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 Політика України
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Все про:опитування (485) Центр Разумкова (69)

 У два з половиною рази зросла кількість громадян, які вважають нинішню владу гіршою за попередню, - опитування Центру Разумкова

Гіршою за попередню нову владу вважає у два з половиною рази більше українців, ніж це було у жовті 2019 р.

Про це свідчать результати всеукраїнського соціологічного опитування, проведеного Центром Разумкова в період з 13 до 17 лютого 2020 року, передає Цензор.НЕТ.

Так, згідно з дослідженням, гіршою за попередню діючу владну команду назвали 19,9% респондентів. У жовтні 2019 р. так вважали 8,3% опитаних.

Суттєво скоротилася частка тих, хто вважає що нова влада є кращою - з 48,2% у жовтні 2019 р. до 29,5% у лютому 2020 р.

У тому, що чинна влада нічим не відрізняється від тих, хто керував країною раніше переконані 39,1% опитаних. У жовтні 2019 р. так вважали 26,6% українців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За Зеленського на виборах президента готові віддати свій голос 40% українців, за "Слугу народу" - 36%, - опитування Центру Разумкова

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177733
 
   
 Топ коментарі
 
так все логично - две платежки - в два раза обрыдли)))))
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так все логично - две платежки - в два раза обрыдли)))))
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и график - мелко-мелко.. чтобы не так заметно было))
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Вы фсе врете. Воав-самый первый в мире презик.
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Монетизація пільг чергове шахрайство і развод громадян..Чергове на@балово зеленого лайна.
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Останнім часом центр соцдосліджень Разумкова нагадує людину, яка жре все підряд і намагається схуднути не прикладаючи зусиль, важиться по кілька разів на день, а на вагах бачить лиш збільшення своєї маси.
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"Спрашиваете, почему люди бегут с корабля, который не тонет? Они смекнули, куда он их везет."
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По цифрам сходится. 40% такая как и предыдущая, 20% хуже предыдущей=60. Оставшимся 40% ЗЕбилов не хочется верить, что они идиоты.
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Им невдомек, что способность признавать ошибки признак наличия ума, а вот когда начинаешь упрямиться и отказываешься признавать свои ошибки даже когда они очевидны.....короче, чем дольше ты упрямишься тем в большей степени являешься идиотом!!!
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Також багато зебілів належать до того соціального шару, що ото бухає та ширяється по падіках та волає ночима по дворах. Для них "признать себя неправьім - все равно шо на рот взять" (і будь-хто може отак узяти, підійти і сказати "опа-степа! неправ, гришь? ставай на колени и йух соси, чепушной, бьіро давай!" - і ножа до горла задля прискорення).
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Поконкретней! А то ты как та телка, которая в рот не берет, но зализывает до оргазма.
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)))))ты даже нэ худоба! ты навозная плесень! запоминай ЧМО, правильно тебе гавкать так-
не визнаю, и не спілкуюСЯ
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В два с половиной раза возросло количество граждан, которые считают нынешнюю власть хуже предыдущей-радостно сообщил спикер парламента Разумков
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в следующий раз не по стадиону бегать будут ,а онлайн в будке месяц жить ,с квартплатой и минимальной зарплатой В два с половиной раза возросло количество граждан, которые считают нынешнюю власть хуже предыдущей, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 4705
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МажьТе зеленое говно на хлеб,зебилы.
ДумайТе!-не предлагаю,поздно.
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Вряд ли спрашивали про отстаивания суверенитета Украины, при сравнении властей, или у кого офшор больше в Панаме или Кипре, а если спросить о состоянии экономики начала агрессии паРаши и оставленной после Порошенко, то 80% скажут - трудно ответить...
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Да, есть у зебилов такой вариант ответа "трудно ответить"
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Є ще варіант (підслухано у ґавтобусі минулої весни перед виборами, від типової дворової дівки) - "а я шо? усе за Зелика, и я тоже за Зелика! Я шо, самая особенная?"
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Дело может окончиться непредсказуемо ,Санжары показали ,что у народа крыша едет капитально и если полыхнёт то потушить удастся вряд-ли ...
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ПАПа-пять лет-пропетлял никуя не делая,у этого надеюсь не прокатит.
