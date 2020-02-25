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 Політика України, Суспільство
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Все про:Бойко (276) Зеленський (4605) Порошенко (11572) рейтинг (310) Тимошенко (4467) КМІС (74)

 За Зеленського на виборах президента готові проголосувати 44,2% українців, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Якби вибори президента України відбувалися найближчим часом, то чинний глава держави отримав би 44,2% голосів виборців.

Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології, передає Цензор.НЕТ.

Серед тих, хто визначився з кандидатом і з припущенням, що відсоток людей, які зіпсують бюлетень, буде таким, як у першому турі президентських виборів 2019 року, за Володимира Зеленського проголосували б 44,2% опитаних, за Юрія Бойка - 13,1 %, за Петра Порошенка - 11,6%, за Юлію Тимошенко - 6,9%.

Порівняно з результатами першого туру виборів 2019 року рейтинг Зеленського зміцнився на 14 процентних пунктів, а рейтинг Бойка на 1,4. Водночас рейтинг п'ятого президента Порошенка послабився на 4,3 процентних пункти, а рейтинг Тимошенко - на 6,5.

Опитування проводилося з 8 по 18 лютого. Методом особистого інтерв'ю опитано 2038 респондентів, які проживають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-ступеневою стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, контрольованій українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 21,7% українців підтримує "Слугу народу", 8,7% - ОПЗЖ, 6% - "ЄС", 5% - "Батьківщину", - КМІС опублікував електоральні симпатії населення. ІНФОГРАФІКА

За Зеленського на виборах президента готові проголосувати 44,2% українців, - опитування КМІС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177682
 
   
 Топ коментарі
 
Это даже не вопрос. Зебилы и за Хуйла с легкостью проголосуют, если он им понизить коммуналку пообещает.
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Лучше 1 украинец чем 10 малоросов
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Реальний рейтинг зелі по цьому опитуванню - 24,2%.Приблизно стільки ж процентів на парламентських виборах отримали антиукраїнські партії - опжз,оп,шарійовці.Схоже,що якраз пропутінці зараз і підтримують зелену владу.
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Удивительно, рейтинг упал у всех кроме Зели по сравнению с 1 туром, у него даже вырос неплохо.
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Українці "впіхнули ***********" в президенти і тримають його рейтинг майже на тому самому рівні.
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У меня такое впечатление, что один заказчик одновременно делает один заказ всем сразу "социологам" и те выдают на гора заказанные цифры.
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Проплаченный опрос.
Спасают имидж Оманского мародера. Да только дураку понятно, что его рейтинг 12-15%.
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А ты любитель оппожопы, у нее, гляди, процентов 60 по-твоему? Или у петрика-дурачка, сивочолого барыги, там все 146? А может у ************** "мамы", при виде которой даже у старшего поколения возникают рвотные позывы, уже около 50?
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зебил, иди пацалуй портрет клоуна и хлебни бояры - ПОПУСТИТ!
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Совпадение?рейтинг постят после обмена,потом после Омана,сейчас после Новых Санжар
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Зачем этот хитпарад идиотизма? К чему эти рейтинги? Детский лепет, выборов нет и не предвидится, никто вам, наивным не будет лизать сраки, чтобы вы кого-то любили. Это нормальная тенденция - ценить за пи*дежь. Сразу после выборов оппозиция набирает баллы не потому что они лучше, а потому что пи*деть - не мешки ворочать. Так было, есть и будет есть. Пара месяцев до выборов, хорошая рекламная кампания, тонны лапши на уши - и быдло выберет еще и не такого клоуна и слуг к нему
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Кровавого Пастора пора в президенты выбирать....
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Найкращий президент з усіх, доречі. Хоч і в/о
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Вань, ти що!? Він же твою кохану бабцю кидонув, не дотіг до золотого весілля, проматьківщинив так сказать... За Зеленського на виборах президента готові проголосувати 44,2% українців, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 3751 За Зеленського на виборах президента готові проголосувати 44,2% українців, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 3685
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Юлю киданув. Але у порівнянні з іншими - найкращий. Навіть висуватись не став. І вирулив ситуацію, бо був ризик, що все завалиться. За нього не було "муженок" і реально Рашка на Донбасі програвала.
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Когда пастор стал главой снбо, то все очень надеялись на что-то. Но произошло ничего! Пастора вашего все устраивало. Он такой же коррупционер , как и порошенко, к сожалению
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І чим же це козлорожій нечисті так Кривавий Пастор не вгодив?
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то шо там с круизом Бубочки в Оман? С каким пастухом овец он там фоткался? Так то был личная проргулка с охраной за счет государства или официальный визит за счет бубочки? А гебист какого в то времяф туда полетел, тоже позагорать? А на каком самолете Сцыкун оманский вернелся, а че так долго летел? По прежнему нет методички? Тебя, ефрейтор, так и до рядового разжалуют За Зеленського на виборах президента готові проголосувати 44,2% українців, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 1972
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Глядя на рейтинги Бойко и прочих рыгов. лучше уж Зеленский.
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Схоже, що Зєля - типова спецоперація мацькви. Бойко разом з Пєцею не змогли би стільки шкоди країні зробити за пів роки, скільки один Зєля зробив.
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Вступ до НАТО і пряме зовнішнє управління на десять років.
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Аргентина вже погодилась на "пряме зовнішнє", люди голодують, а країна по вуха в боргах. Найкращий варіант - польський, або французький. Вирішувати питання продажу землі треба на референдумі.
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Есть умственно отсталые в своем развитии кто верть в это гююно?
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"Рейтинги" від Разумкова це жесть. Особливо розсмішила "популярність" припіздєнта Віслюка Оманського . Цікаво, а скільки реально проголосували б за Вовку Сцикуна Коронавірусного присутні тут шановні форумчани.
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Це не Центру Разумкова опитування, це КМИС, але вони теж зманіпулювали, реальна підтримка Осла Оманського 24% від кількості опитаних. 44% це від тих хто визначився.
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Як висловилися сцикливе чмо - А какая разница? Чи ЦР ,чи КМІС - те саме брехливе лайно
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Из зебиляндии. Хочу ВСЕ. Тебе обещают всЬо и ты голосуешь.
Зебиляедия бл... (С)
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Всем кто пишет про купленность рейтингов хочу напомнить что вы это же самое писали год назад и в 1 туре и во 2. Но все совпало в точности.
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Зебилянбия... Нет мозгов. пиши пропало.
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КМИС манипулирует цифрами, чтобы скрыть реальное положение просравшего все народное доверие бубочки

