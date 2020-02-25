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 Політика України
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Все про:Конституція (361) децентралізація (306) Віталій Безгін (7)

 Плануємо змінити Конституцію в частині децентралізації у вересні 2020 року до місцевих виборів, - "слуга народу" Безгін

Фракція "Слуга народу" має намір змінити Конституцію в частині децентралізації до місцевих виборів - у вересні 2020 року.

Про це повідомив член фракції Віталій Безгін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Ми трохи заручники того, що в жовтні в нас будуть чергові місцеві вибори і, звісно, ми хочемо забезпечити зміни до Конституції до того часу. Відповідно, у нас є проміжок на початку четвертої сесії - з 2 по 5 вересня, коли ми маємо виходити на голосування в 300 голосів, і будемо сподіватися, що цей інклюзивний формат сприятиме голосуванню більшості фракцій і груп за зміни до Конституції", - заявив нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розпочинаємо консультації з регіонами щодо зміни Конституції в частині децентралізації, - "слуга народу" Корнієнко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177680
 
 
 Топ коментарі
 
Губернии,федеральный округ,зесмотрящий,рассея!73% зебилы вы рады?
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Дайош Пушиліна з Плотніцкім у ВР!

Моторило з Гіві не дожили....
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До сентября вы будете висеть на киевских каштанах.
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Дайош Пушиліна з Плотніцкім у ВР!

Моторило з Гіві не дожили....
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Посмотрите на эту рожу, что оно может изменить к лучшему... Уверена так же , что готовят вариант , выгодный агрессору и по его требованию.Эти предатели способны на все. Они будут идти на поводке у Путина как шавки пока их народ не погонит из власти.
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а куда эти синагожные спешат на собственные похороны?????
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Будут же местные выборы. При чем тут ВР???
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Губернии,федеральный округ,зесмотрящий,рассея!73% зебилы вы рады?
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Звідки їх стільки взялось в Україні і всі при владі!
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До сентября вы будете висеть на киевских каштанах.
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я против - французы, придумали гильотину, давным давно(можно сделать мобильной на различных шасси,продукция богдана то же подойдет наверное) - а то ба - природу загрязнять и где в центре Киева - как то так))
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офф топ

Insider: Сотрудник ГРУ, подозреваемый в отравлении болгарского бизнесмена «Новичком», был членом российской миссии ВТО
Сотрудник ГРУ, подозреваемый в отравлении болгарского бизнесмена «Новичком», был членом российской миссии ВТО. Так, по крайней мере, утверждается в совместном расследовании группы Bellingcat и интернет-издания Insider.
Речь идет о россиянине Георгии Горшкове, который был объявлен в розыск властями Болгарии по обвинению в покушении на убийство бизнесмена Емельяна Гебрева, пишут расследователи. По их данным, его настоящее имя - Егор Гордиенко, он имеет дипломатический ранг третьего секретаря. Как утверждается, он причастен не только к отравлению Гебрева нервно-паралитическим веществом «Новичок», но и к другим операциям ГРУ за рубежом. В том числе, настаивают расследователи, Гордиенко мог сотрудничать с подозреваемыми в отравлении в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Помимо этого, утверждается в публикации, Гордиенко участвовал в присоединении Крыма к России и в 2014 году получил квартиру в том же доме, где живет один из фигурантов дела об отравлении Скрипалей Александр Мишкин. С 2017 года, согласно расследованию, Гордиенко служил в Швейцарии как сотрудник российского представительства в ВТО. Официальный представитель организации рассказал, что россиянин должен был работать в Женеве до конца этого года, но досрочно покинул миссию. По словам расследователей, после этого он явился в штаб-квартиру ГРУ.
В российском представительстве в ВТО сообщили, что не владеют никакой информации о Гордиенко.
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А я то думаю, почему самогон по 30, а оно надо конституцию изменить.
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АП переименовали в ОП, ГПУ в ОГП... таким образом и закон о люстрации можно не отменять, просто никто под него попадать не будет...
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АПУ в КПУ, ГПУ в ОГПУ. Все повертається взад.
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Кожне непорозуміння вважає своїм обов"язком щось змінити в Конституції.
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В спочатку хоч її прочитайте, якщо читати звісно вмієте, а то понабирають клоунів та статистів з масовки
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Фракция "Слуга народа" намерена изменить Конституцию в части децентрализации до местных выборов - в сентябре 2020 года. Источник: https://censor.net.ua/n3177680

Планируем изменить Конституцию в части децентрализации в сентябре 2020 до местных выборов, - "слуга народа" Безгин - Цензор.НЕТ 6181
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О!!! И Констоитуцию Украины надо под кацапов поменять срочно. Выборы ж в Донбабве скоро...
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Самое трагическое, шо зебилам на это просто насрать. Они Украину променяют на колбасу легко и непринужденно.
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С кацапов ничего хорошего не возьмешь, кроме анализов. И те с фиговые будут.
Планируем изменить Конституцию в части децентрализации в сентябре 2020 до местных выборов, - "слуга народа" Безгин - Цензор.НЕТ 8681
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А ще зевлада мріяла би виключити Крим з Конституції України
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они и насчет воды то же так думали - а нет и все
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***** хочет изменения в конституцию дающие сепарью право вето на любое решение украинской власти. Ему глубоко посебе как оно будет называться и под какой оберткой партия зеленых человечков протащит его на голосование!
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планируйте на#уй с подветренной стороны, дельтапланеристы е#анные!
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мне вообще нравиться - слуга - зачем шо то добавлять и так понятно - врут ,плохие слуги ,однозначно плохие))
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К сентябрю зеленой стаи, надеюсь, не будет.
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Давайте вже скоріш наголосуйте собі на імпічмент і путівку в Мордор.
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