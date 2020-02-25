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 Політика України, Суспільство
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Все про:аудит (154) Зеленський (4605) шахта (186)

 Термін "смотрящі" за шахтами має зникнути разом із самими "смотрящими", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський доручив провести фінансовий та кадровий аудит вугільних підприємств.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив на Всеукраїнській раді працівників вугільної промисловості.

За словами Зеленського, за 15 років дотації держави становлять майже 75 млрд грн. Також за ці 15 років борги держави перед підприємствами зросли до 28 млрд грн.

"Дивна формула, за якою держава вкладає гроші, а в підсумку отримує збитки. Ми чудово розуміємо, хто є бенефіціарами цієї формули, і прекрасно розуміємо її складові. І корупція, і неефективне управління, і багато чого, і імпорт... Термін "смотрящі" за шахтами, до речі, має зникнути разом із самими "смотрящими", - наголосив глава держави.

Зеленський зазначив, що саме корупція на шахтах стала результатом такої ситуації.

"Я доручаю пану Оржелю в найкоротші терміни провести повний фінансовий і кадровий аудит вугільних підприємств. Відзвітувати публічно і передати результати аудиту в правоохоронні органи", - додав президент.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський доручив упродовж двох місяців виплатити всі борги перед шахтарями: "Буде справедливо, якщо весь уряд не отримуватиме зарплату ці місяці". ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177696
 
 
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Взагалі то є світова правктика - якщо підприємство збиткове, то його закривають.
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не всегда. Если оно стратегическое - нет.
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А термин СМОТРЯЩИЙ за зебилами должен исчезнуть вместе с осликом!
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Вполне закономерно..и исчезновением шахт....исчезнут и смотрящие )))т.к из 35 госшахт останется 7-8.....за ними и Оржель сможет присмотреть..
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О то дивлюсь на цю світлину і не бачу в упор там патріота ,украінця.. Хочь б курва маленький прапорець десь поставив , чи трезуб десь був б .. нема курва ніц !(
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Я себя ликвидирую и исчезну - сказал смотрящий за шахтами
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Проданы, а также отданы в долгосрочную аренду частным лицам следующие угледобывающие компании Украины (в скобках - добыча угля в 2011 году; доля в общеукраинской добыче): Павлоградуголь (15 414,2 тыс. т.; 24,9 %; 10 шахт; энергетические и коксующие угли; Днепропетровская область) - ДТЭК (Ринат Ахметов)Свердловантрацит (7 324,4 тыс. т.; 11,9 %; 5 шахт, 3 ЦОФ, шахтоуправление; энергетические угли; Луганская область) - ДТЭК (Ринат Ахметов)Красноармейская-Западная №1 (6 900 тыс. т.; 11,2 %; 1 шахта; энергетические и коксующиеся угли; Донецкая область)Ровенькиантрацит (6 559 тыс. т.; 10,6 %; 6 шахт, 3 ЦОФ; энергетические угли; Луганская область) - ДТЭК (Ринат Ахметов)Краснодонуголь (5 647 тыс. т.; 9,1 %; коксующие угли; Луганская область) - Метинвест (Ринат Ахметов)Комсомолец Донбасса (4 257,2 тыс. т.; 6,9 %; энергетические угли; Донецкая область) - ДТЭК (Ринат Ахметов)Добропольеуголь (3 265,3 тыс. т.; 5,3 %; 6 шахт, энергетические и коксующиеся угли; Донецкая область) - ДТЭК (Ринат Ахметов)Макеевуголь (2 900 тыс. т.; 4,7 %; Донецкая область) - крупнейшее неприватизированное и неарендованное угледобывающее предприятие УкраиныШахта имени Засядько (1 288,3 тыс. т.; 2,1 %; Донецкая область) - Организация арендаторов (Ефим Звягильский)
Таким образом, 6 угледобывающих предприятий Украины, приватизированных или переданных в аренду двум компаниям Рината Ахметова: ДТЭК и Метинвест, добыли 42 467,1 тыс. тонн угля, то есть 68,7 % от общеукраинской добычи.
Политический кризис осени 2013-2014 гг. оказал отрицательное влияние на состояние экономики страны.
В 2013 году объём добычи коксующихся углей снизился на 4,4 % - до уровня 23,7 млн т[1].
В сентябре 2014 года на Украине работали только 36 шахт - 12 шахт за пределами Донбасса и 24 из 93 шахт Донбасса (ещё 60 шахт находились в режиме поддержки жизнедеятельности, а 7 были полностью разрушены в ходе боевых действий)[2].
В январе 2015 года правительство Украины приняло решение продать все 35 государственных угольных шахт, которые продолжали вести добычу угля[3].
12 марта 2015 года министр энергетики и угольной промышленности Украины М. Демчишин сообщил, что правител
ьство Украины прекратило дотирование угольной промышленности Украины[4]. Добыча угля Украиной по годам
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