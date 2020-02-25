 Обсервація в "Нових Санжарах" не заважає керувати роботою міністерства, - Скалецька

У цьому сама міністерка запевнила під час включення в ефірі телеканалу "Наш".
Скалецька наголосила, що ефективність роботи визначається не стінами, а здатністю ухвалювати рішення незалежно від місця перебування.
"Сидіння на кріслі у кабінеті не означає, що рішення не можуть прийматися в інший спосіб. Вони приймаються мною в комунікації зі всією командою, з заступниками, які є фахівцями, які є на місці. Кожен курує свій напрям", - сказала міністерка.
Так само відбувається і у тих випадках, коли міністр перебуває у відрядженні за кордоном або на території України. "Ніхто раніше не стежив, скільки часу я проводжу у стінах Міністерства, а скільки поза ним. Але Міністерство працювало і буде працювати", - додала Скалецька.
Нагадаємо, міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька з п'ятниці, 21 березня, перебуває разом із громадянами, евакуйованими з Китаю, на обсервації у санаторії "Нові Санжари". Напередодні вона заявила, що не бачить підстав продовжувати термін обсервації більш ніж на 14 днів.
Во-вторых, смотри глубже. Что умеет делать эта, прости Господи, "министерка"? Ничего. Только пиариться. Ну, так она сейчас работает по специальности. Пиарит зелю.
Тупо, но иначе они не умеет.
Тогда там и оставайся.
не удивлюсь, что в её отсутствие - работа МОЗ будет эффективнее)
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"За час роботи і служби цей чоловік провів безліч складних операцій, рятуючи життя людей, давайте ми всі разом постараємося допомогти врятувати його життя", - пише авторка публікації.
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Робота с технологией 5G и тепловизором начали применять для предотвращения распространения коронавируса в городе Сучжоу китайской провинции Цзянсу.
Устройство способно измерять температуру тела сразу у нескольких десятков человек, отметили разработчики.
Подвижный робот, с помощью интеллектуальных технологий распознавания лиц и измерения температуры тела способен одновременно отслеживать 32 цели во время «патрулирования» по улицам, сообщили разработчики новинки.
Робот с интегрированными технологиями 5G, облачных вычислений и визуального интеллекта был совместно создан Сучжоуским институтом инновационных исследований при Нанкинском университете, сучжоуским отделением телекоммуникационной компании «Чайна Телеком» и сучжоуской компанией робототехники Smart Origin Robotics.
«Кроме проверки температуры тела, робот также может выявить, носит ли человек медицинскую маску. Если нет, то он даст устное предупреждение», - сообщил исследователь из названного института Чэнь Цзе.
По словам разработчиков, этого робота можно задействовать для профилактики инфекции в местах массового скопления людей, таких как вестибюли административных служб и станции общественного транспорта
https://m.youtube.com/watch?v=l_M0iRFlymk
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Нехай сидить чи там,чи вдома там,особисте життя налаштовує (хоч і развєдьонка,та молода.інтєрєсна),пенсію їй виплачувати,а міністерство хай працює.
У інфікованих НЕ БУВАЄ температури.
Тільки у хворих. А заразу розносять в першу чергу інфіковані.