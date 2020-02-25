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 Політика України
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Все про:Зеленський (4605) Європейська Солідарність (264) Федина (30)

 Федина: Запрошую Зеленського на відкриту зустріч, щоб ми з Марусею змогли пояснити, чому так небезпечно дивитися в очі Путіну і бачити там любов

Народна депутатка з фракції "ЄС" Софія Федина закликала президента Володимира Зеленського зустрітися з нею і Марусею Звіробій і почути, чому вони попередили його про небезпеку на фронті.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це заявила парламентарій перед допитом у Державному бюро розслідувань щодо її висловлювань про президента Зеленський.

"Пан Зеленський так і не наважився зустрітися зі мною, наскільки я розумію, і з Марусею Звіробій також не наважився зустрітися. І тому сьогодні я ще раз звертаюся до президента Зеленського, якщо його настільки зачепили мої і Марусині слова, я запрошую на відкриту зустріч з усією пресою, щоб ми перед камерами проговорили те, що відбулося, і щоб ми з Марусею змогли пояснити, чому так небезпечно дивитися в очі Путіну і бачити там любов, чому так небезпечно не довіряти розвідці, чому так небезпечно ігнорувати обстріли на передовій", – сказала вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ДБР вручило підозру нардепці Федині в "погрозі вбивством президенту Зеленському". ФОТО

Нагадаємо, 26 листопада 2019 року слідчі ДБР направили в Генпрокуратуру проєкт повідомлення про підозру в погрозі вбивством щодо президента України народній депутатці і громадянці.

Йдеться про висловлювання нардепки Софії Федини та учасниці бойових дій Марусі Звіробій.

5 лютого в Офісі Генпрокурора повідомили, що нардепку Федину викликають у ДБР для вручення повідомлення про підозру.

27 жовтня 2019 року вони під час спільної трансляції у соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, висловили припущення, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177691
 
   
 Топ коментарі
 
Пшел нах, кацап-всім насрати на то відео!
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Підгузки обовя'зкові. Шмаркля обісцяється.
Хоча воно і не прийде, тихенько попісяє зі страху дома...
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Зеля посмотрел в глаза ДЬЯВОЛУ чьим воплощением на земле есть Путин... О! да Дьявол может принять любой вид и Ангела и чистоты нежной девушки но то все обман и потворы..чтобы захватить ДУШУ того- кто заглянул в Бездну Ада...
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-Доктор, я писаюсь непроизвольно.....
-Понятно, Вам нужно принять зверобой.
-Доктор! Вы издеваетесь!? Федына: Приглашаю Зеленского на открытую встречу, чтобы мы с Марусей смогли объяснить, почему так опасно смотреть в глаза Путину и видеть там любовь - Цензор.НЕТ 8338
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Может просто ума больше?
Предлагаете и ему публично в эфире начать угрожать им?
Пригрозить убить?
Повесить?
Расстрелять?
Так он вроде человек адекватный в отличие от двух невменяемых дам.
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да перестаньте вы,все знают,что он очень тупой
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Якщо Потєрпєвшому погрожували, то якою зброєю? Зброю знайшли? Чи ви вважаєте, що Звіробій могла задушити Бубочку ніжними жіночими руками? Федина: Запрошую Зеленського на відкриту зустріч, щоб ми з Марусею змогли пояснити, чому так небезпечно дивитися в очі Путіну і бачити там любов - Цензор.НЕТ 6693
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ІнтеліХент. Федина: Запрошую Зеленського на відкриту зустріч, щоб ми з Марусею змогли пояснити, чому так небезпечно дивитися в очі Путіну і бачити там любов - Цензор.НЕТ 5740 Федина: Запрошую Зеленського на відкриту зустріч, щоб ми з Марусею змогли пояснити, чому так небезпечно дивитися в очі Путіну і бачити там любов - Цензор.НЕТ 7467 18 января 2019, 16:55 ​"В социальных сетях продолжает набирать обороты громкий скандал вокруг Владимира Зеленского, который ранее хамским и крайне грубым выпадом ответил на вопрос журналиста о своем бизнесе в России во время войны с РФ."
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Смотреть х.йлу в глаза, это все-равно, что ходить ночью по кладбищу.
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Ага, зараз прям так і сьогодні...Щоб Бубочка не тільки ".всявся.", а ще й ".всрався." Федына: Приглашаю Зеленского на открытую встречу, чтобы мы с Марусей смогли объяснить, почему так опасно смотреть в глаза Путину и видеть там любовь - Цензор.НЕТ 6961
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Засцить Бубочка прийти на зустріч з двома жінками. Зуб даю 😃
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обосреться воно, знову груди гладкішими зробе та зіграє мурку на роялі, ото недоробло зеля!!!!
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коментар відмічено як спам  
 
Скорее с быдлячками, босячки часто с мозгами....
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Коли ви сиділи у мами під спідницею, ці босячки воювали за ваш диванний комфорт. Тож я маю моральне право відправити вас у спам.
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давай, право на твоей стороне, насекомые всегда правы
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Задёргалась шворка! На нары, там будешь дрыгать лапами...
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Ублюдок, который боится двух женщин, которые посоветовали ему правильно одеваться на передке - неисправимое сцикло, и оно не может быть президентом.
ЗЕбилы, вы тоже такие-же сцыкуны, как и эта ЗЕленая блевотина?
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Представляю какие ресурсы брошены на обсирание Украины, на обсирание власти и на обсирание президента. Причем любой власти и любого президента. Главное поглубже окунуть в дерьмо всех, вместе с народом.
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Не треба скіглити - в прошлому році це вас не зупиняло.
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Памперсів такого об'єму ще не випускають, щоб найвеличніший зміг зустрітись з двома дівчатами
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