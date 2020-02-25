 В Ірані від коронавірусу померли 15 осіб

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це в ефірі державного телебачення заявив представник міністерства охорони здоров'я Ірану.
Загалом у країні підтвердили 95 випадків захворювання на новий китайський коронавірус.
21 лютого представник іранського Міністерства охорони здоров'я Міну Мохраз заявив, що коронавірус міг потрапити в країну через китайських працівників у Кумі. Китайська компанія зводить у цьому регіоні сонячну електростанцію.
На сьогодні кількість захворілих на коронавірус COVID-19 у Китаї, де було зареєстровано перший спалах захворювання, перевищила 77 тисяч. За останню добу в цій країні від раніше невідомої хвороби померла 71 особа. За межами Китаю було інфіковано понад 2400 осіб, з них 229 хворих перебувають в Італії. Загалом хвороба забрала понад 2700 життів.
вспомните как Сибирь в 2015 полыхала и бурятские мамы просили своих шаманов умолять украинских матерей их простить? ну то ли шаман - аферист...то ли нет им прощения действительно, но каждый год полыхает Сибирь нехило
Органы здравоохранения на испанском острове Тенерифе изолировали около тысячи человек, проживающих в отеле H10 Costa Adeje Palace в городе Адехе.
Туристов перестали выпускать из отеля после того, как у гражданина Италии, проживавшего здесь в течение недели, 24 февраля обнаружили коронавирус.
Вы -- управляющий отелем. В Вашем отеле обнаружен больной к-вирусом. Ваши действия?
При глобальной эпидемии 50млн трупов.
Но в целом вероятность , что меня на улице задавит машина выше чем смерть от этого вируса.
Насчёт машин я что-то не виж у никакой паники. Наверное привыкли. Так само привыкнут и к вирусу.
А там возможно и власть поменяется.