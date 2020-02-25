 Закон про нацменшини є одним із пріоритетів Ради, - "слуга народу" Совгиря

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це заявила на Форумі реформ "На шляху до Вільнюса" в Києві представниця Верховної Ради в Конституційному Суді, заступниця голови комітету з правової політики Ольга Совгиря.
Нардепка від "Слуги народу" нагадала, що Конституційний Суд розглядає закон про українську мову, ухвалений попереднім парламентом.
"Цей закон ухвалювалив розрахунку на те, що він діятиме у зв'язці із законопроєктом про національні меншини. Розроблення і ухвалення законопроєкту про національні меншини і корінні меншини також є одним з пріоритетних завдань парламенту 9-го скликання", - зазначила Совгиря.
Господи, за что нам эти зебилы?
Украина уважает национальное достоинство, но не выделяет из украинцев национальные меньшинства.
Улюблена тема ригів та інших підкацапників, яка, за "дивним" збігом цікава і " іноземним слугам". Мова
навіть школярі, якщо не йолопи - вчать інші мови аби звідси втекти.... залишаться одні золоті вершки....
http://www.memorial.kiev.ua/44-statti/1351-viiskova-okupatsiia-ukrainy-rosiieiu-roman-krutsyk.html