 Координаційний центр трансформації вугільної промисловості очолить Шмигаль, - Зеленський

Президент запропонував уряду створити координаційний центр з трансформації вугільної галузі на чолі з віцепрем'єром Денисом Шмигалем, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

"Уряд повинен створити Координаційний центр трансформації вугільної промисловості України на чолі з віцепрем'єром Денисом Шмигалем. Обов'язково увести до складу представників вугільних підприємств, місцевої влади та голів ОДА. Проблеми подальшого розвитку галузі повинні бути вирішені системно і систематично", - заявив Зеленський.

За словами Зеленського, Міністерством розвитку громад і територій буде розроблена Національна програма справедливої ​​трансформації вугільних регіонів. Про це заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу, пише РБК-Україна.

За його словами, трансформація вугільних регіонів повинна бути справедливою.

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"Її (нацпрограми. - Ред.) головний принцип - жодна шахта не може бути закрита або ліквідована, поки люди не отримають нову роботу з гідною оплатою. Тільки спочатку робочі місця, а потім будемо говорити про все інше", - додав він.

Зазначимо, раніше Шмигаль очолював Бурштинську ТЕС (входить до холдингу ДТЕК Ріната Ахметова).