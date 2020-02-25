 Зеленський дав два місяці на виплату всіх боргів перед шахтарями: "Буде справедливо, якщо весь уряд не отримуватиме зарплату ці місяці". ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ про це він заявив на Всеукраїнській раді працівників вугільної промисловості.

"Я дуже прошу в найближчі два місяці (березень-квітень) повністю закрити всі борги, повністю, перед шахтарями. Якщо не будемо закривати, припустімо хоч один день, тоді, мені здається, буде справедливо, якщо весь уряд не отримуватиме зарплату ці місяці", - заявив він.

За його словами, на сьогодні заборгованість із зарплати становить понад 1 млрд грн.

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