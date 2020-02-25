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 В Ірані від коронавірусу померли 15 осіб

Жертвами нового коронавірусу в Ірані стали вже 15 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це в ефірі державного телебачення заявив представник міністерства охорони здоров'я Ірану.

Загалом у країні підтвердили 95 випадків захворювання на новий китайський коронавірус.

21 лютого представник іранського Міністерства охорони здоров'я Міну Мохраз заявив, що коронавірус міг потрапити в країну через китайських працівників у Кумі. Китайська компанія зводить у цьому регіоні сонячну електростанцію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коронавірус COVID-19: близько тисячі осіб ізолювали в готелі на Канарських островах

На сьогодні кількість захворілих на коронавірус COVID-19 у Китаї, де було зареєстровано перший спалах захворювання, перевищила 77 тисяч. За останню добу в цій країні від раніше невідомої хвороби померла 71 особа. За межами Китаю було інфіковано понад 2400 осіб, з них 229 хворих перебувають в Італії. Загалом хвороба забрала понад 2700 життів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177737
 
 
 Топ коментарі
 
этот бумеранг по-моему по миру шастает...без привязки к грехам... а если б так как Вы сказали - рашку первую должно было бахнуть...ибо столько в Небе просьб и слез...скопилось
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Всю Рашку вообще должна нахрен выкосить бубонная чума, сибирская язва и марсианский триппер!
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Это уникальное явление. Можно день за днем следить как эпидемия шагает по планете, а государства чешут репу, так как не имеют ни малейшего понятия что с этим всем делать. Насколько хрупка наша цивилизация.
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Может это им бумеранг за сбитый украинский самолет прилетел?
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этот бумеранг по-моему по миру шастает...без привязки к грехам... а если б так как Вы сказали - рашку первую должно было бахнуть...ибо столько в Небе просьб и слез...скопилось
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Всю Рашку вообще должна нахрен выкосить бубонная чума, сибирская язва и марсианский триппер!
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та да!
вспомните как Сибирь в 2015 полыхала и бурятские мамы просили своих шаманов умолять украинских матерей их простить? ну то ли шаман - аферист...то ли нет им прощения действительно, но каждый год полыхает Сибирь нехило
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Сегодня девять зараженных в Бахрейне найдено. Из Ирана по любым подсчетам в Иране должно быть не менее десяти тысяч зараженных на данный момент и это число множится в каждый момент. Короче, Иран стал на данный момент главным разносчиком вируса после того как Китай его локализировал, посадив семьдесят миллионов человек под замок.
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Италия успела заразить Хорватию и Австрию с Канарами. От Канар вирус вполне может перекинутся на весь регион, так как туристы там постоянно, а Австрия это уже движение в сторону северной Европы, Хорватия на Балканы. С другой стороны от Ирана вирус раньше или позже дойдет до Турции.
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когда ротация нарасеянских ихтамнетов в Иране?
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Это уникальное явление. Можно день за днем следить как эпидемия шагает по планете, а государства чешут репу, так как не имеют ни малейшего понятия что с этим всем делать. Насколько хрупка наша цивилизация.
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В Иране там тяжелая и практически неконтроллируемая ситуация. Ввиду низкой дееспособности правительства. Даже у замминистра охраны здоровья обнаружили этот вирус
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Самое странное в этом всём, что Иран теплая страна. Скорее всего сухость решает. Сухой климат - вирус, так как пересыхает носоглотка и больше шанс у споров пролезть дальше. Оттого летом вполне возможна эпидемия этой гадости, если лето будет жарким.
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Лето может замедлить процесс. Вирус на солнце сразу погибает
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Это если он гибнет. Нас летом спасает как раз то, что грипп умирает. Мы меньше приспособлены к защите как раз летом и зимой из-за сухости воздуха.
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Чого ви так вирішили, в Тегерані зараз на 2 градуси холодніше чим у мене( Чернівці).
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Там є місцевості де тепліше і є гори, де звісно прохолодніше.
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Со здравоохранением у Ирана схожая ситуация с Украиной, а вот дееспособность правительства там точно выше. Боюсь в Украине повторится иранский сценарий когда первые диагнозы на короновирус пойдут у умерших, причём сразу на десятки
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Это не с глобальным потеплением бороться или какой-то другой чепухой.
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очень медленный. Где миллионы трупов, уже март. Хотя крематории в Ухане пыхтят в 4 смены.
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На Тенерифе (Испания) изолирован отель с зараженным итальянцем

В Ірані від коронавірусу померли 15 осіб - Цензор.НЕТ 7184

Органы здравоохранения на испанском острове Тенерифе изолировали около тысячи человек, проживающих в отеле H10 Costa Adeje Palace в городе Адехе.

Туристов перестали выпускать из отеля после того, как у гражданина Италии, проживавшего здесь в течение недели, 24 февраля обнаружили коронавирус.
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Сенс ізолювати один отель, коли поруч десятки примають туристів.
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В Ірані від коронавірусу померли 15 осіб - Цензор.НЕТ 916
Вы -- управляющий отелем. В Вашем отеле обнаружен больной к-вирусом. Ваши действия?
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там побував Wloh який привіз з Італії коронавірус
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а почему не пишут что выздоровело 25000 человек,тоесть сам организм может победить эту заразу,у нас же нагнетают обстановку мол это ****** опасная чума,люди мрут как мухи и что то в этом роде, все таки сми в наше время это та еще пропаганда которая влияет на неокрепшые умы а особенно в украине где баранов которым можна любую чушь внушить полно
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Ну так и пишут, что смертность 0.7% от числа популяции. Много это или мало как посмотреть.
При глобальной эпидемии 50млн трупов.
Но в целом вероятность , что меня на улице задавит машина выше чем смерть от этого вируса.
Насчёт машин я что-то не виж у никакой паники. Наверное привыкли. Так само привыкнут и к вирусу.
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Це може перейти до братів мокшів і сірійців. Не пущать "сватів" в Україну!
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Всевышний выбрал интересный путь достать иранского аятоллу.
А там возможно и власть поменяется.
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