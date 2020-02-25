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Все про:закон (856) нацменшини (127) Слуга народу (670)

 Закон про нацменшини є одним із пріоритетів Ради, - "слуга народу" Совгиря

Законопроєкт про національні меншини і корінні народи є одним із пріоритетів для Верховної Ради.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це заявила на Форумі реформ "На шляху до Вільнюса" в Києві представниця Верховної Ради в Конституційному Суді, заступниця голови комітету з правової політики Ольга Совгиря.

Нардепка від "Слуги народу" нагадала, що Конституційний Суд розглядає закон про українську мову, ухвалений попереднім парламентом.

"Цей закон ухвалювалив розрахунку на те, що він діятиме у зв'язці із законопроєктом про національні меншини. Розроблення і ухвалення законопроєкту про національні меншини і корінні меншини також є одним з пріоритетних завдань парламенту 9-го скликання", - зазначила Совгиря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У фракції "Слуга народу" незадоволені роботою Кабміну, - Стефанчук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177686
 
 
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Чайка Київ

Улюблена тема ригів та інших підкацапників, яка, за "дивним" збігом цікава і " іноземним слугам". Мова

Закон про нацменшини є одним із пріоритетів Ради, - "слуга народу" Совгиря - Цензор.НЕТ 5479
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Украинцы в Украине стали нацменьшинством. В Украине осталось всего 25% украинцев
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Да, все уже хорошо в стране, осталось только определится с нацменьшинствами.
Господи, за что нам эти зебилы?
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Украинцы в Украине стали нацменьшинством. В Украине осталось всего 25% украинцев
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Ага. Эта Совгиря лучше бы об украинцах позаботилась, потому что в своей стране они превращены в меньшины. Но что ей говорить? Оно зеленый клоун.
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Вы правы,только 25% украинцев считают,что Украину надо защищать, а не сдаваться на милость врагу, выполняя все его требования, что надо быстрее идти в НАТО и ЕС, становясь европейской страной во всех отношениях. Хотя украинцами по опросу себя считают 90% украинских граждан. Выходит 65% украинцев по крови забыли,что они украинцы,многие забыли язык своих предков, забыли ,что Украина это их единственная родная земля, даже см которой нельзя отдавать внешнему врагу, бандитам и людоедам.
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Не льстите себе)) И не пытайтесь причислить себя к Украинцам)))
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Да, все уже хорошо в стране, осталось только определится с нацменьшинствами.
Господи, за что нам эти зебилы?
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Если демократия ,то не может быть нацменьшинств .Всё равны .
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Яке відношення має національність до демократії?
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вы не правы - надо малые народы поддерживать - вон в Америке индейцев поддерживают и напрямую финансово и по квотам и так далее
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А язык апачей - второй государственный? Закон про нацменшини є одним із пріоритетів Ради, - "слуга народу" Совгиря - Цензор.НЕТ 4376
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Пук в муку. Якщо ніяких нацменшин, то ніяких мов національних меншин в Україні не повинно бути.Чи не так?
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Чому тоді ви не хочете бути Рабиновичем? Закон про нацменшини є одним із пріоритетів Ради, - "слуга народу" Совгиря - Цензор.НЕТ 3606
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******* вы нас делить - меньшинства, большинства, делать больше нечего как заниматься такой "приоритетной" задачей.. лучше бы занялись приоритетной задачей пересадить на 1000 лет всех коррупционеров, воров, преступников, приоритет = самый высокий уровень жизни людей в мире - в Украине! а вы херовиной занимаетесь...
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Ну тогда, как видим, все-таки, самое главное это язык. Не коррупция, не воровство. Потому что именно мова и определяет ответ на вопрос "кто мы". И это прекрасно понимают московиты, венгры, румыны и только в Украине "какая разница".
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ага, пересадишь ты их...сразу завоют и антисемитом объявят.. Закон про нацменшини є одним із пріоритетів Ради, - "слуга народу" Совгиря - Цензор.НЕТ 5257..
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Т.е закон о слугах нарида с нетрадиционной ориентацией?
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Эти законы неправильные. Брать пример нужно с США, а не с России. Россия - многонациональная, потому что она слеплена из захваченных територий. А Украина многонациональна, потому что на её территорию еммигрировали беженцы.
Украина уважает национальное достоинство, но не выделяет из украинцев национальные меньшинства.
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Они законы по своей логике принимают. Примерно вот так:
Закон о нацменьшинствах является одним из приоритетов Рады, - "слуга народа" Совгиря - Цензор.НЕТ 1760
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ну это нехорошо. Народ опять дожен выйти на улицу и сменить власть.
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Могут доиграться. Но и по стране новые потрясения легко хорошо ударят(
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..завезенка со всей орды на нее "сэммигрировала", лимИта упоротая, а не беженцы.... Закон про нацменшини є одним із пріоритетів Ради, - "слуга народу" Совгиря - Цензор.НЕТ 1147..замена населения местного, уничтоженного в страшных муках, произошла, что есть международным преступлением против человечества и преследуется по международным законам, трибуналами международными...что и в Крыму сейчас происходит..не зря винторогие туда международные организации недопускают... Закон про нацменшини є одним із пріоритетів Ради, - "слуга народу" Совгиря - Цензор.НЕТ 1147
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ага, только выделение меньшинств - это дискриминация. И неизвестно кого - меньшинств или большинства. Это геморой на жопу. Меньшинства надо отменить. Все вкупе. Хватит нести раздор.
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и идти нужно по пути незапрещения. Т.е. хотят - пусть на своём уровне организовуют всякие диаспоры, культурные центры, сообщества, решающие свои вопросы как хотят, без участия государства в пределах украинского законодательства. Как и с другими ненациональными меньшинствами, это все одно и то же.
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Закидывают информпространство всякой хер.. нёй!!!
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Моня, и шо разве мы виноваты, что вокруг Одессы Украину построили?!...... Закон о нацменьшинствах является одним из приоритетов Рады, - "слуга народа" Совгиря - Цензор.НЕТ 8754
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Если не можете совладать с большинством, какая речь может быть о нацменьшинстве. Опять одни слова, болтовня нас довела до краха.
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...Совгиря...совецкая гиря на шее у украинского народа,..все не ймется оккупантам, все лазейки выискивают словоблудием и рукоблукодием, любым способом казуистическим, реванша жаждут, что кипятком ссут последнее время со всех сторон..а еще пабьедобесие впереди...патреты дедов чужих в зубах тягать начнут на площадях и улицах за Лэсю, по указке хозяйчиков, в кремлевских башнях в засаде засевших.., Закон о нацменьшинствах является одним из приоритетов Рады, - "слуга народа" Совгиря - Цензор.НЕТ 994..
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зедебилы все перевернут с ног на голову и решат единогласно.
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Улюблена тема ригів та інших підкацапників, яка, за "дивним" збігом цікава і " іноземним слугам". Мова
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Чайка Київ

Улюблена тема ригів та інших підкацапників, яка, за "дивним" збігом цікава і " іноземним слугам". Мова

Закон про нацменшини є одним із пріоритетів Ради, - "слуга народу" Совгиря - Цензор.НЕТ 5479
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Які нацменшини? Що ви творите? В Україні вже фактично нічого не залишилося українського, тільки на папері. Відкрийте свої оченята. Навіть посадові особи, 90 відсотків поліції, нацгвардіі, військових не знають і не розмовляють державною мовою. Українська має бути на першому плані, а поруч з нею кримські татари , кериїми і кримчаки. Всі інші, особливо росіяни(мокші) мають свою державу і як їм не подобається наша мова і культура, то кожний українець допоможе з квитком. Вчіть українську, відроджуйте державу і все буде добре. За приклад візьміть Ізраїль, який був без мови, і за пару років відродили. Чехи, відродили, та інші. А що в Німеччині є ще в конституції якість мови, як не німецька.? Си якийсь депутат може розмовляти в німелькому парламенті російською і вимагати, щоб російська була як мова нацменшин?
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добре написано, але трохи запізно.....
навіть школярі, якщо не йолопи - вчать інші мови аби звідси втекти.... залишаться одні золоті вершки....
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Я так вижу, все идет к Балканскому сценарию и наверное это наилучший выход сохранить украинцев как нацию со своим , действительно украинским государством. Закон про нацменшини є одним із пріоритетів Ради, - "слуга народу" Совгиря - Цензор.НЕТ 9513
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Це не що інше як намагання протягнути статус російської мови.
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"Українці, які складали 81, % населення, у керівних органах промисловості й фінансів УРСР становили тільки 15,5%. Росіяни і євреї, частка яких серед населення була 14,66%, в управлінні промисловістю й фінансами посідали 76,2%. За тридцять чотири роки - від березня 1919 до червня 1953 р. - керівництво ЦК КП(б)У було увесь час у руках чужинців. Лише в червні 1953 року першим секретарем ЦК КП(б)У призначили зросійщеного українця О.Кириченка."
http://www.memorial.kiev.ua/44-statti/1351-viiskova-okupatsiia-ukrainy-rosiieiu-roman-krutsyk.html
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В Україні нема нацменшин в пашпорті нема такої графи тому ця проблема висмоктана з пальця.
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