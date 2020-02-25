 Шість із 39 українців у провінції Хубей хочуть евакуюватися в Україну, - МЗС

Про це сказав у коментарі начальник відділу менеджменту кризових ситуацій департаменту консульської служби МЗС України Максим Коваленко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Це насамперед ті, хто не зміг потрапити на борт літака під час попередньої евакуації, а також інші особи, які змінили свою думку", - сказав Коваленко.
Він уточнив, що громадян не допустили на борт літака у зв'язку з підвищеною температурою тіла, тому вони залишилися в Ухані, і посольство надає їм допомогу, зокрема фінансову, організаційну, сприяло в їхньому розселенні. За його словами, стан здоров'я людей задовільний, і поки тести на можливу наявність у них коронавірусу не підтвердилися.
"На цей момент посольство України в Китаї, а також генеральні консульства України в Гуанчжоу і Шанхаї проводять постійний моніторинг в консульських округах, на які розділена повністю вся КНР, щодо бажання громадян України залишити територію Китаю, а також виявлення інших можливих потреб і допомоги", - додав він.
Этот факт идёт в разрез с аксиомой, что умных всегда меньше. Здесь умных больше.
Снова снарядим за ними Боинг? Или может, поищем, какая страна будет
забирать своих, и пристроим туда, как это сделали эквадорцы, израпильтяне и кто там еще был в нашем самолете? Долг платежом красен.