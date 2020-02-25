EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події, Суспільство
  2149  5
Все про:Ірпінь (76) прокуратура (2088) Карплюк (21)

 Прокуратура вручила ексмеру Ірпеня Карплюку обвинувальний акт: йому загрожує до 8 років в'язниці, - ЗМІ

24 лютого Ірпінська місцева прокуратура вручила ексмеру Ірпеня Володимиру Карплюку обвинувальний акт і передала його до Ірпінського суду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Громаді Приірпіння" повідомив керівник Києво-Святошинської місцевої прокуратури Юрій Дмитрунь.

"Підозру йому оголосила Генеральна прокуратура, але провадження було розпочате в нас. Минулого року Генеральна прокуратура його витребувала, змінила підслідність за головним слідчим управлінням Нацполіції. У поточному році вони передали кримінальне провадження до Ірпінського відділу поліції, нагляд у формі процесуального керівництва почали здійснювати прокурори Ірпінського відділу місцевої прокуратури", – розповів Дмитрунь.

За його словами, Карплюк обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 ККУ – привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Ця стаття передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років.

Зазначається, що йдеться про розтрату 250 тис. грн під час будівництва в Ірпені парку "Центральний".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні йду на похорон рідної сестри, а не в ГПУ - мені не вручали ні повістки, ні підозри, - Карплюк

Про вручення обвинувачення Карплюку також повідомила представниця партії "Голос" Михайлина Скорик-Шкарівська.

"Ексмер Ірпеня Володимир Карплюк отримав перший цього року обвинувальний акт ... Тепер важливо, щоб також запрацювали суди, бо обвинувачення - це ще не відповідальність", - написала вона.

Прокуратура вручила ексмеру Ірпеня Карплюку обвинувальний акт: йому загрожує до 8 років вязниці, - ЗМІ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177727
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
От еду на работу - а по обочине до сих пор бигборды Карплюка "потрібен свій" остались.
Скоко он бабла вбухал в эти выборы - мама дорогая - и облом.
Ему с Думчевым надо партию удачных полит инвесторов организовывать.
 показати весь коментар
 
Красавчики!А как сейчас помню, припёрся к нам на завод, глотку рвал за своё депутатство, просто царство божие на земле обещал, а вон поди ж ты, и его не минула пушистая зверюшка.
 показати весь коментар
 
Человеку, у которого, официально, больше 60 квартир, в Украине ничего не будет! Считайте это моим официальным заявлением!
 показати весь коментар
 
Ну почему же, как минимум срачка у него случится от того, что за него взялись.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору