 За Зеленського на виборах президента готові проголосувати 44,2% українців, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології, передає Цензор.НЕТ.
Серед тих, хто визначився з кандидатом і з припущенням, що відсоток людей, які зіпсують бюлетень, буде таким, як у першому турі президентських виборів 2019 року, за Володимира Зеленського проголосували б 44,2% опитаних, за Юрія Бойка - 13,1 %, за Петра Порошенка - 11,6%, за Юлію Тимошенко - 6,9%.
Порівняно з результатами першого туру виборів 2019 року рейтинг Зеленського зміцнився на 14 процентних пунктів, а рейтинг Бойка на 1,4. Водночас рейтинг п'ятого президента Порошенка послабився на 4,3 процентних пункти, а рейтинг Тимошенко - на 6,5.
Опитування проводилося з 8 по 18 лютого. Методом особистого інтерв'ю опитано 2038 респондентів, які проживають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-ступеневою стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.
У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, контрольованій українською владою.
Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.
Брутальный п.здежь.
Спасают имидж Оманского мародера. Да только дураку понятно, что его рейтинг 12-15%.
Зебиляедия бл... (С)
Среди всех опрошенных бубочка получил всего 24%
Но среди тех кто определился (половина всех опрошенных) - 44%
А по сравнению с первым туром у бубочки рост рейтинга +14%
А по сравнению со вторым туром 73% - 24% = минус 49%
Так что по факту рейтинг у него грохнулся на 50%, но кто-то упорно платит за все эти манипуляции.
Видимо кукловоды не успели еще подерибанить Украину, а зебиломасса начала отходить от теледурмана
Вроде - вот был,
И х.як, уже нет.
"
ПутінЗеленський прізідент міра"
Ну что, ылита, довольны? Сколько еще ныть будете?
Хотя, это бесполезно. Конструктивный диалог невозможен.
Тявкать будут не переставая на Зе, даже падая в пропасть.
Как же на него не тявкать?
Ну и плюс к тому, таких некомпетентных и неадекватных людей не было ни в одном правительстве Украины за всю историю независимости.
Никуда кроме пропасти они привести страну не смогут, если их немедленно не убрать.
то народ проголосует за кого то нового
вышеперечисленное в теме УГ без шансов
ередзвонили Зе, Бо, уМке, -- не Бені не дзвонили бо він рейтінг збив. Все ж більш ніж дав Разумков.
Хто оплатив заЖОП - їм теж рейтінг підняли.