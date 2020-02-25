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 Суспільство, Здоров'я
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 "Слуга народу" Радуцький про заходи безпеки у разі спалаху коронавірусу в Україні: Ми зробили все необхідне відповідно до рекомендацій ВООЗ

Усі протиепідеміологічні заходи в Україні у зв'язку з можливою коронавірусною інфекцією COVID-2019 вживаються відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ)

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив глава парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький (фракція "Слуга народу").

"На сьогодні Україна зробила все необхідне, що треба робити в такій ситуації в будь-якій країні відповідно до всіх рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Сьогодні діє оперативний штаб, який очолює прем'єр-міністр України. Дії оперативного штабу контролює Рада національної безпеки і оборони (РНБО)", - сказав Радуцький.

За його словами, нині вживаються всі необхідні карантинні заходи щодо обсервації здорових громадян України, які були в зоні ураження і доставлені в Україну.

"Що стосується підготовки країни, не дай Бог, до виникнення вірусу, то розроблено плани заходів, які повністю узгоджені з рекомендаціями ВООЗ. Плюс, вони ґрунтуються на досвіді тих країн, де вже є коронавірус. Саме ВООЗ збирає, аналізує і структурує цей досвід", - зазначив народний депутат.

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За словами Радуцького, протиепідемічні заходи для України не нові, новий тільки цей вірус, адже Україна мала досвід із SARS - атиповою пневмонію, епідемією кору, а в радянські часи - і з епідемією холери.

Голова профільного комітету також зазначив, що в разі зараження людини коронавірусом включається план протиепідеміологічної безпеки.

"Вживатимуться всі заходи згідно з планом осередку епідеміологічної небезпеки. Тобто буде насамперед забезпечено обмеження самої лікарні, куди буде доставлено цього хворого, звісно, буде обмеження пересування", - сказав Радуцький.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177732
 
 
 Топ коментарі
 
"...разработаны планы мероприятий..."

"Слуга народа" Радуцкий о мерах безопасности на случай вспышки коронавируса в Украине: Мы сделали все необходимое согласно рекомендациям ВОЗ - Цензор.НЕТ 5240
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Сегодня действует оперативный штаб, который возглавляет премьер-министр Украины. Действия оперативного штаба контролирует Совет национальной безопасности и обороны - разве именно эти рекомендации давала ВОЗ?И как опер штаб с премьером и советом нац безопасности собираются боротся с вирусом ,которому глубоко н,,ть и на премьеров и на китайские штабы и разные советы нац безопасности???Cовок рулит,вирусами занимаются врачи и вирусологи во всем мире,а в Украине премьер и штабисты.... "Слуга народа" Радуцкий о мерах безопасности на случай вспышки коронавируса в Украине: Мы сделали все необходимое согласно рекомендациям ВОЗ - Цензор.НЕТ 3276
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а открывать окно настежь в карантине это по стандартам воз?
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и богуцкая с Пенделью сзади бегуи и самолет, аккурат, под хвост целуют...
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Судя по птрясающей "слуги" харе, что на меня смотрит с картинки, сделано было все возможное, но возможно, все, что не нужно...
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Сегодня действует оперативный штаб, который возглавляет премьер-министр Украины. Действия оперативного штаба контролирует Совет национальной безопасности и обороны - разве именно эти рекомендации давала ВОЗ?И как опер штаб с премьером и советом нац безопасности собираются боротся с вирусом ,которому глубоко н,,ть и на премьеров и на китайские штабы и разные советы нац безопасности???Cовок рулит,вирусами занимаются врачи и вирусологи во всем мире,а в Украине премьер и штабисты.... "Слуга народа" Радуцкий о мерах безопасности на случай вспышки коронавируса в Украине: Мы сделали все необходимое согласно рекомендациям ВОЗ - Цензор.НЕТ 3276
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Що можна сказати про єврея, котрий не зміг закінчити медуніверситет, ледь домучивши на трійки медучилище?
Який там рівень розумових здібностей, як гадаєте?
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видно по роже что он сам не понял что сказал
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Все противоэпидемиологические мероприятия в Украине в связи с возможной коронавирусной инфекцией COVID-2019 проводятся в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ - Володимир Олександрович Зеленський).
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Только все же "противоэпидемические". Эпидемиологов в Украине уже давно побороли.
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"Будут проводиться все мероприятия согласно плану очага эпидемиологической опасности. То есть будет, в первую очередь, обеспечено ограничение самой больницы, куда будет доставлен этот больной, естественно, будет ограничение передвижения", - сказал Радуцкий.



Похоже, что фельдшер-спортсмен - это то же, что и акушер-бульдозерист. Интересно, он сам себя понимает? Иногда лучше жевать...
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Зелёный медик нашёлся! Своего дружка Савлохова уже ВЫЛЕЧИЛ?
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Відомий на всю країну брехун Радуцький. "Слуга народу" Радуцький про заходи безпеки у разі спалаху коронавірусу в Україні: Ми зробили все необхідне відповідно до рекомендацій ВООЗ - Цензор.НЕТ 6896
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