 "Слуга народу" Радуцький про заходи безпеки у разі спалаху коронавірусу в Україні: Ми зробили все необхідне відповідно до рекомендацій ВООЗ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив глава парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький (фракція "Слуга народу").

"На сьогодні Україна зробила все необхідне, що треба робити в такій ситуації в будь-якій країні відповідно до всіх рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Сьогодні діє оперативний штаб, який очолює прем'єр-міністр України. Дії оперативного штабу контролює Рада національної безпеки і оборони (РНБО)", - сказав Радуцький.

За його словами, нині вживаються всі необхідні карантинні заходи щодо обсервації здорових громадян України, які були в зоні ураження і доставлені в Україну.

"Що стосується підготовки країни, не дай Бог, до виникнення вірусу, то розроблено плани заходів, які повністю узгоджені з рекомендаціями ВООЗ. Плюс, вони ґрунтуються на досвіді тих країн, де вже є коронавірус. Саме ВООЗ збирає, аналізує і структурує цей досвід", - зазначив народний депутат.

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За словами Радуцького, протиепідемічні заходи для України не нові, новий тільки цей вірус, адже Україна мала досвід із SARS - атиповою пневмонію, епідемією кору, а в радянські часи - і з епідемією холери.

Голова профільного комітету також зазначив, що в разі зараження людини коронавірусом включається план протиепідеміологічної безпеки.

"Вживатимуться всі заходи згідно з планом осередку епідеміологічної небезпеки. Тобто буде насамперед забезпечено обмеження самої лікарні, куди буде доставлено цього хворого, звісно, буде обмеження пересування", - сказав Радуцький.