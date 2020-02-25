 Координаційний центр трансформації вугільної промисловості очолить Шмигаль, - Зеленський

Президент запропонував уряду створити координаційний центр з трансформації вугільної галузі на чолі з віцепрем'єром Денисом Шмигалем, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.
"Уряд повинен створити Координаційний центр трансформації вугільної промисловості України на чолі з віцепрем'єром Денисом Шмигалем. Обов'язково увести до складу представників вугільних підприємств, місцевої влади та голів ОДА. Проблеми подальшого розвитку галузі повинні бути вирішені системно і систематично", - заявив Зеленський.
За словами Зеленського, Міністерством розвитку громад і територій буде розроблена Національна програма справедливої трансформації вугільних регіонів. Про це заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу, пише РБК-Україна.
За його словами, трансформація вугільних регіонів повинна бути справедливою.
"Її (нацпрограми. - Ред.) головний принцип - жодна шахта не може бути закрита або ліквідована, поки люди не отримають нову роботу з гідною оплатою. Тільки спочатку робочі місця, а потім будемо говорити про все інше", - додав він.
Зазначимо, раніше Шмигаль очолював Бурштинську ТЕС (входить до холдингу ДТЕК Ріната Ахметова).
видать, ему снова "не сказали" - что решение таких вопросов - не в компетенции президента)
раз призыв с 18-ти лет ввели
ну или второй вариант
подземный туризм в польшу
Трансформации во что?
"Ее (нацпрограммы. - Ред.) главный принцип - ни одна шахта не может быть закрыта или ликвидирована, пока люди не получат новую работу с достойной оплатой. Только сначала рабочие места, а потом будем говорить обо всем другом", - добавил он.
С чего бы это? Я не слышал, чтобы государство бралось трудоустраивать извозчиков, когда появились автомобили или (поближе), чтобы кто-то озаботился судьбой монтёров телефонных линий после появления мобилок.
да и не лёхой тоже))))))
Если это основной принцип работы нового органа, то был создан не Центр трансформации, а Центр ликвидации угольной промышленности.
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1994-1995 - менеджер ООО «О'Кей».
1995-1997 - бухгалтер отдела неторговых операций валютного управления АК «Электронбанк».
1997-1998 - бухгалтер ОАО «ЛАЗ».
1998-1999 - ведущий бухгалтер ЗАО «З-Торговый дом».
1999-2003 - главный бухгалтер, директор по финансам ООО «ЛА ДИС».
2003-2005 - начальник финансового отдела, начальник отдела управления финансами и экономического анализа, директор по экономико-стратегического развития ЗАО «Львовский автобусный завод».
2005-2006 - заместитель генерального директора ООО «ЛА ДИС».
2006-2008 - директор по экономике ООО "Инвестиционная компания «Комфорт-Инвест».
2008-2009 - генеральный директор ООО «РОСАНИНВЕСТ».
2009 - помощник председателя Львовской ОГА отдела обеспечения деятельности руководства аппарата облгосадминистрации; и.о. начальника главного управления экономики ОГА.
2009-2011 - начальник главного управления экономики Львовской ОГА (в 2010 году главное управление экономики было переименовано в главное управление экономики и инвестиций).
2011 - председатель правления общественной организации «Институт регионального развития».
2012 - начальник главного управления экономики и промышленной политики Львовской ОГА.
2013 - директор департамента экономического развития, инвестиций, торговли и промышленности Львовской ОГА.
2014 - помощник-консультант нардепа Украины
2014 - заместитель начальника главного управления Миндоходов Львовской обл
2015-2017 - советник президента, вице-президент, генеральный директор, член Наблюдательного совета ООО ТПК «Львовхолод».
2017-2018 - заместитель генерального директора по социальным вопросам ПАО «ДТЭК Западэнерго».
2018-2019 - директор ДТЭК Бурштынская ТЭС , и.о. заместителя генерального директора по социальным вопросам ПАО «ДТЭК Западэнерго»