EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  5164  22
Все про:ДФС (2400) Гончарук_Олексій (720)

 Гончарук оголосив про перезавантаження ДФС: Нульова толерантність до корупції на всіх рівнях

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук зустрівся з новим керівником Державної фіскальної служби України Сергієм Солодченком і поставив перед ним першочергові завдання.

Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Раніше сумлінний бізнес потерпав від податківців, які при цьому не помічали тіньові схеми. Це явище припиняємо раз і назавжди — в органах Державної фіскальної служби України не повинно залишитися жодного корумпованого працівника, включаючи найвище керівництво.

Плюс, підхід до роботи з бізнесом буде цілком іншим — чесні підприємці зможуть працювати спокійно, а злочинці — будуть покарані", - зазначив Гончарук, підкресливши, що ці завдання він поставив новопризначеному главі ДФС Сергію Солодченку.

Читайте також: Головний здобуток України за останні 10 років - демократія, - Гончарук

"Очікую швидких і якісних результатів", - резюмував прем'єр.

Гончарук оголосив про перезавантаження ДФС: Нульова толерантність до корупції на всіх рівнях 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177714
 
 
 Топ коментарі
 
Так, шо, беню с пинчуками и ахметками таки посодють?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Так, шо, беню с пинчуками и ахметками таки посодють?
 показати весь коментар
 
 
за что их садить? они же успешные бизнесмены, не то что Порох.
 показати весь коментар
 
 
Теневые схемы они не видят, потому что им заносят тоже, вот как эти коррупционеры начнут борьбу сами с собой, посмотрим.
 показати весь коментар
 
 
Сократ- Умен ты или глуп, велик ты или мал, не знаем мы, пока ты слова не сказал.
 показати весь коментар
 
 
"Гончарук объявил о перезагрузке ГФС: Нулевая толерантность к коррупции на всех уровнях" - Насирова восстановили в должности, сейчас дела в ГФС пойдут.
 показати весь коментар
 
 
Перезавантаження ДФС в кращих традиціях ЗЄшобли: почали з повернення Насосірова на колишню посаду.
 показати весь коментар
 
Лібералізуйте податкове законодавство..і потреба в цих паразитах значно зменшиться..
 показати весь коментар
 
 
Кабинет министров Украины временно возложил исполнение обязанностей главы Государственной фискальной службы (ГФС), которая в настоящее время находится в состоянии ликвидации, на Сергея Солодченко вместо Дениса Гутенко !!!
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/economics/finance/10874741-kabmin-smenil-rukovodstvo-fiskalnoy-sluzhby-kotoraya-nahoditsya-v-processe-likvidacii.html

ГФС находится в состоянии ЛИКВИДАЦИИ, а этот дебил на самокате ставит им задачи !!!
 показати весь коментар
 
 
Так он же сепар-какая там "борьба с коррупцией". будет борьба с Украиной и ее народом!
 показати весь коментар
 
Фискальная служба ликвидируется !!! Вместо неё уже работает налоговая служба и там другой начальник-придурок!!!
А этот поставлен, чтобы позаметать хвосты, в чем он и есть мастер....
 показати весь коментар
 
а чо, "Сірожка Солодченко" звучить солідно, це вам не якесь Насиру, будемо бачити, ввійде чи вляпається.......!??!? ось в чому питання.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору