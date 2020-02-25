EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство
  2430  16
Все про:МВС (1623) Червоний Хрест (158) Варченко (45) Нові Санжари (107)

 Близько десятка жителів Нових Санжар прийшли з гуманітарною допомогою до намету Червоного Хреста, - радник глави МВС Варченко

Понад 30 жителів Полтавської області, зокрема жителі Нових Санжар, через Червоний хрест намагаються надати гуманітарну допомогу евакуйованим із Китаю українцям та іноземцям, які перебувають на обсервації в медичному центрі Нацгвардії на території населеного пункту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко під час брифінгу щодо евакуйованих з Уханя громадян України та іноземців в Нових Санжарах Полтавської області.

"Новосанжарці, десь піддавшись миттєвому запамороченню в окремо взятий день лютого місяця 2020 року, зараз активно разом з усіма іншими громадянами, які хочуть допомогти, виявляють своє "велике серце" та "широку душу", - заявив він.

За словами Варченка, понад 30 жителів Полтавської області, із них - близько десятка - це жителі Нових Санжар зі своєю гуманітарною допомогою прийшли до намету Червоного хреста і "намагаються чимось допомогти".

Також читайте: Евакуйовані з Уханя почуваються добре, - ЦГЗ

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Дорогою учасники протесту закидали камінням автобуси і знімальну групу одного з телеканалів.

Всього на обсервації перебуває 94 людини – включно з екіпажем і супроводжувальними особами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177745
 
 
 Топ коментарі
 
Вы, дебилы, достали уже с этим шоу!
 показати весь коментар
 
Напугали селян,они последнее с дому теперь несут,чтоб без репрессий обошлось.
 показати весь коментар
 
Да хватит уже зебобикам пиариться на єтом вирусе. Дебилам-зебобикам єто ума не добавляет
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
так харчі ніззя передавать! а там - кока-кола, кава, фрукти
 показати весь коментар
 
 
более того...это по-моему первые фото гумпомощи... не санжаровцев...
 показати весь коментар
 
 
вот блин.....- какая же это совковая хрень...
в детдом передайте - сиротам при живых родителях...
в больницу раненым....
старым и бедным людям...
У этих эвакуированных и так скоро рожи треснут....
 показати весь коментар
 
 
Голодают китайские заробитчане???

А они налоги платили?

Шоу ЗЕбилов!!!
 показати весь коментар
 
 
Напугали селян,они последнее с дому теперь несут,чтоб без репрессий обошлось.
 показати весь коментар
 
 
"хотят помочь"... Уже помогли: за русских марионеток проголосовали.
 показати весь коментар
 
 
Да хватит уже зебобикам пиариться на єтом вирусе. Дебилам-зебобикам єто ума не добавляет
 показати весь коментар
 
 
А вот как рузкая пропаганда работает. Провокации, которые там устраивали теперь используют против украинцев
https://m.youtube.com/watch?v=l_M0iRFlymk

Поставьте пожалуйста дизлайк или коммент.
Ну, что опять промолчим, когда каждая рузкая свинья будет грязью поливать
 показати весь коментар
 
anti-colorados
Как Макрон?

Близько десятка жителів Нових Санжар прийшли з гуманітарною допомогою до намету Червоного Хреста, - радник глави МВС Варченко - Цензор.НЕТ 465

Помнится, во время своей отсидки в Париже между первым и вторым турами выборов, янелох встречался с президентом Франции Макроном и именно там начал свою серию фирменных заявлений в стиле «хочу, как у тебя» или «хочу, как ты». Тогда он еще не рассуждал о больших самолетах, которых у него нет или чем-то подобном, а потому сказал просто, типа: «Эмануэль, я хочу быть похожим на вас».
Но если хочешь - делай! Ведь ты получил президентскую власть, с огромными полномочиями и тебе никто не мешает «быть похожим». Правда, Эмануэль - тот еще болтун и популист и вот именно в этом быть похожим на него - нет никаких проблем. По большому счету, еще большой вопрос, кому у кого надо бы поучиться. Но согласимся, делать высшим должностным лицом парня, который хочет просто изображать кого-то или попросту играть роль - рискованное дело.
Но дело ведь не только в этом. Если ты вживаешься в роль, то хотя б делай это так, как заявил сам, но с этим, как и со всем остальным - не сложилось, и вот почему. Население Украины составляет, примерно 42 миллиона человек. Население Франции - 66 миллионов человек. Условно можно говорит о том, что население Украины на треть меньше населения Франции.
В таком случае, посмотрим на то, что и как делают во Франции, в ожидании эпидемии короновируса прямо сейчас, пока там нет массового явления, как в той же Северной Италии, в которой введен карантин. Еще раз подчеркну, во Франции нет официальной информации о том, что вирус вырвался наружу, Итак.
Министр здравоохранения Франции Оливье Веран пояснил стратегию правительства, в ожидании эпидемии. С его слов, для этого предпринимаются меры, чтобы имелось хотя бы одно медицинское учреждения на департамент, которое подготовлено для приема зараженных. Далее - прямая речь:
«Для размещения возможных пациентов у нас до сих пор было тридцать восемь медицинских учреждений, в основном CHU [университетские больничные центры]. Я решил, по соглашению с премьер-министром, что семьдесят учреждений со штаб-квартирой службы скорой медицинской помощи [САМУ] [будут активированы] завтра, чтобы увеличить наши возможности реагирования в случае необходимости.»
И добавил, общие соображения.
«Мы действуем быстро, мы прилагаем все усилия, чтобы противостоять эпидемической угрозе (…), и мы принимаем все меры, необходимые для обеспечения безопасности французов», - подчеркнул он, подчеркнув «очень развивающуюся ситуацию».
Простой подсчет того, что уже было подготовлено во Франции по состоянию на 23 февраля и что будет готово в ближайшие дни показывает вот что: 38 медицинских учреждений уже готовы и 70 уже готовятся. Итого -108 медицинских учреждений получают оборудование, инструкции и все необходимое для действий в подобной ситуации.
Наше позорище, которое почему-то называется министершей здравоохранения, то же самое, которое называется премьер-министром, демонстрируют какие-то позорные стендап-шоу, которые вообще никому не нужны и более того -уже просто опасны для населения Украины.
А что же янелох? Раз ты сам хотел быть похожим на Макрона, то исходя из пропорции населения двух стран, в Украине должно быть готово 22 медицинских учреждения, по состоянию на воскресенье, а в ближайшие дни таких учреждений должно быть не менее 70. И что? И - ничего! Ноль! Зиро! Дырка от бублика!
В связи с этим возникает вопрос: а в чем же ты хотел быть похожим на Макрона? Он хотя бы позорных клоунов не рассадил по критическим местам, а тут - сплошная лига смеха. В общем, 73% должны себе дать отчет в том, что они избрали власть, которая решила оборжать опасность позорным смехом. Больше она ничего делать не умеет. И это уже не домыслы и сгущение красок. Желающие могут ознакомится с соответствующим текстом на первоисточнике французской прессы.https://defence-line.org/2020/02/kak-makron/
 показати весь коментар
 
starshinazapasa (А.Бабченко)

КИТАЙ: - Чот у меня температура, кажется. Кашель. Панголины. И в Ухане жжет...

ИТАЛИЯ: - Военный самолет с 56 итальянцами на борту, которые вернулись из КНР, приземлился в понедельник утром на авиабазе Пратика-Ди-Маре. Пожелавшие вернуться из китайского Уханя, ставшего эпицентром вспышки коронавируса, будут помещены в двухнедельный карантин в спортивном комплексе на окраине Рима.

БАБЧЕНКО: - Эммм.... Извините, конечно. Не мое дело. Но зачем вы людей из центра вспышки неизвестной ***** развозите по всему миру? Может, лучше пока вообще прекратить сообщение, а тем, кто волею судеб, там остался, обеспечить условия и продукты, чтобы они во время карантина ни в чем не нуждались? Извините еще раз.
ВРЕМЯ: - Вот щас я прошло два месяца.

МИРОВЫЕ СМИ: - В Италии 129 зараженных коронавирусом. Два человека умерли. Вводятся беспрецедентные меры безопасности.

ИТАЛИЯ: - Отменяет венецианский карнавал, ограничивает свободу перемещения, в трех регионах вводит частичный карантин, запрещает посещение школ, супермаркетов, общественных мест.
 показати весь коментар
 
Т.е. когда ПЕСовский Синютка и порошенковские каналы 5-й и Кривой не разгоняют панику, то люди нормальные
 показати весь коментар
 
краще хай ідуть до церкви відмолювати той позор яким вони вкрили Україну, його тепер буде важко відмити. не має їм прощення, дорого їх поведінка ще коштуватиме для України.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору