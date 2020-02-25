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 Політика України
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Все про:референдум (328) Стефанчук Руслан (122)

 Законопроєкт про всеукраїнський референдум проаналізують іноземні експерти, - Стефанчук

Перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що законопроєкт про всеукраїнський референдум проаналізують іноземні експерти.

"Ми вже практично завершили роботу над першим законопроєктом з блоку проєктів законів про народовладдя - про всеукраїнський референдум. Ми переходимо до інших ініціатив - це місцевий референдум, це електронні петиції, це право законодавчої ініціативи народу України", - зазначив Стефанчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Відповідаючи на запитання, коли парламент почне розглядати законопроєкт про референдум, він зазначив, що спочатку документ необхідно зареєструвати.

"Текст вже напрацьовано ... Далі ми передаємо його на аналітику і загальне обговорення вченим, громадянському суспільству", - сказав Стефанчук.

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Він додав, що законопроєкт також буде перекладено англійською мовою і передано на аналіз в провідні інститути низки країн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177683
 
 
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зачем ? мы для кого референдум делаем ? Для тех кто хочет купить ,или для тех кто не хочет продать ?
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судя по рейтингам,для того,кто хочет продать
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Вам цей закон потрібен буде після продажу української землі, та приєднання ордло. І не раніше. Для референдуму про повернення в совок.
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Когда нибудь вы сами что то решите? Ублюдки были и есть.
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Какая ужасная фотография. Ейти в зоопарке!
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"Далее мы передаем его на аналитику и общее обсуждение ученым, гражданскому обществу", - сказал Стефанчук. Источник: https://censor.net.ua/n3177683

Так чому ж ви так не вчинили з законом про продаж землі? Курви-запроданці!
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ЗЄ-слуги мордорським експєрдам в першу чергу віддадуть на перевірку законопроєкт? Там же х..ло, в якого "мир в очах" хоче свої правки внести.
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