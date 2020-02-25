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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:вірус (299) Львівщина (1053) Козицький (2) COVID-19 (289)

 Інфекційна лікарня для лікування, санаторій "Немирів" - для обсервації: на Львівщині обрали дві медустанови на випадок спалаху коронавірусу

У Львівській області визначено медичні установи, в яких утримуватимуть хворих у разі спалаху коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив на брифінгу голова Львівської ОДА Максим Козицький.

"Львівська обласна інфекційна лікарня буде основною, в якій будуть лікувати людей на випадок зараження коронавірусом. Санаторій "Немирів" стане місцем обсервації, тобто там будуть люди, у яких, можливо, був контакт у місцях поширення коронавірусу", - розповів Козицький.

Перший заступник голови Львівської облради Богдан Гагалюк повідомив, що з бюджету області на заходи з недопущеннюя коронавірусу виділено 25 млн грн.

Водночас, в.о. директора департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Андрій Сасько повідомив, що сьогодні у Львівській області не зафіксовано підтверджені випадки захворювання коронавірусом Covid-19.

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Головний лікар Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко розповів, що лікарня забезпечена всіма необхідним засобами і препаратами і може прийняти до 300 хворих на коронавірус.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177710
 
 
 Топ коментарі
 
У них другая халепа. В Италии вспышка коронавируса, в некоторых регионах введено ЧП.
А там много пребывает украинцев, особенно из Западной Украины.
Люди постоянно перемещаются туда-сюда, в Италию и назад ездят бусики с различным товаром.
Так что Львовщина готовится к опасности из Италии, им этого хватит и без украинцев из Китая.
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Я так понимаю в конче-заспе и феофании все палаты забиты пациентами?!!
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Я так понимаю в конче-заспе и феофании все палаты забиты пациентами?!!
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Це для заробітчан с західної України, які будуть втікати з Італії
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конечно, все депутаты-пенсионеры+действующие депутаты+родня все лечатся абсолютно бесплатно, так сказать позаботились О СЕБЕ на долгие годы вперёд.
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Какая разница? Ведь слуги народа обсерваться могут когда угодно и где угодно!
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Львовщина ляжет костьми, споёт два гимна и три молебна, но не дупустит к себе украинцев из Китая!
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У них другая халепа. В Италии вспышка коронавируса, в некоторых регионах введено ЧП.
А там много пребывает украинцев, особенно из Западной Украины.
Люди постоянно перемещаются туда-сюда, в Италию и назад ездят бусики с различным товаром.
Так что Львовщина готовится к опасности из Италии, им этого хватит и без украинцев из Китая.
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Львовщина готовится к итальянским заробитчанам так же, как готовилась к китайским - не пущать. А позиция "этих украинцев не приму, а тех приму" говорит только в минус галичанам - это признак гнилого местечкового эгоизма, а не патриотизма.
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Да при чем тут эгоизм, патриотизм и прочее. Из Западной Украины туда-сюда постоянно ездят люди и транспорт, в этом и опасность.
Медики это понимают. Инкубационный период две недели, а ЧП в Италии ввели только пару дней назад, так что инфицированные уже могут быть даже среди тех водителей, которые посотянно курсируют в Италию и обратно. Медицина готовится превентивно.
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советую всем пока не поздно закупаться гречкой и макаронами...пока нет кипиша..
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тесты попрятали, поэтому проверить нечем и кипиша нет, кипиш начнётся когда произойдёт утечка из моргов, о том что начали многие умирать от соплей и гриппа, а пока тиш и благодать.
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До речі,санаторій Немирів - власність Козака,того самого що скупив тепеканали...колишнього головного податківця Львівщини...вихованця Сергія Медведчука...брата кума Путіна...
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уже Австрія - та Хорватія , по непідвердженим уже і в Закарпатті є - із підозрою........- так що пару днів і зЄміністерша оголосить про....
Цікаво - вона і дальше там залишиться % керувати та "спасати" націю... Інфекційна лікарня для лікування, санаторій "Немирів" - для обсервації: на Львівщині обрали дві медустанови на випадок спалаху коронавірусу - Цензор.НЕТ 3735
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Писав вже в фейсбуці ще тут напишу, вже зачпокали своїм супер пупер вірусом всіх, подивіться на статистику смерті від раку і іншої біди і побачите що той вірус то таке саме як вже були і свинячі і курині і ще гром його знає які так що ...не нервуйтеся лишній раз випийте заспокійливе закусіть зеленою цибулькою і салом і живіть собі далі...
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да і про карантин ....а в нас в Україні що ніколи школи на карантин не закривають? Караул 7 вмерло а хто вмер і від чого то таке, в мене пра бабця вмерла в 2002 від звичайного грипу, мені було 12 а їй 84, прицьому я навіть не хворів не до не після її смерті...у страха очі великі так само й тут
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Хм. Т.е. когда ПЕСовский Синютка и порошенковские телеканалы не разгоняют панику, то львовяне вполне нормальные люди
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