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Украинцьі поделились на два лагеря...в одном умеют читать и писать, в другом- голосуют за Зеленина.
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В кращому випадку, буде добре якщо взагалі буде цей рік.
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Предвыборные лозунги были громкими, а способов реализации нет. Чуда не случилось, невозможно закончить эпоху бедности, когда нет денег. И сажать не получается, когда все те же свои лица.
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Та зупинить ви вже Пороха. Дайте моніці попрацювати 😁😁😁
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Пятый генпрокурор-про реформы рассказывает-ни одной громкой посадки.Быстро только патриотов-закрывают.Все им мешает:то конь упал-то куй не встал... У два з половиною рази зросла кількість громадян, які вважають нинішню владу гіршою за попередню, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 7091
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Головне не дати їм втекти з України.
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ясно. значит уже 19,9 х 3 ~ 60% излечившихся от зелёновируса.
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нет, этим баранам уже ничего не поможет .. следующий раз будут голосовать за шария ...
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за шария наврядли а за Галустяна самэ то У два з половиною рази зросла кількість громадян, які вважають нинішню владу гіршою за попередню, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 5488 шо надо.
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как теперь затолкать пасту обратно в тюбик?
мудрый украинский нарид - не подскажешь...?
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на 80% нарид тут малоросо-кацапский !
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на Цензоре еще норм...
на улицах страшно...
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вопрос поставлен не правильно. не власть виновата, а президент, который их привел туда!
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Вова, БЕГИ! БЕГИ Вова, пока не поздно! Ростов ждет!
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Ну тут хоч якась логічна послідовність ,не те що видали КМІС.
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Путлеру пополам кто президент Украины,хоть Порох,хоть Зеленский,хоть Иисус Христос.Ему нужна Украина...вся и любым способом...от кибервойны...до горячей войны.Недоимперия Гопников кремля ни перед чем не остановится
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да не скажи, ***** казало пусть будет хоть клоун хоть воровка абы не марадёр на крАви Порошенко.
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без украинцев Украина ***** не нужна. они- основная ценность.
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просто заскучавшие зебилы ожидают фантазию без темы для пианинЫ с духовым оркестром в исполнении постельного пирата - виртуоза Зели, для приведения в тонус обвисшего рейтинга
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и это они есчо не представляют какая будет следующаяя ).
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Чтобы завалить рейтинг Кучмы, ФСБ придумало пленки Мельниченко и убийство Гонгадзе.Где сейчас майор? в Москве.Чтобы завалить рейтинг Пороха придумали убийство Шеремета.Чтобы завалить рейтинг Зеленского придумали уже много чего.От перестать стрелять,до Омана и Коронавируса.То ли еще будет...
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Senator S 01a656ec Володя завалил свой рейтинг, когда родился.
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Он всего лишь шоумен,а не политик.а 73 % нарисовали в Москве.как говорила Скабеева,все кто угодно,но только не Порох...
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Лахтинці, читайте уважно цю новину. Подану вашим тіпо "апщепанятним" язьіком.
Тож припиняйте косити під зебілів, незабаром вони зникнуть як тупикова гілка еволюції.
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Дааааааа.... Це не Пуєм пА рАялю шльопати....
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Все *********** к концу растеряли в говно свои голоса , это у нас традиционно .А будет народ по сектантски тупить ,то приведем Бойка или Шария . а ваш дьякон РПЦ Пепа улетит к сыну русофилу в Лондон , танцевать рэп .или в Марбелью к сеседу Бастрыкину .
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Надо бы провести референдум о вступлении в США, 52м штатом, всенародный, думаю явка будет больше 90% и положительно проголосуют почти все.
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Не, Донбасс не будет кормить нахлебников из Америки.
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Це ще й року не пройшло...
І це ще разумков підмаслив у бубочкін бік...
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