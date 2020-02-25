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 Канадці зібрали $2,5 млн для сімей жертв збитого в Ірані літака МАУ

Громадяни Канади пожертвували 3,29 млн канадських доларів (2,5 млн доларів США) для сімей загиблих в авіакатастрофі літака МАУ PS752, збитого під Тегераном 8 січня.

Про це повідомив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Дякуємо за щедрість! Зібрано 3,29 млн (канадських доларів. - Ред.) для родичів загиблих рейсу PS752 завдяки ініціативі CanadaStrong", - написав він.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Влада Ірану досі відмовляється передати Києву чорні скриньки.

Канадці зібрали $2,5 млн для сімей жертв збитого в Ірані літака МАУ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177679
 
 
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Канадцы деньги собирают, а наши "новые лица" во главе с оманским недоразумением ведут себя так, будто и не было никакого сбитого самолета...
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