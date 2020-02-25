 Проведемо дискусію про те, як мають називатися органи державної влади на місцях, - Корнієнко

Про це заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Як виявилося, є філологічна тема (в питанні змін до Конституції щодо децентралізації. - Ред.). Ми проведемо окремий круглий стіл, напевно, наступного тижня. Запросимо філологів, істориків, які знають, як це називалося в Україні. "Префект" - французьке слово, "урядник" - питання: чи зрозуміють це наші громадяни, які спілкуються іншими мовами, бо це суто україномовний термін", - сказав Корнієнко.

"Називати субрегіональні одиниці "повіт", або "округ", або "окрýга", або "район" - це теж викликає дискусії", - додав він.

Корнієнко зазначив, що людям важливо, як називатиметься адміністративно-територіальна одиниця, в якій вони проживатимуть і, проведення такої дискусії - абсолютно нормальний процес.

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