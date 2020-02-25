 Помер експрезидент Єгипту Хосні Мубарак, - ЗМІ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє єгипетська преса.

Мубарак керував Єгиптом у період з 1981 по 2011 р.

Наприкінці січня 2011 року в Єгипті почалися масові маніфестації проти 30-річного правління Мубарака, на тлі яких він був змушений піти у відставку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екс-президент Єгипту Мурсі помер у залі суду

Після відставки Хосні Мубарак з родиною перебував під домашнім арештом. 13 квітня 2011 року Хосні Мубарак був узятий під варту. У ході судових процесів він був засуджений до тюремного ув'язнення за обвинуваченнями в корупції та придушенні протестів 2011 року.

Вищий апеляційний суд Єгипту залишив чинним вирок стосовно колишнього президента у справі про корупцію, тоді як Касаційний суд Єгипту зняв з нього всі обвинувачення в причетності до загибелі демонстрантів під час подій у січні 2011 року.