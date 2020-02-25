 Плануємо змінити Конституцію в частині децентралізації у вересні 2020 року до місцевих виборів, - "слуга народу" Безгін

Про це повідомив член фракції Віталій Безгін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.
"Ми трохи заручники того, що в жовтні в нас будуть чергові місцеві вибори і, звісно, ми хочемо забезпечити зміни до Конституції до того часу. Відповідно, у нас є проміжок на початку четвертої сесії - з 2 по 5 вересня, коли ми маємо виходити на голосування в 300 голосів, і будемо сподіватися, що цей інклюзивний формат сприятиме голосуванню більшості фракцій і груп за зміни до Конституції", - заявив нардеп.
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Insider: Сотрудник ГРУ, подозреваемый в отравлении болгарского бизнесмена «Новичком», был членом российской миссии ВТО
Сотрудник ГРУ, подозреваемый в отравлении болгарского бизнесмена «Новичком», был членом российской миссии ВТО. Так, по крайней мере, утверждается в совместном расследовании группы Bellingcat и интернет-издания Insider.
Речь идет о россиянине Георгии Горшкове, который был объявлен в розыск властями Болгарии по обвинению в покушении на убийство бизнесмена Емельяна Гебрева, пишут расследователи. По их данным, его настоящее имя - Егор Гордиенко, он имеет дипломатический ранг третьего секретаря. Как утверждается, он причастен не только к отравлению Гебрева нервно-паралитическим веществом «Новичок», но и к другим операциям ГРУ за рубежом. В том числе, настаивают расследователи, Гордиенко мог сотрудничать с подозреваемыми в отравлении в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Помимо этого, утверждается в публикации, Гордиенко участвовал в присоединении Крыма к России и в 2014 году получил квартиру в том же доме, где живет один из фигурантов дела об отравлении Скрипалей Александр Мишкин. С 2017 года, согласно расследованию, Гордиенко служил в Швейцарии как сотрудник российского представительства в ВТО. Официальный представитель организации рассказал, что россиянин должен был работать в Женеве до конца этого года, но досрочно покинул миссию. По словам расследователей, после этого он явился в штаб-квартиру ГРУ.
В российском представительстве в ВТО сообщили, что не владеют никакой информации о Гордиенко.