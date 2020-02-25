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 Політика України, Суспільство
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Все про:корупція (3206) Ситник (563) Холодницький (561)

 Внесення Ситника до реєстру корупціонерів законно і було б підставою для звільнення будь-якого прокурора, - Холодницький

Назар Холодницький, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, прокоментував питання перебування на посаді директора НАБУ Артема Ситника після того, як суд визнав його винним у корупції. На думку Холодницького, якби такий адмінпротокол був складений на будь-якого прокурора, зокрема антикорупційного або генерального, то це є підставою для звільнення.

Про це він заявив в інтерв'ю РБК, інформує Цензор.НЕТ.

На думку прокурора, внесення Артема Ситника до реєстру корупціонерів НАЗК відбулося згідно вимог чинного законодавства: "Є рішення суду, яке набрало законної сили, і воно мало бути і було виконано НАЗК. Я завжди стверджую, що є закон і треба його виконувати, подобається він нам чи ні. Так само і рішення судів. Якщо вже прокурори чи детективи не будуть виконувати рішення судів, то про яке верховенство права в країні може йти мова?".

Щодо перебування Артема Ситника на посаді директора НАБУ після внесення його до реєстру корупціонерів, Назар Холодницький зазначив, що в законі про НАБУ визначено вичерпний перелік підстав для звільнення директора НАБУ, однак подібне звинувачення в бік будь-якого прокурора було б однозначною підставою для його звільнення: "Якби такий адмінпротокол був складений на будь-якого прокурора, в тому числі антикорупційного чи генерального, то це є підставою для звільнення. Так пише закон".

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Як повідомлялося, раніше група народних депутатів зареєстрували у Верховній Раді України проєкт постанови про звільнення директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

Нагадаємо, Сарненський районний суд визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області та присудив штраф у розмірі 3400 гривень. Захист Ситника подав апеляцію.

13 грудня 2019 року Рівненський апеляційний суд визнав директора НАБУ Артема Ситника винним у справі про його відпочинок за чужий рахунок у мисливському господарстві на Рівненщині.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177688
 
 
 Топ коментарі
 
Надо уволить по китайскому методу
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Директор агенства по борьбе с коррупцией - коррупционер, ну где еще такое может быть?
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только в демократической незалежной стране Внесення Ситника до реєстру корупціонерів законно і було б підставою для звільнення будь-якого прокурора, - Холодницький - Цензор.НЕТ 6513
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Перед законом всі рівні, але є рівніші за всіх. Внесення Ситника до реєстру корупціонерів законно і було б підставою для звільнення будь-якого прокурора, - Холодницький - Цензор.НЕТ 1409
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две сытые рожи, ни хера не сделали- только бабло гребли, двоих на фик
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имхо чтобы удержаться в кресле
нужна сакральная жертва покпупнее
тут одного сытника не хватит
даже в комплекте с холодницким
нужен минимум уровень медведчука)
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Это было известно еще до его назначения!
В его декларации (перед назначением) было указано, если не изменяет память, около 24 тыс.грн.
Кто-то поверит, что адвокаты зарабатываю такие копейки?
Помню, в то время мой знакомый, провинциальный адвокат, рассказывал, что его доход за соответствующий период был 75 тыс.грн. ......и это не всё!
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Сказал тот, кто не имеет претензий к авакаковым )))
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Ктоб *****--л, а ты чем лучше? Такая же мразь.
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