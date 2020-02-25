EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 За кордоном
  3524  18
Все про:Росія (26537) круглий стіл (5)

 "Заплановані Путіним зміни до Конституції РФ спрямовані на організацію зовнішньої агресії, - Лісний

Експерти, політики і російські опозиціонери обговорили ризики конституційної реформи в Росії на круглому столі, який відбувся 24 лютого в Укрінформі.

"Заплановані Путіним зміни до конституції РФ не лише погіршать ситуацію з правами людини та корінних народів у цій країні, але є також свідченням мобілізаційних заходів, спрямованих на організацію зовнішньої агресії, що є відвертою загрозою як для України, так і для інших країн - сусідів Росії", – зазначив експерт Олег Лісний.

Він підкреслив, що запланований у Кремлі "транзит влади" за так званим "казахстанським сценарієм" передбачає, що Путін не завдяки ухваленню конституційних змін не обиратиметься у 2024 році на нову каденцію, а обійме посаду голови Державної ради, що дозволить йому контролювати і виконавчу, і законодавчу владу, і керувати силовим блоком, при цьому і зовнішню, і внутрішню політику РФ, її курс він визначатиме одноосібно.

Заплановані Путіним зміни до Конституції РФ спрямовані на організацію зовнішньої агресії, - Лісний 01

За словами Дмитра Левуся, згортання прав людини і примат національного права над міжнародними угодами, що буде закріплено у змінах до Конституції, а також згортання прав корінних народів РФ із знищенням автономій почалися давно. Наразі відбувається закріплення всього цього та жорстка централізація, що означає мобілізацію сил і готовність РФ продовжувати агресію, тому Україні та її союзникам треба бути готовими до протистояння.

"Україні ж варто займати більш проактивну позицію і тіснити Росію на усіх можливих майданчиках, таких як ПАРЄ, куди нещодавно повернули РФ, але де при цьому створено групу "Балтик+" із країн Балтії, України та Грузії на противагу російському впливу та ухвалено резолюцію, у якій РФ визнається стороною Мінських угод та міститься заклик до Москви припинити анексію Криму. Україна та її союзники можуть також спертися на Постанову 10125, ухвалену 8-м скликанням Верховної Ради, яка звертає увагу міжнародної спільноти на порушення прав корінних народів у Російській Федерації", - зазначив Дмитро Левусь, співорганізатор події.

Учасники заходу зійшлися на думці про те, що запропоновані Путіним зміни порушують навіть чинне російське законодавство, при цьому вони є легалізацією політичної практики, що вже склалася у РФ, а дещо подібний до казахстанського сценарій "транзиту влади" дозволить йому керувати країною після 2024 року.

Заплановані Путіним зміни до Конституції РФ спрямовані на організацію зовнішньої агресії, - Лісний 02

У круглому столі взяли участь: Леся Василенко, народна депутатка, фракція "Голос"; Ганна Гопко, народна депутатка 8-го скликання; Юрій Кочевенко, Міжнародний центр протидії російській пропаганді; Дмитро Громаков, Центр соціального інжинирінгу РАНД; Олег Саакян, Платформа "Діалог про мир і безпечну реінтеграцію"; блогер Кирило Сазонов; політологи Петро Охотін і Микола Давидюк, філософ Тарас Кононенко. Також долучилися і представники російської опозиції: Олег Шро та Борис Стомахін, політичні емігранти з РФ. Європа була представлена Альвідасом Медалінскасом, ГО "Ворота Донбасу", колишнім депутатом парламенту Литви. Долучилися Ельхан Нурієв, "Антипутінський міжнародний фронт". Організаторами заходу виступили Олег Лісний, БФ "Акцент" і Дмитро Левусь, ГО "Бурштиновий шлях".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177703
 
   
 Топ коментарі
 
В заголовке имя *уйло с ошибками написано(
 показати весь коментар
 
в 2000 окружение карлика его точно так воспринимало, как мы сегодня нашего карликового клоуна, гоняли подсрачниками. потом он все сделал чужими руками, а нгесогласные или уехали, или их закопали.
 показати весь коментар
 
Скорей бы уже Уйло Владимирович подохло.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
В заголовке имя *уйло с ошибками написано(
 показати весь коментар
 
 
***** правильно делает. Пацаки - терпилы должны страдать. Я - за!
 показати весь коментар
 
в 2000 окружение карлика его точно так воспринимало, как мы сегодня нашего карликового клоуна, гоняли подсрачниками. потом он все сделал чужими руками, а нгесогласные или уехали, или их закопали.
 показати весь коментар
 
 
Не сравнивай несравнимые вещи - пацаков и Украинцев!
 показати весь коментар
 
Каких нах украинцев? ))) не смеши! Те, которые в мобилизацию валили наперегонки на засРашку прятаться, или 73% хохлов голосующих за "мир любой ценой" лишь бы не воевать, моя хата с краю? Быдла, что там, что здесь, одинаковый процент-75% ! Небезразличные и смелые люди 5 лет назад еще были, а теперь и они забили болт! За пару лет пархатые оставшееся приберут к рукам, обложат данью и закрутят колючкой как пуйло, никто не пикнет. .
 показати весь коментар
 
А что в товей жизни изменится? У нас подростает такое точно, слегка длинней, на 3 см.
 показати весь коментар
 
 
Не може бути щоб зміни в конституцію кацапстану були направлегні на зовнішню агресію - ЗЄ-нєлох в очах х...ла бачив мир.
 показати весь коментар
 
 
...там не все еще ..пропустили право на защиту этнических руцке по всему миру, руцке изык, бывших руцке империи территорий возврат....не помню уже, но что то там еще и о влиянии каноническом РПЦ чуть ли не на весь мир изначально было.. ...нсли это недоразумение на 1\10 части суши суши не удавят, то для начала Эуропе кранты придут, дальше ближний восток и африка...
 показати весь коментар
 
Да это и безо всяких "поправок в конституцию" всегда было понятно: цель у них абсолютно средневековая - "восстановление империи", путём захвата чужих территорий. Причём смысла в этом нет никакого: в современном мире сила и авторитет государств определяется не территорией, а совсем другими признаками: развитостью технологий, здравоохранения, образования; уровнем жизни и.т.д.
 показати весь коментар
 
 
Помер колишній президент Єгипту Хосні Мубарак, кремлёвский Фюрер пошлёт на похороны своего двойника,так как боится покушения на него
 показати весь коментар
 
Российская порнозвезда Елена Михайлова, известная в сети под псевдонимом Nimfa Viola, получила благодарственную грамоту из администрации президента РФ Владимира Путина за развитие православия. Разкудриегокачель😅
 показати весь коментар
 
ВООБЩЕ НАСРАТЬ ЧТО ОНИ ТАМ ПРИНИМАЮТ! ПРОСТО ТЕПЕРЬ С РАСЕЯНАМИ БУДУТ "ПО ЗАКОНУ" ДЕЛАТЬ ТО ЧТО ДЕЛАЮТ СЕЙЧАС.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору