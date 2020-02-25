EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події
  452  0
Матеріали за темою:
Все про:Міноборони (3171) розвідка (1536) Донбас (15398) найманці РФ (1011)

 Найманці РФ активізували нічне ведення розвідки позицій підрозділів ОС, - ГУР

Командування російсько-окупаційних військ активізувало ведення розвідки позицій підрозділів Об’єднаних сил, особливо у нічний час.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Згідно з даними української розвідки, противник напрацьовує практику забезпечення дій кожної розвідувально-диверсійної групи вогневою підтримкою артилерійського або мінометного підрозділу, що взаємодіє з нею.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ обладнують нові вогневі позиції для САУ і танків, - розвідка

У такий спосіб окупанти намагаються підвищити рівень узгодженості дій розвідувальних і артилерійських підрозділів з виявлення цілей для негайного нанесення точних артилерійських ударів по об’єктах Об’єднаних сил.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177692
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору