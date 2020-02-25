 Має бути гарантований ринок збуту для українського вугілля і це - українські ТЕС, - Зеленський

"Має бути гарантований ринок збуту, і цей ринок - українські ТЕС. Держава має захистити українське вугілля, для цього потрібен енергетичний баланс на наступні 10 років, де було б відображено, скільки вугілля будемо добувати", - сказав він на нараді працівників вугільної галузі в Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами президента, зараз Україна видобуває більше вугілля, ніж може продати, але це не має бути проблемою шахтарів. "Завдання профільного міністра - визначити, яким має бути енергобаланс, яка частка має належати тепловій генерації", - зазначив Зеленський.

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Крім цього, він повідомив, що Міністерству розвитку громад і територій необхідно розробити програму справедливої ​​трансформації вугільних територій, яка міститиме, зокрема, програму доступу до освіти дітей працівників вугільної галузі та підтримку літніх людей.

За його словами, згідно з цією програмою, жодна шахта не може бути закрита, допоки її працівники не будуть забезпечені іншою роботою з гідною оплатою.

"Трансформація вугільної галузі має бути справедливою. Це тривалий процес, протягом якого будуть поступово створюватися соціально-економічні можливості для розвитку вугільних територій", - наголосив Зеленський.

Звертаючись до міністра енергетики та захисту довкілля Олексія Оржеля, він акцентував увагу на важливості комплексного вирішення питань працівників галузі.

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"Коли ви говорите із шахтарями про майбутнє, потрібно спочатку вирішити їхнє минуле. І коли ви вирішите їхні проблеми, вони тільки тоді почнуть вам довіряти. Лише так", - констатував Зеленський.