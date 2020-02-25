 Минулого тижня найманці РФ випустили по позиціях ОС на Донбасі 740 боєприпасів із забороненого озброєння, - СЦКК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-центру ОС в Facebook.

За даними штабу Об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації протягом минулого тижня із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, озброєння танку випустили близько 740 боєприпасів, що у 4 рази більше у порівнянні з попереднім аналогічним періодом.

"Українська сторона СЦКК засуджує грубі порушення Мінських домовленостей", - сказано в повідомленні.

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