гарантований ринок збуту, і цей ринок - українські ТЕС. Держава має захистити українське вугілля, для цього потрібен енергетичний баланс на наступні 10 років, де було б відображено, скільки вугілля будемо добувати", - сказав він на нараді працівників вугільної галузі в Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами президента, зараз Україна видобуває більше вугілля, ніж може продати, але це не має бути проблемою шахтарів. "Завдання профільного міністра - визначити, яким має бути енергобаланс, яка частка має належати тепловій генерації", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський запропонував ДТЕК Ахметова купити Центренерго разом з неприбутковими держшахтами: Якщо АМКУ буде проти, я з ними поговорю, і вони будуть за

Крім цього, він повідомив, що Міністерству розвитку громад і територій необхідно розробити програму справедливої ​​трансформації вугільних територій, яка міститиме, зокрема, програму доступу до освіти дітей працівників вугільної галузі та підтримку літніх людей.

За його словами, згідно з цією програмою, жодна шахта не може бути закрита, допоки її працівники не будуть забезпечені іншою роботою з гідною оплатою.

"Трансформація вугільної галузі має бути справедливою. Це тривалий процес, протягом якого будуть поступово створюватися соціально-економічні можливості для розвитку вугільних територій", - наголосив Зеленський.

Звертаючись до міністра енергетики та захисту довкілля Олексія Оржеля, він акцентував увагу на важливості комплексного вирішення питань працівників галузі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський доручив обмежити імпорт вугілля та електроенергії: "Спочатку наше вугілля, наші шахтарі, наша електроенергія"

"Коли ви говорите із шахтарями про майбутнє, потрібно спочатку вирішити їхнє минуле. І коли ви вирішите їхні проблеми, вони тільки тоді почнуть вам довіряти. Лише так", - констатував Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177747
 
   
 Топ коментарі
 
Зебил вообше собирается заниматься своими прямыми обязанностями - внешней политикой,
в Кабмин своими - экономикой?!
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Вова нашел себе нового "рыжего" хозяина?
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Слышь придурок, для этого нужно сначала перевести эти ТЭС на уголь газовой группы.
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Зебил вообше собирается заниматься своими прямыми обязанностями - внешней политикой,
в Кабмин своими - экономикой?!
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Украинский уголь уже давно добывают со слишком больших глубин. Донбасские шахты уже заркывают лет как 40-50. В Ростовской области давно уже неприбыльные шахты закрыли. Вова на Ахметова конкретно начал работать.
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Кабмін оголосив що шахти нерентабельні, Україна втрачає величезні кошти на їх дотування. А шмаркля сказав- ні, будемо дотувати. Кому з цього вигода? Явно не платникам податків.
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Вова нашел себе нового "рыжего" хозяина?
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Уголь наш нерентабельный-- эти шахты давно пора закрыть и переходить на алтернативные энергоресурсы !
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ЗЕ, на фронте стреляют, гибнут пацаны. Да займись делом, ты, блин, говнокомандующий!
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Точно, надо ещё и цены на ликтричество не забыть отрегулировать.
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Слышь придурок, для этого нужно сначала перевести эти ТЭС на уголь газовой группы.
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Чого Ахметов уже не хоче робити, бо йому дешевше контрабасом потрібні сорти вугілля з Лугандонії возить...
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вот самка собаки - копирует фюрере цапской нации - договариваться он будет - отец нации - сколько на это народ смотреть спокойно та будет?
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На майдан призывать нельзя. В прошлый раз меня за это забанили.
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Вместо того чтоб переделать котлы энергоблоков, начинается закрытие убыточных шахт и поиск работы для шахтеров.
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экологи бастуют. газовый уголь даёт выхлоп в 4 раза больше, чем антрацитный.
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Создание новых рабочих мест. Но для этого надо голову иметь. И Ахметка за это не заплатит.
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ЗеДятлы, прошу обратить ваше внимание на яростную "борьбу" этого членограя с олигархами. Как он вам и обещал. Бене уголек за пол цены и за счет бюджета, Гудку донецкому Ахметке Центрэнерго и шахты. Пинчуку ништяки разные за ваш и мой счет. Борется аж гай шумит.
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Вова-- человек слабый. Ему легче известные места олигархам перецеловать, чем с ними бороться.
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Боже, шо воно меле! Воно хоч значення слів, які промовляє вголос знає, розуміє?
Міністр ВС коментує епідем. ситуацію в Україні, Міністр економіки, торгівлі та сільгоспу переймається харчуванням дітей в школах, Голова ОПи озвучує тези міжнародної політики держави...
Там хоч хтось займається свїм ділом???
Ну а найвеличнішому краще шаурмувати по фонтанах, ніж пельку розтуляти будь-де
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Все по всем вопросам специалисты, а в результате, все ляжет по всем вопросам.
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зелёный туман в голове ишака оманского решил, что ТЭС будут покупать не антрацитный уголь. наверное, работники ТЭС теперь будут получать зарплату углём газовой группы.
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Вот так Зеленский и продался Ахметову за поставку 200 штук авто скорой помощи!! А вы говорите: ""бесплатная помощь ахметова""!!! бесплатно только в сортир можно сходить!!!.....
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ИДИОТ!!! опять 200$ дотаций за тонну будем платить??? бабки откуда? путин даст???
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