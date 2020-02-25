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Все про:Зеленський (4605) імпорт (110) вугілля (265) Електрика (334) Олексій Оржель (56)

 Зеленський доручив обмежити імпорт вугілля та електроенергії: "Спочатку наше вугілля, наші шахтарі, наша електроенергія"

Президент України Володимир Зеленський поставив перед міністром енергетики та захисту довкілля Олексієм Оржелем завдання обмежити імпорт вугілля та електроенергії.

"Про який імпорт може йтися, коли країни, з яких ми імпортуємо, не пускають нас на свої ринки?", - сказав глава держави на нараді працівників вугільної галузі в Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому він зазначив, що імпорт можливий виключно щодо певних марок вугілля, які не видобуваються всередині країни.

"Тому спочатку наше вугілля, наші шахтарі, наша електроенергія", - підкреслив Зеленський, резюмувавши, що імпорту немає місця в українській вугільній галузі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Термін "смотрящі" за шахтами має зникнути разом із самими "смотрящими", - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177693
 
 
 Топ коментарі
 
Ага, Беге уголёк с госшахт на половину цены отпускает, шахтерня сосет ЗЕленый леденец, им из моего кармана разницу оплачивает, и красивые речи толкает. Впрочем ЗеДятлам нравится. Да, ЗеДятлы?
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Ну конечно, надо закупать не там где дешевле, а по любой цене но типа "свой".
Проходили это уже с Донбассом, когда уголь + дотации на угольную промышленность составляли больше 200 долл/тонну, при том что заграничный уголь стоит в 2 раза дешевле.
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так оно так и было до 2014, уголь с Донбасса был золотой...
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У нас есть правительство или только сцарь?
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От Ахметки, который монополизировал все что можно, большое спасибо. И за дорогущую электроэнергию и за уголек.
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Это забота об Ахметке, не Бене. Беня -- уже пройденный этап.
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Бубочка разбушевался! «Поручіл» він!!! ))))) ха-ха-ха!!!! Їм насрати на твої «поручєнія»!
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Не скажи - Зеленский поручил ограничить импорт угля и электроэнергии: "Сначала наш уголь, наши шахтеры, наша электроэнергия" - Цензор.НЕТ 2276 вислюк кричит о сокращении импорта из ЕС... а не из рашки, откуда Беня качает э/э и уголь..
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Аваков подзатыльник даст, если шуметь будет
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Ага, Беге уголёк с госшахт на половину цены отпускает, шахтерня сосет ЗЕленый леденец, им из моего кармана разницу оплачивает, и красивые речи толкает. Впрочем ЗеДятлам нравится. Да, ЗеДятлы?
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Опровергните мои слова за беню КАЛомойшу и уголек для него с госшахт, за плцены, а таа же обрснуйте свои слова, что я тутна работе.
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так о том и речь - что под вопли и крики "наши шахтеры" (речь о Бене кроломойше) - сокращать закупки из ЕС и наращивать покупки "нашего угля" - из ордло и э/э из рашки..
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опять же, под лозунгом "наш уголь" - можно построить такие схемы, что "наш уголь" - будет дороже раз в 5 чем Роттердаме с доставкой на Марс... Как это было при януковоще...
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так оно так и было до 2014, уголь с Донбасса был золотой...
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І,вони всіх кормили, виродки.Це всі їх кормили, а вони війну накликали.
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Вообще этим кабмин должен заниматься и об этом думать, точнее его глава давать такие поручения
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а рейтинги тогда как вислюку поднимать? снова обещать учителям 4000 баксов?))
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Вот и пойми эту молодежь, одни говорят промышленность не нужна, шахты не нужны и многое другое, перечислять не буду, а тут такое заявление. Шо мне смертному думать?
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Сомневаюсь, они и на это не способны. Ото шо есть в голове, то и выдают.
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Леха,это обычный зелёный словесный понос.На самом деле будет так,как решат Коломойский и Ахметов.
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Это понятно всем, но когда это прекратится?
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интерестно как это поможет в борьбе за уменьшении комуналки? как говорится - или трусы наденьте или крестик снимите
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Странный ты,сам придумал,а потом в это же и поверил
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чего так? побил все горшки с Беней? а как же Никопольский заводик жить будет?
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Как раб моюет побить горшки со своим рабовладельцем? Ты че, прикалываешься?
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свежую партию дури подвезли? опять его накрывает...
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Да ладно, не прошло и года, вот только толку особого не будет, основной импорт угля идет как раз на дефицитные марки, с про переход ТЭС на украинский уголь что-то уже давно глухо все. Металлургия тоже составами с рашки везет.
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Ну конечно, надо закупать не там где дешевле, а по любой цене но типа "свой".
Проходили это уже с Донбассом, когда уголь + дотации на угольную промышленность составляли больше 200 долл/тонну, при том что заграничный уголь стоит в 2 раза дешевле.
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Все правильно делает!Стране нужны реформы!Поддерживаю!
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а что делает то?
с трибуны выступает? красиво завораживающе шипит? правильно, без ошибок текст читает?
а делает то что?
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Наш в эго понимании кацапский, для кацапского уголька площадочку малорос готовит пламенными речами
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Зеля одной рукой убивает дешёвую ядерную энергетику, а другой рукой хочет закупать дорогой лугандонский уголёк для теплоэлектростанций в качестве "нашего". Зеленський доручив обмежити імпорт вугілля та електроенергії: "Спочатку наше вугілля, наші шахтарі, наша електроенергія" - Цензор.НЕТ 8408
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Представьте картину: у зеленского и ко упал рейтинг. Это чудило мечется по комнате, не зная то делать и тут его осиняет мысль вспомнить про шахтеров и уголь и выкинуть эту х..ню в массы. Но чудило ещё не понимает, что процесс пошел и не смотря на свои "усилия" дорога на Ростов ему заказана.
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Что-то не ясно, так шахты будут ликвидировать или поддерживать? Кто свистит, президент или Кабмин? Только неделю назад в кабмине рассказывали, что шахты нужно закрыть, а шахтеров переквалифицировать. И если бы не не стыковка, то в принципе поддержка своего это хорошо, но жалко что неправда. Они бы там хоть договаривались что-ли, а то какой цирк получается.
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порушення принціпів конкуренції на ринку.
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Але центренерго вже банкрот??? Чи ще ні, після того, як бєня продавав туди російське вугілля за завищеною ціною, а електрику купляв нижче собівартості??? Тепер беня викупить його собі, за дарма???
Чи може бєню посадять, разом з міненерго???🙄
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Ну если такой уголек как на картинке.., антрацит. Тогда да. А если угольная пыль , мелкое крошево, на 40% из породы и на 40% из земли, то тогда нужно поливать соляркой перед "применением", и то вопрос... берет ли его ТЭЦ, а если берет то какой бакшиш получает его руководство от дирекции шахт. Но это как говорится уже совсем другая ( коррупционная) история.
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Начни с себя. Пересядьте на отечественный автомобиль, а лучше на велосипед.
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Надо импорт всего запретить, брать свое, втридорога.
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