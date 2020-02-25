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 Політика України, Здоров'я
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Матеріали за темою:
Все про:аеропорт (441) Італія (368) Київ (7342) контроль (94) перевірка (393) COVID-19 (289)

 Спецсканерів і тепловізорів в аеропорту немає: ніяких розпоряджень про обов'язкові перевірки пасажирів нам не направляли, - пресслужба аеропорту "Київ"

У столичних аеропортах станом на 14:00 вівторка додаткові заходи епідеміологічної безпеки щодо перевірок пасажирів, які прибувають в Україну прямими рейсами з країн, де зафіксовано коронавірус, Міністерством охорони здоров'я України не забезпечуються.

Як повідомили "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі аеропорту "Бориспіль", станом на 14:00 вівторка, представник санітарно-контрольного пункту МОЗ в обов'язковому порядку зустрічає лише рейси, що прибувають з Італії, передає Цензор.НЕТ.

"Спецсканерів і тепловізорів в аеропорту немає. З боку держави ніякого спеціального контролю в зв'язку з епідемією коронавірусу ні на рейсах з Італії, ні на рейсах з інших країн не забезпечено. Ніяких розпоряджень про обов'язкові перевірки пасажирів нам не направляли", - повідомила агентству керівник пресслужби міжнародного аеропорту "Київ" ім. Сікорського Галина Богданенко.

Також дивіться: Перевірку температури громадян, які їдуть в Україну, розпочато в пункті пропуску "Тиса", - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

За її словами, в аеропорту "Київ" в штатному режимі працює санітарно-карантинний пункт, що перебуває в підпорядкуванні Лабораторного центру МОЗ на повітряному транспорті.

"Цей пункт працює штатно, згідно з усіма процедурами і відповідно до українського законодавства. Фахівці санітарно-карантинного пункту прибувають до місця посадки літака, тільки якщо отримують сигнал від екіпажу, що на борту перебуває пасажир, чий стан здоров'я викликає побоювання", - пояснила Богданенко.

Як повідомлялося раніше, влада запевнила, що пасажирам, які прибувають з Італії в "Бориспіль" і "Жуляни", будуть міряти температуру.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177729
 
 
 Топ коментарі
 
Спецсканеров и тепловизоров в аэропорту нет: никаких предписаний об обязательных проверках пассажиров нам не направляли, - пресс-служба аэропорта "Киев" - Цензор.НЕТ 6559 браво!

коронавирус? не-не.!..не слыхали...
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да и какая разница! взяли зеленое лайно - теперь нужно испить до капли. Наслаждайтесь!
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Кто-же у нас опять соврамши? Неужели бубочка, да вы что?
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сам в шокє! нікада такого нє било - і вот опять!
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"На сегодняшний день Украина сделала все необходимое, что надо делать в такой ситуации в любой стране в соответствии со всеми рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Сегодня действует оперативный штаб, который возглавляет премьер-министр Украины. Действия оперативного штаба контролирует Совет национальной безопасности и обороны (СНБО)", - сказал Радуцкий.
Источник:https://censor.net.ua/n3177732
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Да нашему правительству жрать не давай дай оперативный штаб создать...это ж Украина, больше и говорить ничего не надо, всем сразу становится все понятно
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***** нимагууу Спецсканеров и тепловизоров в аэропорту нет: никаких предписаний об обязательных проверках пассажиров нам не направляли, - пресс-служба аэропорта "Киев" - Цензор.НЕТ 893 Спецсканеров и тепловизоров в аэропорту нет: никаких предписаний об обязательных проверках пассажиров нам не направляли, - пресс-служба аэропорта "Киев" - Цензор.НЕТ 893 идиоты, пойду я запасаться жратвой сегодня, чую шото будет страшное.
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Уже не до смеха

В Закарпатской области мужчину госпитализировали в инфекционное отделение больницы с подозрением на коронавирус.

https://nv.ua/ukraine/events/koronavirus-podozrevayut-u-zhitelya-zakarpatskoy-oblasti-novosti-ukrainy-50072188.html
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в Австрии - 2 подтвержденных и еще где-то совсем рядом - 1 (Европа точно)
а наши в бирюльки играют...
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да и какая разница! взяли зеленое лайно - теперь нужно испить до капли. Наслаждайтесь!
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трупы будут на улицах валяться как 1933, а рейтинг у Зе будет 40 -50%...
овцы блин...
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какие 40-50 ? будет как у ***** 146% багдаша на сейшылах не даст сказдеть, пока зеля разводит лохов, правая рука на острове обустраивает квартиры, ждёт шапито 95 полным составом.
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Зє!льона плєсєнь прівично врьот - гончарук рцал, шо власть во всєоружії готова встрєтіть коронавірус
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ну правильно! ВСТРЕТИТЬ. Развернуться и тикаааааать! Им-то ЕСТЬ -куда!
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ну самокаты-то, хоть, погранцам, надеюсь - ВЫДАЛИ!?
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А гончарук пи...т что двести больниц готовы к приему больных короновирусом.
Браво! Бис!
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мало взяли, он сказал 2000 больниц готовы Спецсканеров и тепловизоров в аэропорту нет: никаких предписаний об обязательных проверках пассажиров нам не направляли, - пресс-служба аэропорта "Киев" - Цензор.НЕТ 9700
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да? Вибачаюсь, недобачив одне маленьке "Зерро"
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Їм треба зайти на сайт «Квартал 95».
Там все це є.
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Так Сергей Васильевич до вас еще с градусником не доехал , вот в Тиссе мастеркласс закончит ,заберет учебное пособие и сразу к вам,без паники
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Сегодня у нас шоу ""Эффективные шахты" Спецсканеров и тепловизоров в аэропорту нет: никаких предписаний об обязательных проверках пассажиров нам не направляли, - пресс-служба аэропорта "Киев" - Цензор.НЕТ 5045
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второй дєнь Маслєніци "заігриш" - радовацца і на санках катацца
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Не позортеся!
У інфікованих НЕ БУВАЄ температури.
Тільки у хворих. А заразу розносять в першу чергу інфіковані.
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в Австрии уже 2-е подтвержденных.. (в Китае не были)
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народ, эта пистец! боюсь представить как эти контрацептивы у власти будут бороться с распространением коронавируса, когда тот, не дай бох, сюда попадет, если уже не попал
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БОЛЬШЕ ЧЕМ УВЕРЕН ЧТО ВИРУС УЖЕ В УКРАИНЕ, ЛЕТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ БУДУТ СПИСЫВАТЬ НА ОРВИ, ГРИП И ПРОЧУЮ ХРЕНЬ! К ВЛАСТИ ПРИШЛИ ПОЛНЕЙШИЕ ДИЛЕТАНТЫ, ЗА ВСЕ ХАРОШЕЕ ПРОТИВ ВСЕГО ПЛОХОГО!
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