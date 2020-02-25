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 Обов'язки головного санлікаря України можуть бути покладені на заступника голови МОЗ, - Радуцький

Глава парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, нардеп від "Слуги народу" Михайло Радуцький заявив, що обов'язки головного санітарного лікаря України виконуватиме заступник міністра охорони здоров'я, хоча не відкидає, що це може бути і окрема посада.

Про це сказав Радуцький в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні розглядається питання, на кого буде покладено функції головного санітарного лікаря України. Найімовірніше, на заступника міністра (охорони здоров'я. - Ред.), який відповідає за громадське здоров'я і буде головним санітарним лікарем України. Ми так думаємо. Або це буде ще одна посада", - сказав Радуцький.

Він зазначив, що бачить на цій посаді завідувачку кафедри інфекційних хвороб національного медичного університету ім.Богомольця Ольгу Голубовську.

"Якби мене запитали, я бачу на цій посаді Голубовську. Але мене не питають - це вирішує Кабмін", - сказав керівник комітету.

Радуцький висловив сподівання, що Кабмін з цим рішенням не затягуватиме, оскільки це вкрай необхідно сьогодні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177730
 
 
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санстанции нет а главный санврач будет это как?
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Фельдшер Радуцкий возложет обязанности несуществующего главного санврача на своего санитара из "Бориса" или на клоуна из 95 Квартала.)) Восстанавливайте немедленно СЭС и не морочьте людям яйца. Деятели хреновы.Уничтожили санитарный контроль над инфекциями, над всеми учреждениями, и поехало - отравления массовые, в магазинах отрава продается, эпидемии пошли, вода травленная, воздух грязный- все пошло прахом. Это и есть деятельность олигархической масонской власти в Украине по уничтожению населения Украины.
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Самое мерзкое то, что "электорат" действительно не понимает всей опасности этой ситуации. Это даже не военная агрессия РФ, поскольку, как только начнется вспышка заболевания, любители русского мира самостоятельно и весьма оперативно рванут за Урал, в том числе и из Крыма. Это действительно смертельно опасно для всех без исключения.
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Тільки хотів саме про це сказать... Ким же він керувать буде? Кому вказівки давать? Як контролювать обстановку санітарну, в містах і селах України?... Чергове "бла-бла-бла"? Чи Радуцькому "секретутку" чергову треба прилаштувать?...
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молите Бога...чтоб коронавирус не обратил на Украину внимания! ибо с таким подходом к противоэпидем. мероприятиям...он прописался б здесь навечно (не дай Бог! повторю)
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Клоуны будут только смеяться, пока сами не передохнут.
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Щоб бути санітарним лікарем, потрібно закінчити сангіг.
Щоб бути стоматологом, потрібно закінчити стоматфакультет.
Щоб сісти на посаду, потрібно пред'явити диплом, посвідчення про відповідну кваліфікацію, інтернату, спеціалізацію. Як можна стати санітарним лікарем з вулиці? Або маючи диплом лікувального факультету?
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Ну, Гончарук же, сидить... "Керує" економікою країни... А має диплом "інституту втраченого часу"... Скалецька має диплом юриста, а керує медициною... Далі продовжувать?...
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Сколько можна раскачиваться, вирус уже на пороге, а они все решают...
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