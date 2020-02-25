EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України, Події
  3180  57
Матеріали за темою:
Все про:Данілов (77) Крим (8798) паспорт (453) Росія (26537) РНБО (679) Донбас (15398)

 У РНБО є списки всіх українських громадян, які отримали незаконні паспорти РФ, - Данілов

Українська влада фізично не може вплинути на незаконну паспортизацію Росією українців в ОРДЛО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це інтерв'ю "LIGA.net" заявив секратар РНБО Олексій Данілов.

"Ми уважно стежимо за кількістю паспортів, які видаються Російською Федерацією. Це не перший приклад. Вони так робили під час грузинської війни і молдавського процесу. Вони шантажують людей, які працюють на території Донецької та Луганської областей. Платять зарплату і говорять:"Якщо ви не отримаєте паспорта, ми вам не будемо платити гроші". Це суцільний шантаж з боку РФ", - зазначив він.

Данілов зазначив, що російський народ терпить, що у нього забирають гроші.

Читайте також: Якщо РФ повертає Крим, вода піде туди одразу, - Данілов

"У Радянському Союзі ми допомагали всім в Африці. Чим це закінчилося, відомо. Тепер вони "допомагають" Осетії, Абхазії. Там невеликі суми. А на території Криму, Донецької та Луганської областей вони змушені виплачувати шалені гроші. Мільярди доларів Путін витрачає для утримання цих територій. ... На сьогодні це близько 156 000 паспортів", - додав він.

За словами Данілова, українська влада фізично не може на це вплинути.

"На сьогодні ми розробляємо певні пропозиції, що б ми мали робити. У нас, до речі, є списки всіх українських громадян, які отримали ці паспорти", - повідомив він.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 24 квітня 2019 року підписав указ, що дає можливість жителям окремих районів Донецької та Луганської областей України право отримати громадянство РФ у спрощеному порядку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177736
 
 
 Топ коментарі
 
це вже не українські громадяни, а кацапське лайно)
 показати весь коментар
 
>> есть списки всех украинских граждан, которые получили эти паспорта

Ну так может для начала перестить им платить пенсию
 показати весь коментар
 
Вычеркнуть из списков пенсионеров и избирателей, пенсиюю отправить на выплаты АТОшников, права на недвижимость в Украине анулировать, в том числе и Крыму
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
це вже не українські громадяни, а кацапське лайно)
 показати весь коментар
 
 
Власть не может повлиять на паспортизацию сепаров, но думает , что сможет повлиять на путина и выгнать его до осени из Донбасса, чтобы провести выборы. Это логика зеленой плесени. А насчет паспортов, то это уже граждане РФ и пусть шуруют в паРашу, выселить за 24 часа, чтоб и не воняли. И не давать возможности голосовать в Украине.
 показати весь коментар
 
 
А ты уверен, что крыса с израильским паспортом, которая об этом молчит до поры до времени, лучше чем эти?
 показати весь коментар
 
 
Саме для такого випадку бубочки готують Закон про подвійне громадянство , щоб кацапи з паспортом кацапії могли голосувати за ОПЗЖ . А путін міг коли завгодно послати війська на домбас для захисту громадянам РФ , як це було зроблено в Осетії. 73% дупоголових зробили це реальністю .
 показати весь коментар
 
 
И что они сделают? Зебил даже не может им перестать раздавать пенсии
 показати весь коментар
 
 
ну ведь сказали . что сделают - введут двойное гражданство
 показати весь коментар
 
 
>> есть списки всех украинских граждан, которые получили эти паспорта

Ну так может для начала перестить им платить пенсию
 показати весь коментар
 
 
для начала надо чтобы те 150 000 каждый лично написали отказ от гражданства Украины
 показати весь коментар
 
 
Можна прийняти зміни в Конституцію про припинення таким громадянства.
 показати весь коментар
 
 
Все можна при бажанні, навіть нову Конституцію.
 показати весь коментар
 
 
можна.

эле доведеться порушити декларацію оон про права людини і вийти з європейської конвенції про громадянство,

тобто стати страной изгоем.

все впирається в слово "добровільне" - добровільне набуття громадянства іншої країни.

довести, шо воно було добровільне в умовах окупації просто неможливо.
 показати весь коментар
 
сначала надо признать рассею агрессором и потом можно лишать гражданства Украины лиц, получивших аусвайсы страны-агрессора.
 показати весь коментар
 
Уже есть! Янелоховцы хотят отменить...
А вводить необходимо - уголовную ответственность! Лишение Украинского пас гражданства и от семи и с конфискацией, за скрытие второго гражданства ... В нашем случае, депортация на расисю, как агентов моржовой ...
 показати весь коментар
 
и где же сейчас хранятся эти заявления ?
 показати весь коментар
 
 
У моржовой спросите...
Закон есть о гражданстве - значит не граждане Украины! =)
 показати весь коментар
 
понял,

ты - прапорщик.

