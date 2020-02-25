 Близько десятка жителів Нових Санжар прийшли з гуманітарною допомогою до намету Червоного Хреста, - радник глави МВС Варченко

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко під час брифінгу щодо евакуйованих з Уханя громадян України та іноземців в Нових Санжарах Полтавської області.
"Новосанжарці, десь піддавшись миттєвому запамороченню в окремо взятий день лютого місяця 2020 року, зараз активно разом з усіма іншими громадянами, які хочуть допомогти, виявляють своє "велике серце" та "широку душу", - заявив він.
За словами Варченка, понад 30 жителів Полтавської області, із них - близько десятка - це жителі Нових Санжар зі своєю гуманітарною допомогою прийшли до намету Червоного хреста і "намагаються чимось допомогти".
Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.
Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.
Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.
На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.
Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.
В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.
Дорогою учасники протесту закидали камінням автобуси і знімальну групу одного з телеканалів.
Всього на обсервації перебуває 94 людини – включно з екіпажем і супроводжувальними особами.
в детдом передайте - сиротам при живых родителях...
в больницу раненым....
старым и бедным людям...
У этих эвакуированных и так скоро рожи треснут....
А они налоги платили?
Шоу ЗЕбилов!!!
https://m.youtube.com/watch?v=l_M0iRFlymk
Поставьте пожалуйста дизлайк или коммент.
Ну, что опять промолчим, когда каждая рузкая свинья будет грязью поливать
Как Макрон?
Помнится, во время своей отсидки в Париже между первым и вторым турами выборов, янелох встречался с президентом Франции Макроном и именно там начал свою серию фирменных заявлений в стиле «хочу, как у тебя» или «хочу, как ты». Тогда он еще не рассуждал о больших самолетах, которых у него нет или чем-то подобном, а потому сказал просто, типа: «Эмануэль, я хочу быть похожим на вас».
Но если хочешь - делай! Ведь ты получил президентскую власть, с огромными полномочиями и тебе никто не мешает «быть похожим». Правда, Эмануэль - тот еще болтун и популист и вот именно в этом быть похожим на него - нет никаких проблем. По большому счету, еще большой вопрос, кому у кого надо бы поучиться. Но согласимся, делать высшим должностным лицом парня, который хочет просто изображать кого-то или попросту играть роль - рискованное дело.
Но дело ведь не только в этом. Если ты вживаешься в роль, то хотя б делай это так, как заявил сам, но с этим, как и со всем остальным - не сложилось, и вот почему. Население Украины составляет, примерно 42 миллиона человек. Население Франции - 66 миллионов человек. Условно можно говорит о том, что население Украины на треть меньше населения Франции.
В таком случае, посмотрим на то, что и как делают во Франции, в ожидании эпидемии короновируса прямо сейчас, пока там нет массового явления, как в той же Северной Италии, в которой введен карантин. Еще раз подчеркну, во Франции нет официальной информации о том, что вирус вырвался наружу, Итак.
Министр здравоохранения Франции Оливье Веран пояснил стратегию правительства, в ожидании эпидемии. С его слов, для этого предпринимаются меры, чтобы имелось хотя бы одно медицинское учреждения на департамент, которое подготовлено для приема зараженных. Далее - прямая речь:
«Для размещения возможных пациентов у нас до сих пор было тридцать восемь медицинских учреждений, в основном CHU [университетские больничные центры]. Я решил, по соглашению с премьер-министром, что семьдесят учреждений со штаб-квартирой службы скорой медицинской помощи [САМУ] [будут активированы] завтра, чтобы увеличить наши возможности реагирования в случае необходимости.»
И добавил, общие соображения.
«Мы действуем быстро, мы прилагаем все усилия, чтобы противостоять эпидемической угрозе (…), и мы принимаем все меры, необходимые для обеспечения безопасности французов», - подчеркнул он, подчеркнув «очень развивающуюся ситуацию».
Простой подсчет того, что уже было подготовлено во Франции по состоянию на 23 февраля и что будет готово в ближайшие дни показывает вот что: 38 медицинских учреждений уже готовы и 70 уже готовятся. Итого -108 медицинских учреждений получают оборудование, инструкции и все необходимое для действий в подобной ситуации.
Наше позорище, которое почему-то называется министершей здравоохранения, то же самое, которое называется премьер-министром, демонстрируют какие-то позорные стендап-шоу, которые вообще никому не нужны и более того -уже просто опасны для населения Украины.
А что же янелох? Раз ты сам хотел быть похожим на Макрона, то исходя из пропорции населения двух стран, в Украине должно быть готово 22 медицинских учреждения, по состоянию на воскресенье, а в ближайшие дни таких учреждений должно быть не менее 70. И что? И - ничего! Ноль! Зиро! Дырка от бублика!
В связи с этим возникает вопрос: а в чем же ты хотел быть похожим на Макрона? Он хотя бы позорных клоунов не рассадил по критическим местам, а тут - сплошная лига смеха. В общем, 73% должны себе дать отчет в том, что они избрали власть, которая решила оборжать опасность позорным смехом. Больше она ничего делать не умеет. И это уже не домыслы и сгущение красок. Желающие могут ознакомится с соответствующим текстом на первоисточнике французской прессы.https://defence-line.org/2020/02/kak-makron/
КИТАЙ: - Чот у меня температура, кажется. Кашель. Панголины. И в Ухане жжет...
ИТАЛИЯ: - Военный самолет с 56 итальянцами на борту, которые вернулись из КНР, приземлился в понедельник утром на авиабазе Пратика-Ди-Маре. Пожелавшие вернуться из китайского Уханя, ставшего эпицентром вспышки коронавируса, будут помещены в двухнедельный карантин в спортивном комплексе на окраине Рима.
БАБЧЕНКО: - Эммм.... Извините, конечно. Не мое дело. Но зачем вы людей из центра вспышки неизвестной ***** развозите по всему миру? Может, лучше пока вообще прекратить сообщение, а тем, кто волею судеб, там остался, обеспечить условия и продукты, чтобы они во время карантина ни в чем не нуждались? Извините еще раз.
ВРЕМЯ: - Вот щас я прошло два месяца.
МИРОВЫЕ СМИ: - В Италии 129 зараженных коронавирусом. Два человека умерли. Вводятся беспрецедентные меры безопасности.
ИТАЛИЯ: - Отменяет венецианский карнавал, ограничивает свободу перемещения, в трех регионах вводит частичный карантин, запрещает посещение школ, супермаркетов, общественных мест.