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 Політика України, Суспільство, Здоров'я
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Все про:Зоряна Скалецька (92) обсервація (4)

 Обсервація в "Нових Санжарах" не заважає керувати роботою міністерства, - Скалецька

Перебування в обсервації в санаторії "Нові Санжари" не заважає міністерці охорони здоров'я Зоряні Скалецькій управляти роботою міністерства та ухвалювати рішення.

У цьому сама міністерка запевнила під час включення в ефірі телеканалу "Наш".

Скалецька наголосила, що ефективність роботи визначається не стінами, а здатністю ухвалювати рішення незалежно від місця перебування.

"Сидіння на кріслі у кабінеті не означає, що рішення не можуть прийматися в інший спосіб. Вони приймаються мною в комунікації зі всією командою, з заступниками, які є фахівцями, які є на місці. Кожен курує свій напрям", - сказала міністерка.

Так само відбувається і у тих випадках, коли міністр перебуває у відрядженні за кордоном або на території України. "Ніхто раніше не стежив, скільки часу я проводжу у стінах Міністерства, а скільки поза ним. Але Міністерство працювало і буде працювати", - додала Скалецька.

Обсервація в Нових Санжарах не заважає керувати роботою міністерства, - Скалецька 01

Нагадаємо, міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька з п'ятниці, 21 березня, перебуває разом із громадянами, евакуйованими з Китаю, на обсервації у санаторії "Нові Санжари". Напередодні вона заявила, що не бачить підстав продовжувати термін обсервації більш ніж на 14 днів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177709
 
 
 Топ коментарі
 
Скалецкая подчеркнула, что эффективность работы определяется не стенами, а способностью принимать решения независимо от места пребывания.

Тогда там и оставайся.
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т.е. скалецкая - и нафик не нужна для работы МОЗ Обсервация в "Новых Санжарах" не мешает управлять работой министерства, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 9431
не удивлюсь, что в её отсутствие - работа МОЗ будет эффективнее)
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Зорька, як там твій фізрук? Обсервация в "Новых Санжарах" не мешает управлять работой министерства, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 1392
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Ну, во-первых, скалецкую даже не то, что заставили - её просто поставили перед фактом. Скалецкая уху ела, но возразить не решилась.

Во-вторых, смотри глубже. Что умеет делать эта, прости Господи, "министерка"? Ничего. Только пиариться. Ну, так она сейчас работает по специальности. Пиарит зелю.

Тупо, но иначе они не умеет.
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Скалецкая подчеркнула, что эффективность работы определяется не стенами, а способностью принимать решения независимо от места пребывания.

Тогда там и оставайся.
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Да что они есть на работе что нет ее - разницы никакой...)
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согласен , но ежедневная сводка из палаты №6 это святое Обсервация в "Новых Санжарах" не мешает управлять работой министерства, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 4604
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таки получается . что и зеля может президенствовать где нибудь с сейшелл или канар
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т.е. скалецкая - и нафик не нужна для работы МОЗ Обсервация в "Новых Санжарах" не мешает управлять работой министерства, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 9431
не удивлюсь, что в её отсутствие - работа МОЗ будет эффективнее)
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Работой?!))) министерства?!))))) ха-ха-ха!!!!!
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слава Богу!а уж мы то думали,что все без вас пропадем!изменений ни каких,что вы есть,что вас нет!
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Допоможіть, люди добрі!!!
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Сидение в кресле в кабинете не означает, что решения не могут приниматься по-другому....Гм, постоянные гастроли КВН не помешали Зеленскому получить диплом юриста. Обсервация в "Новых Санжарах" не мешает управлять работой министерства, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 3010
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Ну естессно... ее для этого в полтаве специательно и строили чтоб такое медицинское светило как ты именно от туда и управляла министерством...
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А как ты документы подписываешь и визируешь?
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Обсервация в "Новых Санжарах" не мешает управлять работой министерства, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 6777
Робота с технологией 5G и тепловизором начали применять для предотвращения распространения коронавируса в городе Сучжоу китайской провинции Цзянсу.
Устройство способно измерять температуру тела сразу у нескольких десятков человек, отметили разработчики.
Подвижный робот, с помощью интеллектуальных технологий распознавания лиц и измерения температуры тела способен одновременно отслеживать 32 цели во время «патрулирования» по улицам, сообщили разработчики новинки.
Робот с интегрированными технологиями 5G, облачных вычислений и визуального интеллекта был совместно создан Сучжоуским институтом инновационных исследований при Нанкинском университете, сучжоуским отделением телекоммуникационной компании «Чайна Телеком» и сучжоуской компанией робототехники Smart Origin Robotics.
«Кроме проверки температуры тела, робот также может выявить, носит ли человек медицинскую маску. Если нет, то он даст устное предупреждение», - сообщил исследователь из названного института Чэнь Цзе.
По словам разработчиков, этого робота можно задействовать для профилактики инфекции в местах массового скопления людей, таких как вестибюли административных служб и станции общественного транспорта
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0.23 - "провели термометричний моніторинг".
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Одним градусником. Кто еще не болен, заболеет. И не только коронавирусом, там половина "танцовщиц", а у них небось полный набор.
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Плохому министру население мешает.
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Для покращання роботи МЗС за логікою цієї міністерви з МінЗє дохтора Авакова слід було б тоді помістити в Лукьянівське СІЗО 😕
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то що там по-Закарпатю...., нас уже можна всіх вітати - чи як, а добродійко зЄ-містре Обсервация в "Новых Санжарах" не мешает управлять работой министерства, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 539
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"Никто раньше не следил, сколько времени я провожу в стенах Министерства, а сколько вне его. Но министерство работало и будет работать"- коли батько і мати відсутні вдома,саме тоді діти к,,ню і творять
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"эффективность работы определяется не стенами",вот именно работы,а не дешевого пиара,кто то видит там работу!?
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Кто сомневался для чего нужны были провокации с протестами против эвакуированных . Можете полюбоваться как теперь любая рузкая ТП обс.рает украинцев
https://m.youtube.com/watch?v=l_M0iRFlymk

Кто хочет, оставьте коммент
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Так подивлюсь,міністерство стало працювати набагато ефективніше без цього міністра.
Нехай сидить чи там,чи вдома там,особисте життя налаштовує (хоч і развєдьонка,та молода.інтєрєсна),пенсію їй виплачувати,а міністерство хай працює.
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Интересная? У нее слов "дура" поперек лба светится.
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звичайно не заважає, тижні#уянеробиш!
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скалецкая, возьми к себе еще кловуна. пожалуйста.
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Ослица и кто тебе поверить, то так всех руководителей на ку.. с работы, пусть дома сидят ..
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Не позортеся!
У інфікованих НЕ БУВАЄ температури.
Тільки у хворих. А заразу розносять в першу чергу інфіковані.
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как раньше министерство было неуправляемым, так и сейчас
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Лущее с кичи, там вааще не будет мишать. Обсервація в "Нових Санжарах" не заважає керувати роботою міністерства, - Скалецька - Цензор.НЕТ 4725 Обсервація в "Нових Санжарах" не заважає керувати роботою міністерства, - Скалецька - Цензор.НЕТ 4725 Обсервація в "Нових Санжарах" не заважає керувати роботою міністерства, - Скалецька - Цензор.НЕТ 4725
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