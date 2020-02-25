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Все про:обстріл (6010) СЦКК (511) операція Об'єднаних сил (2099)

 Минулого тижня найманці РФ випустили по позиціях ОС на Донбасі 740 боєприпасів із забороненого озброєння, - СЦКК

Українська сторона СЦКК за результатами минулого тижня повідомляє про збільшення кількості обстрілів позицій підрозділів Об’єднаних сил із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-центру ОС в Facebook.

За даними штабу Об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації протягом минулого тижня із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, озброєння танку випустили близько 740 боєприпасів, що у 4 рази більше у порівнянні з попереднім аналогічним періодом.

"Українська сторона СЦКК засуджує грубі порушення Мінських домовленостей", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ активізували нічне ведення розвідки позицій підрозділів ОС, - ГУР

Минулого тижня найманці РФ випустили по позиціях ОС на Донбасі 740 боєприпасів із забороненого озброєння, - СЦКК 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177717
 
 
 Топ коментарі
 
головне, що бубочка-окуліст побачив в очах хуйла прагнення до миру.
А то все - провокація, не звертайте уваги, "повстанцьі" розважаються
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Дружбе крепнуть! (сівохо)
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головне, що бубочка-окуліст побачив в очах ***** прагнення до миру.
А то все - провокація, не звертайте уваги, "повстанцьі" розважаються
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Ага, вчера в районе разведения у Золотого зафиксировано 360 взрывов. И бубочка даже не вспоминает о обещании вернуть войска на позиции.
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" Місцеві вибори на окупованих рашистами територіях ОРДЛО і бажано Криму відбудуться в жовтні 2020 незалежно від кількості та інтенсивності обстрілів " - Припіздєнт Вовка Сцикун Оманський Коронавірусний.
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Больше 700 снарядов ето сколько вагонов боеприпасов? Хороший же мирный план заключили с ******. По мойму во время Второй мировой перемирий было больше чем сейчас
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Вроде не молодой уже... Военная кафедра...Служил 2 года... А вот...Не понимал и не пойму никогда, ЧТО ЗНАЧИТ: из запрещенного вооружения!?!? И дело - не калибрах \ навесках боеприпаса \ скорости прилета и прочей "аппаратуры", по Воланду. Это - детали! Суть вопроса: значит, помимо запрещенного, есть еще и РАЗРЕШЕННОЕ вооружение, из которого вполне себе МОГУТ шмалять террористы!? Нет, ну логично!?!? ИДИОТИЗМ и ОПУПЕЯ - тотальные!!!
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Почему им позволили выпустить 730 снарядов?
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Забодали вы статисты своими ************,когда вы начнете считать километры и количество освобожденной от врагов украинской земли и городов.
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