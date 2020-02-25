 Проведемо дискусію про те, як мають називатися органи державної влади на місцях, - Корнієнко

Про це заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Як виявилося, є філологічна тема (в питанні змін до Конституції щодо децентралізації. - Ред.). Ми проведемо окремий круглий стіл, напевно, наступного тижня. Запросимо філологів, істориків, які знають, як це називалося в Україні. "Префект" - французьке слово, "урядник" - питання: чи зрозуміють це наші громадяни, які спілкуються іншими мовами, бо це суто україномовний термін", - сказав Корнієнко.
"Називати субрегіональні одиниці "повіт", або "округ", або "окрýга", або "район" - це теж викликає дискусії", - додав він.
Корнієнко зазначив, що людям важливо, як називатиметься адміністративно-територіальна одиниця, в якій вони проживатимуть і, проведення такої дискусії - абсолютно нормальний процес.
Источник: https://censor.net.ua/n3177694
Тоже мне, вопрос.
Совсем историю не учили в школе, двоечники.
Называться такие органы должны "Квартал", а вы, значит, получаетесь "квартальные".
"Зелемоец" подойдёт?
Кацапи не розуміють слово *****, але добре розуміють "українське сало"
Петро ВОРОНА Національна академія державного управління при Президентові України Харківський реґіональний інститут державного управління ОСОБЛИВОСТІ ТА МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ІЗРАЇЛЮ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ Розглядаються питання розвитку та особливостей формування органів місцевого самоврядування Ізраїлю. Досліджується можливість використання цих особливостей під час проведення адміністративно-територіальної реформи в Україні. Ключові слова: муніципалітет, місцева рада, Кнесет, реґіональна рада, кібуц, мошава, виборчий бар'єр