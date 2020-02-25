 Законопроєкт про всеукраїнський референдум проаналізують іноземні експерти, - Стефанчук

"Ми вже практично завершили роботу над першим законопроєктом з блоку проєктів законів про народовладдя - про всеукраїнський референдум. Ми переходимо до інших ініціатив - це місцевий референдум, це електронні петиції, це право законодавчої ініціативи народу України", - зазначив Стефанчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Відповідаючи на запитання, коли парламент почне розглядати законопроєкт про референдум, він зазначив, що спочатку документ необхідно зареєструвати.

"Текст вже напрацьовано ... Далі ми передаємо його на аналітику і загальне обговорення вченим, громадянському суспільству", - сказав Стефанчук.

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Він додав, що законопроєкт також буде перекладено англійською мовою і передано на аналіз в провідні інститути низки країн.