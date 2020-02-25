 Обов'язки головного санлікаря України можуть бути покладені на заступника голови МОЗ, - Радуцький

Про це сказав Радуцький в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні розглядається питання, на кого буде покладено функції головного санітарного лікаря України. Найімовірніше, на заступника міністра (охорони здоров'я. - Ред.), який відповідає за громадське здоров'я і буде головним санітарним лікарем України. Ми так думаємо. Або це буде ще одна посада", - сказав Радуцький.

Він зазначив, що бачить на цій посаді завідувачку кафедри інфекційних хвороб національного медичного університету ім.Богомольця Ольгу Голубовську.

"Якби мене запитали, я бачу на цій посаді Голубовську. Але мене не питають - це вирішує Кабмін", - сказав керівник комітету.

Радуцький висловив сподівання, що Кабмін з цим рішенням не затягуватиме, оскільки це вкрай необхідно сьогодні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шість із 39 українців у провінції Хубей хочуть евакуюватися в Україну, - МЗС