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Все про:Єгипет (129) смерть (3863)

 Помер експрезидент Єгипту Хосні Мубарак, - ЗМІ

Колишній президент Єгипту Хосні Мубарак помер у вівторок у віці 91 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє єгипетська преса.

Мубарак керував Єгиптом у період з 1981 по 2011 р.

Наприкінці січня 2011 року в Єгипті почалися масові маніфестації проти 30-річного правління Мубарака, на тлі яких він був змушений піти у відставку.

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Після відставки Хосні Мубарак з родиною перебував під домашнім арештом. 13 квітня 2011 року Хосні Мубарак був узятий під варту. У ході судових процесів він був засуджений до тюремного ув'язнення за обвинуваченнями в корупції та придушенні протестів 2011 року.

Вищий апеляційний суд Єгипту залишив чинним вирок стосовно колишнього президента у справі про корупцію, тоді як Касаційний суд Єгипту зняв з нього всі обвинувачення в причетності до загибелі демонстрантів під час подій у січні 2011 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177697
 
 
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Умер президент РФ В.В. Путин (позывной - *****), - СМИ.

Так краще звучало б.
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Повезло египтянам.
А ослик все на 2 морковки смотрит - быть или не быть!
Пора определится или ПРЕЗИДЕНТ или нах пошел!
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Объявить траур, думал, за что еще выпить? повезло, я пошел.
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Якщо ви чуєте слово Єгипет, що у вас найперше постає перед очима? Це тест українець ви чи ні. Помер експрезидент Єгипту Хосні Мубарак, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2954
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