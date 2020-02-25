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 Політика України
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Все про:Зеленський (4605) шахта (186) вугілля (265) Денис Шмигаль (9)

 Координаційний центр трансформації вугільної промисловості очолить Шмигаль, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що віцепрем'єр - міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль очолить Координаційний центр трансформації вугільної промисловості України.

Президент запропонував уряду створити координаційний центр з трансформації вугільної галузі на чолі з віцепрем'єром Денисом Шмигалем, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

"Уряд повинен створити Координаційний центр трансформації вугільної промисловості України на чолі з віцепрем'єром Денисом Шмигалем. Обов'язково увести до складу представників вугільних підприємств, місцевої влади та голів ОДА. Проблеми подальшого розвитку галузі повинні бути вирішені системно і систематично", - заявив Зеленський.

За словами Зеленського, Міністерством розвитку громад і територій буде розроблена Національна програма справедливої ​​трансформації вугільних регіонів. Про це заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу, пише РБК-Україна.

За його словами, трансформація вугільних регіонів повинна бути справедливою.

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"Її (нацпрограми. - Ред.) головний принцип - жодна шахта не може бути закрита або ліквідована, поки люди не отримають нову роботу з гідною оплатою. Тільки спочатку робочі місця, а потім будемо говорити про все інше", - додав він.

Зазначимо, раніше Шмигаль очолював Бурштинську ТЕС (входить до холдингу ДТЕК Ріната Ахметова).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177705
 
 
 Топ коментарі
 
шмаркля в очередной раз демонстрирует своё лузерство и нарушение Конституции Украины.
видать, ему снова "не сказали" - что решение таких вопросов - не в компетенции президента)
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Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi
10 хв

Увага!

Адвокати та експерти поміряли зріст Антоненка.
Різниця не 2,5 см. Різниця у 9,7 см! А вже з урахуванням МАКСИМАЛЬНО МОЖЛИВОЇ ПОХИБКИ будь, яка особа, зростом 177,16 і вище ПОЗА УСЯКИМ СУМНІВОМ не може бути особою на камері з місця злочину.

Просимо ЗМІ розповсюдити разом з висновками експертиз
Координационный центр трансформации угольной промышленности возглавит Шмыгаль, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6658

Координационный центр трансформации угольной промышленности возглавит Шмыгаль, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5872

Координационный центр трансформации угольной промышленности возглавит Шмыгаль, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8064
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шмаркля в очередной раз демонстрирует своё лузерство и нарушение Конституции Украины.
видать, ему снова "не сказали" - что решение таких вопросов - не в компетенции президента)
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У нас от президента - одно название. У нас царь на 5 лет. Потом, если сумеет. ещё раз себя выберет.
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оно и сейчас иммитирует фовку фуйло, "давая распоряжения"
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Кто это? Еще один родственик или адвокат януковоща? Или брат портнова ?
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Это десептикон,он спец в трансформации.
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не, брат по крови. Как не мендель, то шмыгаль и т.д.
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шахтам -лохматка наступает...шахтерам на рынки барахлом торговать..а рейтиги урядников растут.. Координационный центр трансформации угольной промышленности возглавит Шмыгаль, - Зеленский - Цензор.НЕТ 915..
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в армии если шо людей не хватает
раз призыв с 18-ти лет ввели
ну или второй вариант
подземный туризм в польшу
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ну кому ж координувати, тыльки шмигалю, більш ніхто нічого не розуміє.
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Координационный центр трансформации угольной промышленности возглавит Шмыгаль, - Зеленский

Трансформации во что? Координационный центр трансформации угольной промышленности возглавит Шмыгаль, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2223

"Ее (нацпрограммы. - Ред.) главный принцип - ни одна шахта не может быть закрыта или ликвидирована, пока люди не получат новую работу с достойной оплатой. Только сначала рабочие места, а потом будем говорить обо всем другом", - добавил он.

С чего бы это? Я не слышал, чтобы государство бралось трудоустраивать извозчиков, когда появились автомобили или (поближе), чтобы кто-то озаботился судьбой монтёров телефонных линий после появления мобилок.
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Девочки по вызову закончились, а кого то надо назначать. Да и не Васей его зовут
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последнее предложение смешное )))))
да и не лёхой тоже))))))
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"... главный принцип - ни одна шахта не может быть закрыта или ликвидирована, пока люди не получат новую работу..."
Если это основной принцип работы нового органа, то был создан не Центр трансформации, а Центр ликвидации угольной промышленности.
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Ось Шмыгаль і Шмаркля за вас візьмуться. Ховайтесь.
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Допоможіть, люди добрі!!!
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Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi
10 хв

Увага!

Адвокати та експерти поміряли зріст Антоненка.
Різниця не 2,5 см. Різниця у 9,7 см! А вже з урахуванням МАКСИМАЛЬНО МОЖЛИВОЇ ПОХИБКИ будь, яка особа, зростом 177,16 і вище ПОЗА УСЯКИМ СУМНІВОМ не може бути особою на камері з місця злочину.

Просимо ЗМІ розповсюдити разом з висновками експертиз
Координационный центр трансформации угольной промышленности возглавит Шмыгаль, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6658

Координационный центр трансформации угольной промышленности возглавит Шмыгаль, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5872

Координационный центр трансформации угольной промышленности возглавит Шмыгаль, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8064
 показати весь коментар
 
 
этапы большого пути (Шмыгаля)
1994-1995 - менеджер ООО «О'Кей».
1995-1997 - бухгалтер отдела неторговых операций валютного управления АК «Электронбанк».
1997-1998 - бухгалтер ОАО «ЛАЗ».
1998-1999 - ведущий бухгалтер ЗАО «З-Торговый дом».
1999-2003 - главный бухгалтер, директор по финансам ООО «ЛА ДИС».
2003-2005 - начальник финансового отдела, начальник отдела управления финансами и экономического анализа, директор по экономико-стратегического развития ЗАО «Львовский автобусный завод».
2005-2006 - заместитель генерального директора ООО «ЛА ДИС».
2006-2008 - директор по экономике ООО "Инвестиционная компания «Комфорт-Инвест».
2008-2009 - генеральный директор ООО «РОСАНИНВЕСТ».
2009 - помощник председателя Львовской ОГА отдела обеспечения деятельности руководства аппарата облгосадминистрации; и.о. начальника главного управления экономики ОГА.
2009-2011 - начальник главного управления экономики Львовской ОГА (в 2010 году главное управление экономики было переименовано в главное управление экономики и инвестиций).
2011 - председатель правления общественной организации «Институт регионального развития».
2012 - начальник главного управления экономики и промышленной политики Львовской ОГА.
2013 - директор департамента экономического развития, инвестиций, торговли и промышленности Львовской ОГА.
2014 - помощник-консультант нардепа Украины
2014 - заместитель начальника главного управления Миндоходов Львовской обл
2015-2017 - советник президента, вице-президент, генеральный директор, член Наблюдательного совета ООО ТПК «Львовхолод».
2017-2018 - заместитель генерального директора по социальным вопросам ПАО «ДТЭК Западэнерго».
2018-2019 - директор ДТЭК Бурштынская ТЭС , и.о. заместителя генерального директора по социальным вопросам ПАО «ДТЭК Западэнерго»
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Ничего для государства от оманского ишака, только бизнес, только личное обогащение за счет лохов, которые избрали это криворожское чучело.
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