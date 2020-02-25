EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події, Суспільство
  788  12
Матеріали за темою:
Все про:вірус (299) Закарпаття (886) COVID-19 (289)

 У госпіталізованого на Закарпатті чоловіка коронавірус не виявили

Лікарі не виявили коронавірус у госпіталізованого на Закарпатті чоловіка, який раніше спілкувався з громадянином Китаю.

Про це повідомив в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) Міністерства охорони здоров'я України Ігор Кузін під час брифінгу в Нових Санжарах, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Чоловіка госпіталізували вчора, і вже 10 діб тривають клінічні прояви. Температура підвищена, але не така, як у випадку інфікування коронавірусом. Після клінічного та епідеміологічного обстеження встановили, що випадок не підпадає під клінічний прояв нової коронавірусної інфекції", - сказав він.

Кузін зазначив, що жодного підтвердженого випадку коронавірусу в Україні немає.

Як повідомлялося, хворого на ГРВІ, який контактував в Угорщині з китайцем, госпіталізували на Закарпатті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Ірані від коронавірусу померли 15 осіб

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177744
 
 
 Топ коментарі
 
а хорошо под лупой смотрели ?
 показати весь коментар
 
Жаль мужика..... Проговорится - будет изгоем....
 показати весь коментар
 
кто что понял?
на нем проверили новые тест системы? или только визуально определили?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Жаль мужика..... Проговорится - будет изгоем....
 показати весь коментар
 
 
кто что понял?
на нем проверили новые тест системы? или только визуально определили?
 показати весь коментар
 
 
поки що так - а там він сам "проявиться" , у патологоанатома...
У госпіталізованого на Закарпатті чоловіка коронавірус не виявили - Цензор.НЕТ 4427
 показати весь коментар
 
 
На глаз определяли. Тест системы ещё в Киеве...
 показати весь коментар
 
 
сьогодні заїде ще понад сотня "бусиків" - із "Ломбардії" теж ...., пильнуйте У госпитализированного на Закарпатье мужчины коронавирус не выявили - Цензор.НЕТ 7886
 показати весь коментар
 
 
Ой сомневаюсь. Наши докторишки язву от аппендицита отличить не могут, куда им еще в вирусах разбираться
 показати весь коментар
 
а чем его проверяли? клизма была на календуле? зелёнкой помазали?
 показати весь коментар
 
"Температура повышена, но не такая, как в случае инфицирования коронавирусом."
Какая, блт, "не такая"? Есть случаи заражения вообще без температуры! "нетакая"... зебилы. В Китае по несколько раз проводят тест, чтобы подтвердить. У некоторых только после 5 раза дают точный результат.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору