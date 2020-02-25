 Внесення Ситника до реєстру корупціонерів законно і було б підставою для звільнення будь-якого прокурора, - Холодницький

Про це він заявив в інтерв'ю РБК, інформує Цензор.НЕТ.

На думку прокурора, внесення Артема Ситника до реєстру корупціонерів НАЗК відбулося згідно вимог чинного законодавства: "Є рішення суду, яке набрало законної сили, і воно мало бути і було виконано НАЗК. Я завжди стверджую, що є закон і треба його виконувати, подобається він нам чи ні. Так само і рішення судів. Якщо вже прокурори чи детективи не будуть виконувати рішення судів, то про яке верховенство права в країні може йти мова?".

Щодо перебування Артема Ситника на посаді директора НАБУ після внесення його до реєстру корупціонерів, Назар Холодницький зазначив, що в законі про НАБУ визначено вичерпний перелік підстав для звільнення директора НАБУ, однак подібне звинувачення в бік будь-якого прокурора було б однозначною підставою для його звільнення: "Якби такий адмінпротокол був складений на будь-якого прокурора, в тому числі антикорупційного чи генерального, то це є підставою для звільнення. Так пише закон".

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Як повідомлялося, раніше група народних депутатів зареєстрували у Верховній Раді України проєкт постанови про звільнення директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

Нагадаємо, Сарненський районний суд визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області та присудив штраф у розмірі 3400 гривень. Захист Ситника подав апеляцію.

13 грудня 2019 року Рівненський апеляційний суд визнав директора НАБУ Артема Ситника винним у справі про його відпочинок за чужий рахунок у мисливському господарстві на Рівненщині.