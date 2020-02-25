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 Політика України, Економіка
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Все про:Ахметов (571) приватизація (195) шахта (186) енергетика (389) вугілля (265) Антимонопольний комітет (177) ДТЕК (45)

 Зеленський запропонував ДТЕК Ахметова купити Центренерго разом з неприбутковими держшахтами: Якщо АМКУ буде проти, я з ними поговорю, і вони будуть за

Президент Володимир Зеленський назвав чудовою ідеєю приватизацію держкомпанії Центренерго одним пакетом разом з неприбутковими вугільними держшахтами.

Про це він повідомив на нараді з профспілками гірників 25 лютого в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За словами Зеленського, інвестор має бути сильний і надійний, на кшталт енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Координаційний центр трансформації вугільної промисловості очолить Шмигаль, - Зеленський

Зеленський звернувся до глави холдингу Максима Тимченка, чи готовий ДТЕК взяти участь у приватизації. На що Тимченко відповів, що зараз не готовий сказати, чи цікаво це компанії. Він також зазначив, що Антимонопольний комітет (АМКУ), найімовірніше, буде проти цього.

"Якщо говорити про приватизацію Центренерго, то треба говорити з неприбутковими шахтами, я думаю це чудова ідея ... Тут, до речі, пан Тимченко (Максим Тимченко, генеральний директор ДТЕК. - Ред.) ... у мене до вас питання: будете приватизувати неприбуткові шахти?" - заявив Зеленський.

"Якщо ви будете готові, і як ви кажете, АМКУ буде проти, я з ними поговорю, і вони будуть за", - пожартував президент.

Далі Зеленський зазначив, що ДТЕК мають допомогти державі знайти сильних партнерів у вугільній галузі, які зможуть приватизувати і вкладати гроші в модернізацію шахт.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177715
 
   
 Топ коментарі
 
Сытник, арестуй его за коррупцию. Ему надо в СИЗО посидеть.
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Зеленский предложил ДТЭК Ахметова купить Центрэнерго вместе с неприбыльными госшахтами: Если Антимонопольный комитет будет против, я с ними поговорю, и они будут за.

Демократия, хули.. Зеленский предложил ДТЭК Ахметова купить Центрэнерго вместе с неприбыльными госшахтами: Если Антимонопольный комитет будет против, я с ними поговорю, и они будут за - Цензор.НЕТ 1630
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Бугога
Деолигархизация от Зедебила
Как вас придурков 73 процентных красиво поимели
Ахметов, Пинчук, Коломойский, Фирташ сделали вас вместе
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не согласен, "поимели" значит что действие закончилось.
А оно продолжается - их имеют и еще долго будут иметь.
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почему 73%? и остальных тоже.. и ты не исключение.. и так 30 лет всех имеют Зеленський запропонував ДТЕК Ахметова купити Центренерго разом з неприбутковими держшахтами: Якщо АМКУ буде проти, я з ними поговорю, і вони будуть за - Цензор.НЕТ 6451
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Народ!!! Не ужели никто не видит\слышит, шо воно - вгашене, не по деЦЦки!?!? У него ж мычание в 2 раза удлиннилось!!!
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зеля обьясни шахтерам,куда они пойдут когда ахметка позакрывает нерентабельные шахты?они придут к тебе,а не к ахметову!
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а схерали ахметке их закрывать? Он будет продавать государству уголь по цене золота. Вон Зе сегодня заявил что запретит импорт угля, шоб покупали только украинский.
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нерентабельные шахты ахметка содержать не будет
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это они нерентабельные если уголь по обычной цене продавать. Если сделать наценку в 300% и запретить покупать у конкурентов, то станут рентабельными.
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ну что ж,значит платить будем больше,а кушать меньше
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Ахметов будет с шахт получать прибыль, а содержать их будем всей страной дотациями.
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"Ее (нацпрограммы. - Ред.) главный принцип - ни одна шахта не может быть закрыта или ликвидирована, пока люди не получат новую работу с достойной оплатой. Только сначала рабочие места, а потом будем говорить обо всем другом", - добавил он.Источник: https://censor.net.ua/n3177705 Зеленський запропонував ДТЕК Ахметова купити Центренерго разом з неприбутковими держшахтами: Якщо АМКУ буде проти, я з ними поговорю, і вони будуть за - Цензор.НЕТ 6681
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А Зеле пофигу))) У Зели есть Аваков с опричниками беркутятами))) А зэботы шо дети верили что Зэ посадит Ахметова и Авакова))) Зеленский чому Ахметов не сыдыть?))
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Зеленський запропонував ДТЕК Ахметова купити Центренерго разом з неприбутковими держшахтами: Якщо АМКУ буде проти, я з ними поговорю, і вони будуть за - Цензор.НЕТ 804
За Зеленского на выборах президента готовы проголосовать 44,2% украинцев, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
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он не идет на второй срок.. опрос ничтожен Зеленський запропонував ДТЕК Ахметова купити Центренерго разом з неприбутковими держшахтами: Якщо АМКУ буде проти, я з ними поговорю, і вони будуть за - Цензор.НЕТ 2235
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он может предумать. "я вам ничо не обесчал!"
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Ахметов должен сидеть двадцатку в тюрьме за то что финансировал блокпосты террористов в 2014 году, а не Центрэнерго и виллы во Франции покупать.
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Шмаркля обіцяв збити бабла з олігархів. Реальність - виконує їх вказівки і розбазарює державне майно.
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Снова бедному Ахметову будут гос.предприятия по одной гривне за штуку продавать?
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"Зеленский предложил ДТЭК Ахметова купить Центрэнерго вместе с неприбыльными госшахтами: Если АМКУ будет против, я с ними поговорю, и они будут за" - с Каломойским уже говорил, тот даже одного киоска не покрасил, хотя обещал покрасить два.
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Вот так ЗЕ и управляет страной - если антимонопольный против, он поговорит и решит все.

