 Чиновники "Київміськсвітло" підозрюються в розкраданні 23 млн під час закупівлі ламп для вуличного освітлення

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОГП.
За версією слідства, у 2018 році посадові особи КП "Київміськсвітло", ймовірно порушуючи законодавство, здійснили закупівлю в одному із ТОВ натрієвих ламп для вуличного освітлення за завищеними цінами.
Під час досудового розслідування проведено ряд слідчих дій. Зокрема, проведено обшуки у фігурантів кримінального провадження, дві комплексні товарознавчі та судово-економічні експертизи КНДІСЕ, за результатами яких встановлено факт нанесення матеріальних збитків державі на суму понад 23 млн грн.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.