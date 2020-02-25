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 Суспільство, За кордоном
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 Шість із 39 українців у провінції Хубей хочуть евакуюватися в Україну, - МЗС

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що шість із 39 українців, які залишилися в Ухані та провінції Хубей після першої евакуації, виявили бажання евакуюватися в Україну.

Про це сказав у коментарі начальник відділу менеджменту кризових ситуацій департаменту консульської служби МЗС України Максим Коваленко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це насамперед ті, хто не зміг потрапити на борт літака під час попередньої евакуації, а також інші особи, які змінили свою думку", - сказав Коваленко.

Він уточнив, що громадян не допустили на борт літака у зв'язку з підвищеною температурою тіла, тому вони залишилися в Ухані, і посольство надає їм допомогу, зокрема фінансову, організаційну, сприяло в їхньому розселенні. За його словами, стан здоров'я людей задовільний, і поки тести на можливу наявність у них коронавірусу не підтвердилися.

"На цей момент посольство України в Китаї, а також генеральні консульства України в Гуанчжоу і Шанхаї проводять постійний моніторинг в консульських округах, на які розділена повністю вся КНР, щодо бажання громадян України залишити територію Китаю, а також виявлення інших можливих потреб і допомоги", - додав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Перевірку температури громадян, які їдуть в Україну, розпочато в пункті пропуску "Тиса", - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177699
 
 
 Топ коментарі
 
а я хочю эвакуироваться на две недели в Испанию ,когда будит бесплатный самолет ?
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отправить за каждым по чартеру,плюс отдельно за собачкой.мы все очень за вас переживаем и собираем по 100тысяч компенсации.
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Мультимиллионер Зеля зажмотит им предоставить возможность пожить в одном из своих коттеджей на время карантина?
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Шесть из 39 украинцев в провинции Хубей хотят эвакуироваться в Украину, - МИД

Этот факт идёт в разрез с аксиомой, что умных всегда меньше. Здесь умных больше.
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Когда туда ехали, думали, что я куплю им обратный билет за свои?
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а остальные 33 посмотрели украинские новости по ящику и уже не хотят.....
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С таким объемом справиться и УкрПочта Шесть из 39 украинцев в провинции Хубей хотят эвакуироваться в Украину, - МИД - Цензор.НЕТ 3686
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Легко, только спросите разрешение у тернополя и львова. С большой буквы не пишу.
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Воно вам тре хлопці?? Або каміннями забьють по дорозі на карантин або спалять любі друзі
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что будет вторая серия Новосанжарского сериала ? Шесть из 39 украинцев в провинции Хубей хотят эвакуироваться в Украину, - МИД - Цензор.НЕТ 67
Шесть из 39 украинцев в провинции Хубей хотят эвакуироваться в Украину, - МИД - Цензор.НЕТ 2342
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а я хочю эвакуироваться на две недели в Испанию ,когда будит бесплатный самолет ?
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отправить за каждым по чартеру,плюс отдельно за собачкой.мы все очень за вас переживаем и собираем по 100тысяч компенсации.
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вспомнился советский анекдот... КГБ звонит Хрущеву... Никита Сергеевич ваш сын плохо себя ведет в Мавзолее , просит завернуть ему Ленина с собой ...Хрущев- вот паразит когда напьется всякую дрянь домой тащит...
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30 миллионов украинцев хотят эвакуироваться в Китай.
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В Італію і назад можна вдвічі дешевше злітати - не гаяти час.
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Стрёмно! Здесь могут и камнями закидать
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Нужно также как и с любителями сдаваться в плен, каждому по 100 000, по квартире и апартаменты в Феофании. Все сразу полетят на неньку.
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Правильно казати провінціі ******,а якщо казати реалістично то краще х...й забей на повернення,де тебе зустрінуть погранці з термометрами і на тому всі профілактичні і лукувальні заходи кінчаються...Так вирішили тридцять три українці з тридцяти дев"яти і це свідчить що не всі ще втратили здоровий глузд...
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У гастербайтеров контракты закончились, теперь хотят за наш счет лететь домой. А где они были неделю назад когда полупустой самолет летел в Украину?
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и правильно сделали, чуть-что, в китае им окажут помощь, а у нас- камнями забьют
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тобто кожен заробітчанин в Китаї має право на безкоштовний авіапереліт за рахунок держави ? Жирненько живемо.
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Через две недели еще шестеро украинцев в Ухани решат вернуться домой?
Снова снарядим за ними Боинг? Или может, поищем, какая страна будет
забирать своих, и пристроим туда, как это сделали эквадорцы, израпильтяне и кто там еще был в нашем самолете? Долг платежом красен.
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