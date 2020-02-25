 У госпіталізованого на Закарпатті чоловіка коронавірус не виявили

Про це повідомив в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) Міністерства охорони здоров'я України Ігор Кузін під час брифінгу в Нових Санжарах, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Чоловіка госпіталізували вчора, і вже 10 діб тривають клінічні прояви. Температура підвищена, але не така, як у випадку інфікування коронавірусом. Після клінічного та епідеміологічного обстеження встановили, що випадок не підпадає під клінічний прояв нової коронавірусної інфекції", - сказав він.

Кузін зазначив, що жодного підтвердженого випадку коронавірусу в Україні немає.

Як повідомлялося, хворого на ГРВІ, який контактував в Угорщині з китайцем, госпіталізували на Закарпатті.

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