 Плануємо змінити Конституцію в частині децентралізації у вересні 2020 року до місцевих виборів, - "слуга народу" Безгін

Про це повідомив член фракції Віталій Безгін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Ми трохи заручники того, що в жовтні в нас будуть чергові місцеві вибори і, звісно, ми хочемо забезпечити зміни до Конституції до того часу. Відповідно, у нас є проміжок на початку четвертої сесії - з 2 по 5 вересня, коли ми маємо виходити на голосування в 300 голосів, і будемо сподіватися, що цей інклюзивний формат сприятиме голосуванню більшості фракцій і груп за зміни до Конституції", - заявив нардеп.

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