поезд, стой, раз-два
 показати весь коментар
 
Сначала лишить гражданства... А соц обязательства прекращаются автоматом!
 показати весь коментар
 
 
и што теперь? срочно объявляем примирение и выборы в "дыре"?
 показати весь коментар
 
 
уголовные дела заведете или конституцию перекроите чтоб и этой ******* пенсии платить?
 показати весь коментар
 
 
А по каким паспортам они будут голосовать за слугу народа на выборах? По паспортам днр? россии? или Украины? Или можно сразу 3 голоса дать за СН?
 показати весь коментар
 
 
И что, какие действия? Гражданства их не лишают, ограничений на въезд и получение украинских выплат тоже нет. Сидят и считают сколько народу уже получили паспорта с курицей.
 показати весь коментар
 
 
Вычеркнуть из списков пенсионеров и избирателей, пенсиюю отправить на выплаты АТОшников, права на недвижимость в Украине анулировать, в том числе и Крыму
 показати весь коментар
 
 
недвижимость можно выкупить по остаточной стоимости - там она сейчас почти даром
 показати весь коментар
 
Це добре. Ще би закон про подвійне громадянство - отримав інше, автоматично позбавляєшся українського + три-п"ять років тюрми з конфіскацією.
Але депутати-уроди самі мають інше громадянство. Тому, мабуть, не приймуть.
 показати весь коментар
 
 
Стаття 19. Підстави для втрати громадянства України

У СНБО есть списки всех украинских граждан, которые получили незаконные паспорта РФ, - Данилов - Цензор.НЕТ 6732

Підставами для втрати громадянства України є:
1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.
 показати весь коментар
 
 
Ну то вперед. Чим менше громадян України - лугандонії, тим краще для нас, та й для них теж.
 показати весь коментар
 
 
Списки мають,самі це визнають,так що якщо їх
не позбавлять громадянства,це можна розцінювати як соботаж і службову недбалість.
 показати весь коментар
 
 
в любом суде любой из них запросто скажет, что получил кацапский аусвайс под давлением
 показати весь коментар
 
Не работает эта статья, половина депутатов с двойными гражданствами.
 показати весь коментар
 
 
Это не статья не работает,а СБУ плохо работает.
 показати весь коментар
 
 
Ми так ради за вас що ви знаєте всіх ціх щурів ! І що далі ??Далі що ? Якщо нічого то нах мені така інфа ? Що вони хтіли сказати ?
 показати весь коментар
 
 
В порядашных странах право голоса у тех, кто платит подоходный налог --
просто говоря , только работающие.
 показати весь коментар
 
 
Серьёзно?
Есть примеры таких стран, где студенота и пенсионеры не голосуют? Я прям жажду увидеть.
 показати весь коментар
 
в чем не правда? значит датские законы не действительные?! почитайте на досуге!
 показати весь коментар
 
Ну и чьто, они этого хотели, звали "путен, приди, памаги" Другое дело, что надо прекратить выплачивать таким украинские пенсии, причем давно. Гукали путєна, тепер нехай його хоч на хліб амащують.
 показати весь коментар
 
 
та это так...пустая болтовня..
ибо если б были - молчали в тряпочку, чтоб не палить контору
 показати весь коментар
 
 
а Сивохо в этом списке есть??
Если нет значит список не полный
 показати весь коментар
 
 
а депутатів та чиновників і члєнов сємєй з московськими пачпортами в той список внесли?
 показати весь коментар
 
 
Ну вот, пора делать следующий шаг - чтобы это было их единственным гражданством.
 показати весь коментар
 
 
Вот этих всех граждан согласно списка лишить избирательного права.
 показати весь коментар
 
 
И ладно бы только с курицей, там еще у многих паспорта ЛДНР.
 показати весь коментар
 
 
Получение российского паспорта по упрощённой процедуре подразымевает наличие паспорта ЛДНР. Без него никак.
 показати весь коментар
 
лично мне пофиг, что там рассейцы оплачивают, меня больше интересует вопрос - что с этими гражданами теперь будет - лишите гражданства или будете орать ониженашилюди??
 показати весь коментар
 
 
Когда лишенцы припрутся за пенсией--слать на хутина!
 показати весь коментар
 
 
Всем, кто получил паспорта РФ, ЛДНР украинские пенсии не платить!
 показати весь коментар
 
 
Про что вы говорите,сегодня получал ID паспорт.Очередь из одних Крысчан,привозят целыми автобусами.Молодые и старые ,однако все звали х-ло и рвали Украинские паспорта!! Сейчас ,все приехали со свидетельствами о рождении и Опять Мы этим гамнюкам выдаем свои паспорта.Эти крысы даже в очереди шипят на Украину и хвалят х-ла!
 показати весь коментар
 
 
То билет для мардвы в адин канец у мастосрань. У РНБО є списки всіх українських громадян, які отримали незаконні паспорти РФ, - Данілов - Цензор.НЕТ 2798 У РНБО є списки всіх українських громадян, які отримали незаконні паспорти РФ, - Данілов - Цензор.НЕТ 2798 У РНБО є списки всіх українських громадян, які отримали незаконні паспорти РФ, - Данілов - Цензор.НЕТ 2798
 показати весь коментар
 
 
В свое время не проголосовали за аннуляцию гражданства. Теперь поздно. Де Юре - Это наши гражданее и ничего с этим уже сделать нельзя в законном поле...
 показати весь коментар
 
Если Крым вернется, то они скажут, что их вынудили менять паспорт угрозой оружия. Пусть остаются, но оплачивают жилье и все налоги в 10 раз больше граждан Украины. Ввести запрет на избираемые и руководящие должности, суды и прочие государственные структуры и органы.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору