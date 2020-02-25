 Має бути гарантований ринок збуту для українського вугілля і це - українські ТЕС, - Зеленський

"Має бути гарантований ринок збуту, і цей ринок - українські ТЕС. Держава має захистити українське вугілля, для цього потрібен енергетичний баланс на наступні 10 років, де було б відображено, скільки вугілля будемо добувати", - сказав він на нараді працівників вугільної галузі в Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За словами президента, зараз Україна видобуває більше вугілля, ніж може продати, але це не має бути проблемою шахтарів. "Завдання профільного міністра - визначити, яким має бути енергобаланс, яка частка має належати тепловій генерації", - зазначив Зеленський.
Крім цього, він повідомив, що Міністерству розвитку громад і територій необхідно розробити програму справедливої трансформації вугільних територій, яка міститиме, зокрема, програму доступу до освіти дітей працівників вугільної галузі та підтримку літніх людей.
За його словами, згідно з цією програмою, жодна шахта не може бути закрита, допоки її працівники не будуть забезпечені іншою роботою з гідною оплатою.
"Трансформація вугільної галузі має бути справедливою. Це тривалий процес, протягом якого будуть поступово створюватися соціально-економічні можливості для розвитку вугільних територій", - наголосив Зеленський.
Звертаючись до міністра енергетики та захисту довкілля Олексія Оржеля, він акцентував увагу на важливості комплексного вирішення питань працівників галузі.
"Коли ви говорите із шахтарями про майбутнє, потрібно спочатку вирішити їхнє минуле. І коли ви вирішите їхні проблеми, вони тільки тоді почнуть вам довіряти. Лише так", - констатував Зеленський.
в Кабмин своими - экономикой?!
Міністр ВС коментує епідем. ситуацію в Україні, Міністр економіки, торгівлі та сільгоспу переймається харчуванням дітей в школах, Голова ОПи озвучує тези міжнародної політики держави...
Там хоч хтось займається свїм ділом???
Ну а найвеличнішому краще шаурмувати по фонтанах, ніж пельку розтуляти будь-де