 Зеленський запропонував ДТЕК Ахметова купити Центренерго разом з неприбутковими держшахтами: Якщо АМКУ буде проти, я з ними поговорю, і вони будуть за

Про це він повідомив на нараді з профспілками гірників 25 лютого в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
За словами Зеленського, інвестор має бути сильний і надійний, на кшталт енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова.
Зеленський звернувся до глави холдингу Максима Тимченка, чи готовий ДТЕК взяти участь у приватизації. На що Тимченко відповів, що зараз не готовий сказати, чи цікаво це компанії. Він також зазначив, що Антимонопольний комітет (АМКУ), найімовірніше, буде проти цього.
"Якщо говорити про приватизацію Центренерго, то треба говорити з неприбутковими шахтами, я думаю це чудова ідея ... Тут, до речі, пан Тимченко (Максим Тимченко, генеральний директор ДТЕК. - Ред.) ... у мене до вас питання: будете приватизувати неприбуткові шахти?" - заявив Зеленський.
"Якщо ви будете готові, і як ви кажете, АМКУ буде проти, я з ними поговорю, і вони будуть за", - пожартував президент.
Далі Зеленський зазначив, що ДТЕК мають допомогти державі знайти сильних партнерів у вугільній галузі, які зможуть приватизувати і вкладати гроші в модернізацію шахт.
Деолигархизация от Зедебила
Как вас придурков 73 процентных красиво поимели
Ахметов, Пинчук, Коломойский, Фирташ сделали вас вместе
А оно продолжается - их имеют и еще долго будут иметь.
За Зеленского на выборах президента готовы проголосовать 44,2% украинцев, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
Украина в смартфоне......
Это полный беспредел ЗЕленой банды! Выносить надо за такое!!!
та ти, падло, геть не розумієш, що таке законодавство?
юрист ****, ти хоча б уявлення маєш, що таке АМКУ, комі він підпорядкований, кому звітує, які має функції й для чого ними наділений?
це що за "я поговорю и они будут за"?
інвестори, ау. чому досі не в черзі інвестувати в таку чудову країну, де малороське падло особисто віддає вказівки будь-якій з державних інституцій?
а нема інвесторів, бо почувши таку дичину вони єдине, що можуть зробити - покрутити пальцем біля скроні.
Бгггга))) И это конечно же 100% не коррупция! Правда, зелебобики? Это же он ради простых шахтеров так из трусов выпрыгивает)))
-Ринат Леонидович,пожалуйста, приватизируй гос. шахты. А антимонопольный комитет я беру на себя. Занавес!
Похоже, что Зеленкин изо всех сил старается доказать,что вообще не читал Конституцию и ему на неё насрать.
Он решил за всеми шахтами "смотреть лично!"
Другим "глав-гадам" из сериала "Слуга Народа", Немчуку (Пинчуку) или братьям Суркисам?
Под угрозой их раскулачивания?
А то казна то пустая, запоребрик после "шмены шаштава" ОГВЗ больше покупать не будет рьяно, а чернозмы давно своим обещаны?
Эй, глав-гады, олигархи записывайтесь в очередь, оставьте ваши рабочие и домашние телефоны, "бубочке" деньги нужны, таможня западная слабо башляет, послала "бубочку" нафиг, сказав: "А ты кто такой? Мы давно тут сидим, да и кормиться то нам больше нечем".
Источник: https://censor.net.ua/n3177715
В СССР такое называлось "праздничный набор".
Это когда осетрину копченую, дорогую, никому из-за дороговизны, ненужную давали в "наборе" к колбасе-сервилату ("финский, хороший"(С)), который как раз к праздникам был всем очень нужен.
За "бубочку"?
Да туда им тогда и дорога.
Закон -да ну нафиг, нам это слово не знакомо, вспоминаем только тогда когда надо на вентилятор г..цо набросать против конкурентов.
Опять страной правит несколько семей олигархов, выставивших перед собой марионетку бубочку
Опять на ахметовском канале вещает шлюха шустер, где вонючий и лживый вой реваншистов подают как мнение.
Опять по всем каналам шастают проплаченные олигархами эксперты и рассказывают, что благодаря реваншу олигархов мы вернули себе субъектность.
Опять силовики становятся на службу олиагрхов и начинают кошмарить оппозицию, тем самым прикручивают демократию, которую удалось отвоевать на майдане в 2014.
Мы опять никуда не интегрируемся. И если раньше при Порошенко олиграхат был придавлен западом, то сейчас Украина снова под властью бандитов, которые её грабили 28 лет.
Для этого в 2019-м олигархат объединился и скинул Порошенко, с помощью раскрученного на их каналах клоуна и его партии из массовок телешоу их каналов.
Как когда-то народный мер Донецка Паша Губарев, Зеленский умело сыграл роль антиолиагрхического народного лидера, захватил все ключевые посты и теперь делает всё, что его просят несколько олигархических семей.
Ахметов, Пинчук, Коломойский и Фирташ вас снова сделали вместе
Хавай.Те.
Дебилы зеленые,голосовавшие за говно-вы просто-долб@***ы!
- Йя лишу правительство зарплаты если долги перед шахтёрами...
осел зе ты довбойоб!
у вавана знесло дах від рейтингу..
час шукати нового Президента,
хоча здається, що нових виборів не буде,
аваків від себе владу не відпустить
прям какой-то "решала" от государства.
распродает не свое имущество, берется "поговорить" с антимонопольным комитетом.