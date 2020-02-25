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 Політика України
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Все про:влада (345) місцеві вибори (153) децентралізація (306) Корнієнко (132)

 Проведемо дискусію про те, як мають називатися органи державної влади на місцях, - Корнієнко

"Слуга народу" планує в межах підготовки законопроєкту про зміни до Конституції в частині децентралізації провести дискусію про те, як мають називатися органи державної влади на місцях.

Про це заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Як виявилося, є філологічна тема (в питанні змін до Конституції щодо децентралізації. - Ред.). Ми проведемо окремий круглий стіл, напевно, наступного тижня. Запросимо філологів, істориків, які знають, як це називалося в Україні. "Префект" - французьке слово, "урядник" - питання: чи зрозуміють це наші громадяни, які спілкуються іншими мовами, бо це суто україномовний термін", - сказав Корнієнко.

"Називати субрегіональні одиниці "повіт", або "округ", або "окрýга", або "район" - це теж викликає дискусії", - додав він.

Корнієнко зазначив, що людям важливо, як називатиметься адміністративно-територіальна одиниця, в якій вони проживатимуть і, проведення такої дискусії - абсолютно нормальний процес.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Плануємо змінити Конституцію в частині децентралізації у вересні 2020 року до місцевих виборів, - "слуга народу" Безгін

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177694
 
 
 Топ коментарі
 
"Префект" - французское слово, "урядник" - вопрос: поймут ли это наши граждане, которые общаются на других языках, потому что это исключительно украиноязычный термин", - сказал Корниенко.

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называться членами райрады, членами комиссии и т,д
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Вот тут ты молодец, только Членами с большой буквы и без презерватива.
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" как должны называться органы государственной власти на местах."
Источник: https://censor.net.ua/n3177694

Тоже мне, вопрос.
Совсем историю не учили в школе, двоечники.
Называться такие органы должны "Квартал", а вы, значит, получаетесь "квартальные".
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"Префект" - французское слово, "урядник" - вопрос: поймут ли это наши граждане, которые общаются на других языках, потому что это исключительно украиноязычный термин", - сказал Корниенко.

"Зелемоец" подойдёт?
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Пригласим филологов, историков, которые знают, как это называлось в Украине. "Префект" - французское слово, "урядник" - вопрос: поймут ли это наши граждане, которые общаются на других языках, потому что это исключительно украиноязычный термин", - сказал Корниенко. Источник: https://censor.net.ua/n3177694 Проведем дискуссию о том, как должны называться органы государственной власти на местах, - Корниенко - Цензор.НЕТ 8535
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хто не розуміє слово "УРЯДНИК", "УРЯД", ЙДІТЬ НАФУЙ з України Проведем дискуссию о том, как должны называться органы государственной власти на местах, - Корниенко - Цензор.НЕТ 6302
Кацапи не розуміють слово *****, але добре розуміють "українське сало"
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та ну - заняться вообще нечем? все кругом зашибись и осталось теперь только в слова поиграть?
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у селі буде "волость" а в місті "градоначальнік".
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"Предводитель дворянства", "околоточный", "городничий"... А мне еще нравится " ученый еврей" (специалист по религиозно-духовным делам иудаизма, а также должностей в системе государственного управления. ) и " штадт- физик" - руководитель городской медицинской службы с санитарно-полицейскими функциями . Проведемо дискусію про те, як мають називатися органи державної влади на місцях, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 1362 .
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В Україні державна мова українська тому назви держ установ мають бути українською.
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Мне "это" напомнило совковый анекдот. Период коллективизации, комиссары заходят в глухое сибирское село, сгоняют людей на площадь, Теперь у вас будет все общее, колхоз!! Но поскольку у нас власть народа, вы можете выбрать название для вашего колхоза! Смелее товарищи, смелее.. Ну один говорит, - давайте назовем Путь Ильича..., второй,- Вперед к коммунизму... А один дедок говорит, - Я предлагаю назвать имени Рабиндарната Тагора! Комиссар, - Похвально канешна дедушка, что вы знаете индийского классика литературы, лауреата Нобелевской премии..., но почему именно его? Да я не знаю, какой он там классик, но уж очень похоже на наше русское, - Е.. твою мать! Проведемо дискусію про те, як мають називатися органи державної влади на місцях, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 786
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Не треба винаходити лісапєд і самокат(гуляй-нога, в народі). Територію України розбити на квартали, з 1-го по 95-й. За Кривим Рогом залишити почесний 95-й. А органи управління назвати, як рекомендує Національна академія державног управління при президенті:

Петро ВОРОНА Національна академія державного управління при Президентові України Харківський реґіональний інститут державного управління ОСОБЛИВОСТІ ТА МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ІЗРАЇЛЮ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ Розглядаються питання розвитку та особливостей формування органів місцевого самоврядування Ізраїлю. Досліджується можливість використання цих особливостей під час проведення адміністративно-територіальної реформи в Україні. Ключові слова: муніципалітет, місцева рада, Кнесет, реґіональна рада, кібуц, мошава, виборчий бар'єр
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