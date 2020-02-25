 У РНБО є списки всіх українських громадян, які отримали незаконні паспорти РФ, - Данілов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це інтерв'ю "LIGA.net" заявив секратар РНБО Олексій Данілов.
"Ми уважно стежимо за кількістю паспортів, які видаються Російською Федерацією. Це не перший приклад. Вони так робили під час грузинської війни і молдавського процесу. Вони шантажують людей, які працюють на території Донецької та Луганської областей. Платять зарплату і говорять:"Якщо ви не отримаєте паспорта, ми вам не будемо платити гроші". Це суцільний шантаж з боку РФ", - зазначив він.
Данілов зазначив, що російський народ терпить, що у нього забирають гроші.
"У Радянському Союзі ми допомагали всім в Африці. Чим це закінчилося, відомо. Тепер вони "допомагають" Осетії, Абхазії. Там невеликі суми. А на території Криму, Донецької та Луганської областей вони змушені виплачувати шалені гроші. Мільярди доларів Путін витрачає для утримання цих територій. ... На сьогодні це близько 156 000 паспортів", - додав він.
За словами Данілова, українська влада фізично не може на це вплинути.
"На сьогодні ми розробляємо певні пропозиції, що б ми мали робити. У нас, до речі, є списки всіх українських громадян, які отримали ці паспорти", - повідомив він.
Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 24 квітня 2019 року підписав указ, що дає можливість жителям окремих районів Донецької та Луганської областей України право отримати громадянство РФ у спрощеному порядку.
Ну так может для начала перестить им платить пенсию
эле доведеться порушити декларацію оон про права людини і вийти з європейської конвенції про громадянство,
тобто стати страной изгоем.
все впирається в слово "добровільне" - добровільне набуття громадянства іншої країни.
довести, шо воно було добровільне в умовах окупації просто неможливо.
А вводить необходимо - уголовную ответственность! Лишение Украинского пас гражданства и от семи и с конфискацией, за скрытие второго гражданства ... В нашем случае, депортация на расисю, как агентов моржовой ...
Закон есть о гражданстве - значит не граждане Украины! =)
ты - прапорщик.
поезд, стой, раз-два
Але депутати-уроди самі мають інше громадянство. Тому, мабуть, не приймуть.
Підставами для втрати громадянства України є:
1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.
не позбавлять громадянства,це можна розцінювати як соботаж і службову недбалість.
просто говоря , только работающие.
Есть примеры таких стран, где студенота и пенсионеры не голосуют? Я прям жажду увидеть.
Хотя бы потому, что это неправда.
Ну вот неправда. (см. комменты)
Как ни старайся.
ибо если б были - молчали в тряпочку, чтоб не палить контору
Если нет значит список не полный
(Голозеродько)