Украина в смартфоне......
Это полный беспредел ЗЕленой банды! Выносить надо за такое!!!
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Эта истота бухое, или под дозой. Ну что, зебилы, будем признаваться в своей тупости?
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ммммм... маленькое }{YЙЛ0 повторяет историю с "ЮКОС"
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Так это он предложил купить не Ахметову, а всем нам так как потом мы будем платить по 5 грн. за киловатт, а Зеленое говно будет мне рассказывать, звените такая рыночная цена...
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А ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ АМКУ К ПРЕЗИДЕНТУ ВООБЩЕ? ********** НА КАМЕРУ ЗАЯВИЛ ЧТО СОВЕРШИТ ПРОТИВОПРАВНОЕ ДЕЙСТВИЕ! ЧТО ЗА СЮР ВООБЩЕ ПРОИСХОДИТ?
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чем дольше идиот у власти, тем больше капеца стране.
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"Если вы будете готовы, и как вы говорите, АМКУ будет против, я с ними поговорю, и они будут за", - заявил Источник: https://censor.net.ua/n3177715
та ти, падло, геть не розумієш, що таке законодавство?
юрист ****, ти хоча б уявлення маєш, що таке АМКУ, комі він підпорядкований, кому звітує, які має функції й для чого ними наділений?
це що за "я поговорю и они будут за"?
інвестори, ау. чому досі не в черзі інвестувати в таку чудову країну, де малороське падло особисто віддає вказівки будь-якій з державних інституцій?
а нема інвесторів, бо почувши таку дичину вони єдине, що можуть зробити - покрутити пальцем біля скроні.
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Ну, это как - я посмотрю в глаза Вове Пу - и он будет за. Тож самое. Тупая уверенность в свои сверхсилы. Одним словом - толпо *п.
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Смешно. Но мудрый нарид любит дешевых популистов, поэтому и такая дурь ему зайдет...
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минуя уровень "царя", Зеля сразу включил уровень "Бога".. если человек идиот, то это надолго
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Странно, а почему сивый мародёр не покупал убыточные шахты, а только открывал магазины "Рошен"?
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Ще рік- і Україну не врятує навіть Порошенко.
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"Если вы будете готовы, и как вы говорите, АМКУ будет против, я с ними поговорю, и они будут за", - заявил Зедент.
Бгггга))) И это конечно же 100% не коррупция! Правда, зелебобики? Это же он ради простых шахтеров так из трусов выпрыгивает)))
-Ринат Леонидович,пожалуйста, приватизируй гос. шахты. А антимонопольный комитет я беру на себя. Занавес!
Похоже, что Зеленкин изо всех сил старается доказать,что вообще не читал Конституцию и ему на неё насрать.
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А-а-а-а-а теперь я понял к чему его заява Термин "смотрящие" за шахтами, кстати, должен исчезнуть вместе с самими "смотрящими", .(с)
Он решил за всеми шахтами "смотреть лично!"
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Стесняюсь спросить, а еще чего убычного, государственного "бубочка" продать никому из олигархов не желает?
Другим "глав-гадам" из сериала "Слуга Народа", Немчуку (Пинчуку) или братьям Суркисам?
Под угрозой их раскулачивания?
А то казна то пустая, запоребрик после "шмены шаштава" ОГВЗ больше покупать не будет рьяно, а чернозмы давно своим обещаны?
Эй, глав-гады, олигархи записывайтесь в очередь, оставьте ваши рабочие и домашние телефоны, "бубочке" деньги нужны, таможня западная слабо башляет, послала "бубочку" нафиг, сказав: "А ты кто такой? Мы давно тут сидим, да и кормиться то нам больше нечем".
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"идеей приватизацию госкомпании Центрэнерго одним пакетом вместе с неприбыльными угольными госшахтами."
Источник: https://censor.net.ua/n3177715

