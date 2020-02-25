 Термін "смотрящі" за шахтами має зникнути разом із самими "смотрящими", - Зеленський

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив на Всеукраїнській раді працівників вугільної промисловості.
За словами Зеленського, за 15 років дотації держави становлять майже 75 млрд грн. Також за ці 15 років борги держави перед підприємствами зросли до 28 млрд грн.
"Дивна формула, за якою держава вкладає гроші, а в підсумку отримує збитки. Ми чудово розуміємо, хто є бенефіціарами цієї формули, і прекрасно розуміємо її складові. І корупція, і неефективне управління, і багато чого, і імпорт... Термін "смотрящі" за шахтами, до речі, має зникнути разом із самими "смотрящими", - наголосив глава держави.
Зеленський зазначив, що саме корупція на шахтах стала результатом такої ситуації.
"Я доручаю пану Оржелю в найкоротші терміни провести повний фінансовий і кадровий аудит вугільних підприємств. Відзвітувати публічно і передати результати аудиту в правоохоронні органи", - додав президент.
Таким образом, 6 угледобывающих предприятий Украины, приватизированных или переданных в аренду двум компаниям Рината Ахметова: ДТЭК и Метинвест, добыли 42 467,1 тыс. тонн угля, то есть 68,7 % от общеукраинской добычи.
Политический кризис осени 2013-2014 гг. оказал отрицательное влияние на состояние экономики страны.
В 2013 году объём добычи коксующихся углей снизился на 4,4 % - до уровня 23,7 млн т[1].
В сентябре 2014 года на Украине работали только 36 шахт - 12 шахт за пределами Донбасса и 24 из 93 шахт Донбасса (ещё 60 шахт находились в режиме поддержки жизнедеятельности, а 7 были полностью разрушены в ходе боевых действий)[2].
В январе 2015 года правительство Украины приняло решение продать все 35 государственных угольных шахт, которые продолжали вести добычу угля[3].
12 марта 2015 года министр энергетики и угольной промышленности Украины М. Демчишин сообщил, что правител
ьство Украины прекратило дотирование угольной промышленности Украины[4]. Добыча угля Украиной по годам