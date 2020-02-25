 Інфекційна лікарня для лікування, санаторій "Немирів" - для обсервації: на Львівщині обрали дві медустанови на випадок спалаху коронавірусу

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив на брифінгу голова Львівської ОДА Максим Козицький.
"Львівська обласна інфекційна лікарня буде основною, в якій будуть лікувати людей на випадок зараження коронавірусом. Санаторій "Немирів" стане місцем обсервації, тобто там будуть люди, у яких, можливо, був контакт у місцях поширення коронавірусу", - розповів Козицький.
Перший заступник голови Львівської облради Богдан Гагалюк повідомив, що з бюджету області на заходи з недопущеннюя коронавірусу виділено 25 млн грн.
Водночас, в.о. директора департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Андрій Сасько повідомив, що сьогодні у Львівській області не зафіксовано підтверджені випадки захворювання коронавірусом Covid-19.
Головний лікар Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко розповів, що лікарня забезпечена всіма необхідним засобами і препаратами і може прийняти до 300 хворих на коронавірус.
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"За час роботи і служби цей чоловік провів безліч складних операцій, рятуючи життя людей, давайте ми всі разом постараємося допомогти врятувати його життя", - пише авторка публікації.
Номер карти його дружини Пасько Наталії для збору грошей в гривнях в ПАТ Приватбанку: 5168 7573 8678 7958 . Рахунок у євро: 5168 7573 8997 6855
А там много пребывает украинцев, особенно из Западной Украины.
Люди постоянно перемещаются туда-сюда, в Италию и назад ездят бусики с различным товаром.
Так что Львовщина готовится к опасности из Италии, им этого хватит и без украинцев из Китая.
Медики это понимают. Инкубационный период две недели, а ЧП в Италии ввели только пару дней назад, так что инфицированные уже могут быть даже среди тех водителей, которые посотянно курсируют в Италию и обратно. Медицина готовится превентивно.
Цікаво - вона і дальше там залишиться % керувати та "спасати" націю...