В СССР такое называлось "праздничный набор".
Это когда осетрину копченую, дорогую, никому из-за дороговизны, ненужную давали в "наборе" к колбасе-сервилату ("финский, хороший"(С)), который как раз к праздникам был всем очень нужен.
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Ахметов его сделает это он уже проходил банкротет и на ку.. их за борт..
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За кого голосовали шахтеры?
За "бубочку"?
Да туда им тогда и дорога.
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как то по ослиному, сам себе на хвост наступил и кричит ИАЗеленський запропонував ДТЕК Ахметова купити Центренерго разом з неприбутковими держшахтами: Якщо АМКУ буде проти, я з ними поговорю, і вони будуть за - Цензор.НЕТ 8483
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Да коррупция как и олигархи побеждена. АМКУ - обслуживает интересы тех самых олигархов.
Закон -да ну нафиг, нам это слово не знакомо, вспоминаем только тогда когда надо на вентилятор г..цо набросать против конкурентов.
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У лютому Держбюджет знов не буде виконаний
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поговорит с Бубочкой и если он будет против,то после разговора будет за
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73 процентное стадо отбросило нас в 2012 год
Опять страной правит несколько семей олигархов, выставивших перед собой марионетку бубочку
Опять на ахметовском канале вещает шлюха шустер, где вонючий и лживый вой реваншистов подают как мнение.

Опять по всем каналам шастают проплаченные олигархами эксперты и рассказывают, что благодаря реваншу олигархов мы вернули себе субъектность.
Опять силовики становятся на службу олиагрхов и начинают кошмарить оппозицию, тем самым прикручивают демократию, которую удалось отвоевать на майдане в 2014.
Мы опять никуда не интегрируемся. И если раньше при Порошенко олиграхат был придавлен западом, то сейчас Украина снова под властью бандитов, которые её грабили 28 лет.
Для этого в 2019-м олигархат объединился и скинул Порошенко, с помощью раскрученного на их каналах клоуна и его партии из массовок телешоу их каналов.
Как когда-то народный мер Донецка Паша Губарев, Зеленский умело сыграл роль антиолиагрхического народного лидера, захватил все ключевые посты и теперь делает всё, что его просят несколько олигархических семей.
Ахметов, Пинчук, Коломойский и Фирташ вас снова сделали вместе
Хавай.Те.
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Говно Зеленое-ты долб@*** и корупционер!
Дебилы зеленые,голосовавшие за говно-вы просто-долб@***ы!
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не "кричи" ...він знає ...йому його "сарочка" кожен вечір то говорить
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Зеленскай изо всех сил старается доказать,что вапще не читал Конституцию и ему на неё насрать.
- Йя лишу правительство зарплаты если долги перед шахтёрами...
осел зе ты довбойоб!
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предложил рашистскому кошельку, купить остатки украинского энергетического пирога.
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"АМКУ будет против, я с ними поговорю, и они будут за" - да за такое срок давать надо...
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це і все..
у вавана знесло дах від рейтингу..

час шукати нового Президента,
хоча здається, що нових виборів не буде,
аваків від себе владу не відпустить
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Руда гнида вже з першого Майдану повинна була на довічному зону топтати.
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зеля публично себе на статью наговорил?
прям какой-то "решала" от государства.
распродает не свое имущество, берется "поговорить" с антимонопольным комитетом.
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він "недурной" ...він просто "слуги урода" передивився ...
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нові повноваження резидента ...він явно не знайомий зі своїми правами і обов"язками ...хоча ще "мало" часу минуло ...тільки рік (неповний) ...але нічого ...за п"ять років може здогадається прочитати "інструкцію" ...
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Ну да, по бензину уже был разговор. Что за разговор может быть с Ахметовым - прокурор-то свой.
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Чуєте, який гул стоїть? Це нацсуки ідуть, летять і бажать під офіс президента за корупцію, за явку з повинною по куруванню антимонопольним комітетом. А ще ззаду біжить Білецький, Семен Семенченко, Зімін, Лещенко з фотоапаратом і головне "швабода". Оце да. Це не догадки, як з Порохом, чи припущення, а це реально. А скільки вони ігрушок скупили? Там і Беніки і рюкзачки і маленькі фемідки. Що буде?
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