Среди всех опрошенных бубочка получил всего 24%

Но среди тех кто определился (половина всех опрошенных) - 44%
А по сравнению с первым туром у бубочки рост рейтинга +14%

А по сравнению со вторым туром 73% - 24% = минус 49%

Так что по факту рейтинг у него грохнулся на 50%, но кто-то упорно платит за все эти манипуляции.
Видимо кукловоды не успели еще подерибанить Украину, а зебиломасса начала отходить от теледурмана
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как ты умело манипулируешь цифрами! )) ты забыл сказать, что среди всего населения планеты у Зеленского рейтинг меньше 1 % )))
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народ видит, где правда, а где неправда.
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Рейтинг. друзья, очень странный предмет,
Вроде - вот был,
И х.як, уже нет.

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А зесранцев то как плющит, кажный день рейтинги заказывают, чтоб Зюзеньку успокоить
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Це лише твої вологі мрії. До речі, а ти сам часом не за Вовку Сцикуна проголосував? 😃
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я проголосовал за Владимира Зеленского! и горжусь этим! и с каждым днем убеждаюсь, что сделал правильный выбор!
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Міг би написати коротше фразою російської мадам
"Путін Зеленський прізідент міра"

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Не зовсім розумію кого ти маєш на увазі, але за Зеленського, нажаль, не голосував. І бачу, що помилився. Бо можливо вперше за 28 років перестали красти на найвищому рівні. Це дає перспективи.
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перестали красты? и с чего это видно, Самокатчик сказал?
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Пока Зеленский с Порошенко письками меряется, у Бойко встает конкретно.
Ну что, ылита, довольны? Сколько еще ныть будете?
Хотя, это бесполезно. Конструктивный диалог невозможен.
Тявкать будут не переставая на Зе, даже падая в пропасть.
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Так падение-то в пропасть совершается именно благодаря Зеленскому и его гениальной команде.
Как же на него не тявкать?
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в чем выражается это падение в пропасть после невиданного обвала промышленного производства и экономики в целом при соевом барыге?
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Ну хотя бы в том, что Гройсман зеленому правительству оставил 150 мрд.гривен на счетах, а за полгода их правления осталось 25 мрд, остальное растаяло как с белых яблонь дым.
Ну и плюс к тому, таких некомпетентных и неадекватных людей не было ни в одном правительстве Украины за всю историю независимости.
Никуда кроме пропасти они привести страну не смогут, если их немедленно не убрать.
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У Бойка нема шансів. Його відсоток - відсоток ватки. Більше не виросте.
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чому?любители низких тарифов, высоких зарплат и "уставшие от войны" уже перебегают в опзж,там тоже мир,экономика,высокие пенсии и зарплаты!
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Якщо Зєля запхає Лугандон до виборів в Україну на умовах пуйла, то там реально за Бойка проголосують і живі і мертві. На підконтрольній теріторії ватка шансів не має.
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Пусть лично слетает в Китай за девочкой с собачкой, еще больше повысится.
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"Порівняно з результатами першого туру виборів 2019 року рейтинг Зеленського зміцнився на 14 процентних пунктів" - був 30%, а став 25%. Що це за арихметика?
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агенту Кремля Бойко больше доверяют чем барыге, вот это реальные показатели куда загнал страну Мародер
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такого в нашей истории ещё никогда и близко не было .. быдло нашло своего героя !
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если будут выборы
то народ проголосует за кого то нового
вышеперечисленное в теме УГ без шансов
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Підняття рейтінгу Зебобіків у ручну.
ередзвонили Зе, Бо, уМке, -- не Бені не дзвонили бо він рейтінг збив. Все ж більш ніж дав Разумков.
Хто оплатив заЖОП - їм теж рейтінг підняли.
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...заказуха галимая..кремль ставить на Бойку начал...красноперые и синежопые скоро рвать жопы начнут за маланца этого...и плесень туда же рванет с пох*истами за Лэсю которые вместе, плюс ******** свои в ЦИКе..
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Шестьорку пупина обидели!Порохоботьі-на Майдан!
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Народ, рейтинг Зе среди перечисленных претендентов абсолютно справедливый и будет сохраняться до тех пор пока не появится реальная альтернатива которой поверит население.
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На самом деле все очень просто - свинорыл за 5 лет своего правления так надоел большинству украинцев, что они готовы голосовать хоть за черта лысого, лишь бы не за него. Пока что в роли черта лысого выступает Зеленский, если на следующих выборах появится кто-то другой, будут голосовать за него. Главное, что ни при каких условиях к власти больше не придет порошенко и его камарилья
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6-ка падлошенкові підходить-порохоботи мають бути задоволені.
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Така тема, таваріщі: от скільки бачу, нікого майже ніде нема хто за зєлю голосував. Сидять тихо і не признаються. То може вони ці рейтинги зі стелі малюють, а потім на виборах підміняють тихо машину з бюлетнями на ті які потрібні, а стару спалюють/*******. Це так робиться
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