 Найманці РФ активізували нічне ведення розвідки позицій підрозділів ОС, - ГУР

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Згідно з даними української розвідки, противник напрацьовує практику забезпечення дій кожної розвідувально-диверсійної групи вогневою підтримкою артилерійського або мінометного підрозділу, що взаємодіє з нею.

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У такий спосіб окупанти намагаються підвищити рівень узгодженості дій розвідувальних і артилерійських підрозділів з виявлення цілей для негайного нанесення точних артилерійських ударів по об’єктах Об’єднаних сил.