 "Заплановані Путіним зміни до Конституції РФ спрямовані на організацію зовнішньої агресії, - Лісний

"Заплановані Путіним зміни до конституції РФ не лише погіршать ситуацію з правами людини та корінних народів у цій країні, але є також свідченням мобілізаційних заходів, спрямованих на організацію зовнішньої агресії, що є відвертою загрозою як для України, так і для інших країн - сусідів Росії", – зазначив експерт Олег Лісний.

Він підкреслив, що запланований у Кремлі "транзит влади" за так званим "казахстанським сценарієм" передбачає, що Путін не завдяки ухваленню конституційних змін не обиратиметься у 2024 році на нову каденцію, а обійме посаду голови Державної ради, що дозволить йому контролювати і виконавчу, і законодавчу владу, і керувати силовим блоком, при цьому і зовнішню, і внутрішню політику РФ, її курс він визначатиме одноосібно.

За словами Дмитра Левуся, згортання прав людини і примат національного права над міжнародними угодами, що буде закріплено у змінах до Конституції, а також згортання прав корінних народів РФ із знищенням автономій почалися давно. Наразі відбувається закріплення всього цього та жорстка централізація, що означає мобілізацію сил і готовність РФ продовжувати агресію, тому Україні та її союзникам треба бути готовими до протистояння.

"Україні ж варто займати більш проактивну позицію і тіснити Росію на усіх можливих майданчиках, таких як ПАРЄ, куди нещодавно повернули РФ, але де при цьому створено групу "Балтик+" із країн Балтії, України та Грузії на противагу російському впливу та ухвалено резолюцію, у якій РФ визнається стороною Мінських угод та міститься заклик до Москви припинити анексію Криму. Україна та її союзники можуть також спертися на Постанову 10125, ухвалену 8-м скликанням Верховної Ради, яка звертає увагу міжнародної спільноти на порушення прав корінних народів у Російській Федерації", - зазначив Дмитро Левусь, співорганізатор події.

Учасники заходу зійшлися на думці про те, що запропоновані Путіним зміни порушують навіть чинне російське законодавство, при цьому вони є легалізацією політичної практики, що вже склалася у РФ, а дещо подібний до казахстанського сценарій "транзиту влади" дозволить йому керувати країною після 2024 року.





У круглому столі взяли участь: Леся Василенко, народна депутатка, фракція "Голос"; Ганна Гопко, народна депутатка 8-го скликання; Юрій Кочевенко, Міжнародний центр протидії російській пропаганді; Дмитро Громаков, Центр соціального інжинирінгу РАНД; Олег Саакян, Платформа "Діалог про мир і безпечну реінтеграцію"; блогер Кирило Сазонов; політологи Петро Охотін і Микола Давидюк, філософ Тарас Кононенко. Також долучилися і представники російської опозиції: Олег Шро та Борис Стомахін, політичні емігранти з РФ. Європа була представлена Альвідасом Медалінскасом, ГО "Ворота Донбасу", колишнім депутатом парламенту Литви. Долучилися Ельхан Нурієв, "Антипутінський міжнародний фронт". Організаторами заходу виступили Олег Лісний, БФ "Акцент" і Дмитро Левусь, ГО "Бурштиновий шлях".