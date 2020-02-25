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 Політика України
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Все про:Зеленський (4605) вугілля (265)

 В Україні створять державний комітет з вугільної промисловості, - Зеленський

В Україні найближчим часом з'явиться державний комітет з вугільної промисловості.

Про це на Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зокрема, Зеленський підтримав ідею створення такого комітету.

"Ми підтримуємо вашу пропозицію створити Держкомітет з вугільної промисловості. Обов'язково це зробимо. Не переживайте, я ж не Хрущов, я вас уважно слухав", - сказав Зеленський у відповідь на виступи учасників наради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Термін "смотрящі" за шахтами має зникнути разом із самими "смотрящими", - Зеленський

Він також додав, що попросить міністра інфраструктури в рамках кампанії з будівництва доріг в 2020 році звернути увагу на дороги до невеликих шахтарських містечок.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177700
 
   
 Топ коментарі
 
а чего не офис?
угольной промышленности
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еще не все визажисты и сценаристы устроены на з/п в 500 000 ....
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Пока не будут пристроены все шлюхи, парикмахеры , дети одноклассников и просто хорошие знакомые, они будут клепать разные комитеты и другие доходные места... В Украине создадут госкомитет по угольной промышленности, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1857
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" створять комітет і ... позакривають всі держвні шахти."
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Да. Гончарук же пообещал всех шахтеров уволить.
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Больше комитетов разных при разных -- нам же деньги некуда девать давайте еще одних вымогателей пристроим к корыту В Україні створять державний комітет з вугільної промисловості, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4012
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еще не все визажисты и сценаристы устроены на з/п в 500 000 ....
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бесплатный совет, проще убрать комитет смотрящих, и все нормализуется.
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еще проще - убрать зелупу и вернуть "барых".
при которых всем всего на все хватало...
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ещё одна коррупционная прокладка... да уж, навыбирали блд...
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ТОРОПИТЕСЬ, дров не хватит, вам будет хана.
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Пока не будут пристроены все шлюхи, парикмахеры , дети одноклассников и просто хорошие знакомые, они будут клепать разные комитеты и другие доходные места... В Украине создадут госкомитет по угольной промышленности, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1857
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"Забота" Зели об угольной промышленности объясняется желанием Ху*ла впихнуть Украине Лугандон вместе с недобитыми там ещё шахтами за счёт Украины. В Украине создадут госкомитет по угольной промышленности, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1854
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Софія Федина закликала президента зустрітися з нею і Марусею Звіробій і почути їх :

«Пан Зеленський так і не наважився зустрітися зі мною, наскільки я розумію і з Марусею Звіробій також не наважився зустрітися. І тому сьогодні я ще раз звертаюся до президента Зеленського, якщо його настільки зачепили мої і Марусині слова, я запрошую на відкриту зустріч з усією пресою, щоб ми перед камерами проговорили те, що відбулося, і щоб ми з Марусею змогли пояснити чому так небезпечно дивитися в очі Путіну і бачити там любов, чому так небезпечно не довіряти розвідці, чому так небезпечно ігнорувати обстріли на передовій»
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Все менше в Україні робітників, все більше керівників. Плодять їх зелені, як кролі. А кажуть грошей в бюджеті немає. Куди вони поділись? Можливо при "злодії і баризі" грошей було більше і тому що "керманичів" було менше
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Попри війну з кацапом, окупацію територій, ввп України 3 роки зростав у 2-4 рази швидше ніж ввп ворога. Мінімалка перевищила ворожу. Кончені 73 обрали зебілів які все це угробили своїм турборежимом, в 4 кв. замість 4% росту ледь 1%, в 1кв20 взагалі буде рецесія.
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Ещё один способ нашли зебилы, как обворовать казну. НУ НЕ ХОТЯТ ОНИ РАБОТАТЬ, НУ НИКАК НЕ ХОТЯТ.
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досокращались, что пора расширяться? Министерства того, что єнерегтики и окружающей среды мало? Или уголь не вяжется с окружающей средой? или Оржель не может сразу мусорить и защищать среду одновременно? В Україні створять державний комітет з вугільної промисловості, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3349
В одной конференции, оно говорит, что не будет смотрящих и тут же создает смотрящий комитет В Україні створять державний комітет з вугільної промисловості, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2494
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Правильно.Давно пора цих соєво-ригівських шмаркачів на "крутьіх тачках" викинути з управлінь шахтами.
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нахера?????? давайте создадим госкомитет по питанию солдат
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А той все створює якісь комітети,підкомітети,надкомітети...і тисячі тунеядців як зелені воші повзуть до бюджету щоб пити,сосати,хлебтати,висмоктувати останню кров,що ще біжить по жилам України...
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Як створення чергового комітету виведе держ. шахти в нульову рентабельність ?
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Угольной промышленности у нас, как таковой нет, а комитет по угольной промышленности будет! Не все, не все из 95 ещё пристроены...
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