 Зеленський доручив обмежити імпорт вугілля та електроенергії: "Спочатку наше вугілля, наші шахтарі, наша електроенергія"

"Про який імпорт може йтися, коли країни, з яких ми імпортуємо, не пускають нас на свої ринки?", - сказав глава держави на нараді працівників вугільної галузі в Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
При цьому він зазначив, що імпорт можливий виключно щодо певних марок вугілля, які не видобуваються всередині країни.
"Тому спочатку наше вугілля, наші шахтарі, наша електроенергія", - підкреслив Зеленський, резюмувавши, що імпорту немає місця в українській вугільній галузі.
Проходили это уже с Донбассом, когда уголь + дотации на угольную промышленность составляли больше 200 долл/тонну, при том что заграничный уголь стоит в 2 раза дешевле.
с трибуны выступает? красиво завораживающе шипит? правильно, без ошибок текст читает?
а делает то что?
Чи може бєню посадять, разом з міненерго???🙄