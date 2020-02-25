 В Україні створять державний комітет з вугільної промисловості, - Зеленський

Про це на Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Зокрема, Зеленський підтримав ідею створення такого комітету.
"Ми підтримуємо вашу пропозицію створити Держкомітет з вугільної промисловості. Обов'язково це зробимо. Не переживайте, я ж не Хрущов, я вас уважно слухав", - сказав Зеленський у відповідь на виступи учасників наради.
Він також додав, що попросить міністра інфраструктури в рамках кампанії з будівництва доріг в 2020 році звернути увагу на дороги до невеликих шахтарських містечок.
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при которых всем всего на все хватало...
Софія Федина закликала президента зустрітися з нею і Марусею Звіробій і почути їх :
«Пан Зеленський так і не наважився зустрітися зі мною, наскільки я розумію і з Марусею Звіробій також не наважився зустрітися. І тому сьогодні я ще раз звертаюся до президента Зеленського, якщо його настільки зачепили мої і Марусині слова, я запрошую на відкриту зустріч з усією пресою, щоб ми перед камерами проговорили те, що відбулося, і щоб ми з Марусею змогли пояснити чому так небезпечно дивитися в очі Путіну і бачити там любов, чому так небезпечно не довіряти розвідці, чому так небезпечно ігнорувати обстріли на передовій»
В одной конференции, оно говорит, что не будет смотрящих и тут же создает смотрящий комитет