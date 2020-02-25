 Зеленський дав два місяці на виплату всіх боргів перед шахтарями: "Буде справедливо, якщо весь уряд не отримуватиме зарплату ці місяці". ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ про це він заявив на Всеукраїнській раді працівників вугільної промисловості.
"Я дуже прошу в найближчі два місяці (березень-квітень) повністю закрити всі борги, повністю, перед шахтарями. Якщо не будемо закривати, припустімо хоч один день, тоді, мені здається, буде справедливо, якщо весь уряд не отримуватиме зарплату ці місяці", - заявив він.
За його словами, на сьогодні заборгованість із зарплати становить понад 1 млрд грн.
О, сколько в казне денег то.
А всего-навсего ОГВЗ брать перестали.
P.S. С 95 до 75 гривен уменьшение - это уменьшение на 21%.
С 68,52 до 58, 75 гривен - это уменьшение на 14%
Вот он, размер дефицита бюджета.
Вот он, инстинный размер инфляции.
Ещё через полгода будет в течение квартала?
Это называется популизм. А Зе - успешный популизатор.
Убыточные шахты - закрывайте их к чертовой матери, нефиг всей остальной Украине десятилетиями их содержать, вспомните, как Маргарет Тэтчер поступила в аналогичной ситуации. На мировом рынке угля навалом даже без России.
Готов ли Зе обнулить свой рейтинг, ради блага страны, как думаешь?
шахтарям тепер щомісяця будуть в ручному режимі віддавати зароблене ,за дорученням Зєлі,чи без.