 Гончарук оголосив про перезавантаження ДФС: Нульова толерантність до корупції на всіх рівнях

Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Раніше сумлінний бізнес потерпав від податківців, які при цьому не помічали тіньові схеми. Це явище припиняємо раз і назавжди — в органах Державної фіскальної служби України не повинно залишитися жодного корумпованого працівника, включаючи найвище керівництво.
Плюс, підхід до роботи з бізнесом буде цілком іншим — чесні підприємці зможуть працювати спокійно, а злочинці — будуть покарані", - зазначив Гончарук, підкресливши, що ці завдання він поставив новопризначеному главі ДФС Сергію Солодченку.
"Очікую швидких і якісних результатів", - резюмував прем'єр.
https://www.youtube.com/watch?v=i8lqiEt4gZ4&fbclid=IwAR2C4GaBr6SuhU-***********************************-Y_-V0nGE
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/economics/finance/10874741-kabmin-smenil-rukovodstvo-fiskalnoy-sluzhby-kotoraya-nahoditsya-v-processe-likvidacii.html
ГФС находится в состоянии ЛИКВИДАЦИИ, а этот дебил на самокате ставит им задачи !!!
А этот поставлен, чтобы позаметать хвосты, в чем он и есть мастер....