 Обов'язки головного санлікаря України можуть бути покладені на заступника голови МОЗ, - Радуцький

Про це сказав Радуцький в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні розглядається питання, на кого буде покладено функції головного санітарного лікаря України. Найімовірніше, на заступника міністра (охорони здоров'я. - Ред.), який відповідає за громадське здоров'я і буде головним санітарним лікарем України. Ми так думаємо. Або це буде ще одна посада", - сказав Радуцький.
Він зазначив, що бачить на цій посаді завідувачку кафедри інфекційних хвороб національного медичного університету ім.Богомольця Ольгу Голубовську.
"Якби мене запитали, я бачу на цій посаді Голубовську. Але мене не питають - це вирішує Кабмін", - сказав керівник комітету.
Радуцький висловив сподівання, що Кабмін з цим рішенням не затягуватиме, оскільки це вкрай необхідно сьогодні.
Щоб бути стоматологом, потрібно закінчити стоматфакультет.
Щоб сісти на посаду, потрібно пред'явити диплом, посвідчення про відповідну кваліфікацію, інтернату, спеціалізацію. Як можна стати санітарним лікарем з вулиці? Або маючи диплом лікувального факультету?