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 Політика України
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Все про:Кабмін (3713) Слуга народу (670) Стефанчук Руслан (122)

 У фракції "Слуга народу" незадоволені роботою Кабміну, - Стефанчук

Перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук визнав, що у фракції "Слуга народу" є невдоволення роботою уряду.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це він заявив на Форумі реформ "На шляху до Вільнюса", коментуючи низькі рейтинги Кабінету Міністрів.

"Ми готові робити помилки, але готові і швидко виправляти їх. Мабуть, є очікування, і ці очікування не так швидко здійснюються. У фракції "Слуга народу" теж є багато питань до уряду. Це дискусія. Повірте, на наших зустрічах буває надзвичайно спекотно", - сказав Стефанчук.

Віцеспікер розповів, що не задовольняє його в роботі Кабміну.

"Це питання, пов'язані з декомунізацією законодавства. Це був один із перших законопроєктів, який провалився у Верховній Раді. Мені хочеться, щоб кращою була комунікація із суспільством", - сказав Стефанчук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що, згідно з даними опитування Центру Разумкова, понад 60% українців не довіряють уряду і прем'єру Гончаруку

Також читайте: 21,7% українців підтримує "Слугу народу", 8,7% - ОПЗЖ, 6% - "ЄС", 5% - "Батьківщину", - КМІС опублікував електоральні симпатії населення. ІНФОГРАФІКА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177677
 
 
 Топ коментарі
 
Слуги сами недовольны слугами, а зебилы рассказывают про то что всё хорошо.
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А вот и причина двухдневного шоу от зеленых. Дела в финансами совсем швах.

У фракції "Слуга народу" незадоволені роботою Кабміну, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5553
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И маленькое дополнение:

".... В правительстве Гончарука рассмотрят идею представителей партии "Слуга народа" о постепенном повышении пенсионного возраста...."

Как у нас там пенсионеры голосовали?
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Це загрожує тим, хто ще не вийшов на пенсію.
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Аха-ха-ха.
Точь-в-точь как запоребриком.
"ОдиннароТ"
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Пачєму они недовольніє, в чєм прічіна.
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Слуги сами недовольны слугами, а зебилы рассказывают про то что всё хорошо.
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Так он же плоть от плоти зеленый, как же так? Сами собой недовольны?
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судя по двухкратному падению рейтингов приСлуг кремля, народ Украины еще больше недоволен этим зеленым шапитом клоунов и дрочеров.
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Во фракции "Слуга народа" недовольны работой Кабмина, - Стефанчук
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Во фракции "Слуга народа" недовольны работой Кабмина, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4561
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Яке би бздо не йшло СН, але вони моновлада і їм прийдеться відповідати за свою роботу.
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(народ)-Вы мудаки! Во фракции "Слуга народа" недовольны работой Кабмина, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5693
(власть)-Да, мы мудаки! и это возмутительно! Мы срочно созываем мудацкий совет на котором разработаем мудацкую дорожную карту, с мудацкими шагами, как постепенно перестать быть мудаками!
(народы)-И делать вы это все будете по-мудацки? Во фракции "Слуга народа" недовольны работой Кабмина, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1910
(власть)-естественно!!!! мы же мудаки!!! Во фракции "Слуга народа" недовольны работой Кабмина, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4906
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Во фракции "Слуга народа" недовольны работой Кабмина, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9683 Треба трохи почекати і дати ще 100 днів.
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Таки кто там и где "профффесионалы"??
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Всі претензії до бубочки. Ви всі його люди, він і відповідає за все.
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Ридаю та плакаю! Бджоли проти меду! У фракції "Слуга народу" незадоволені роботою Кабміну, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1623 Шо ж трапилось? Ви ж самі створили технократичний уряд тіко з професіоналів! Чи зрозуміли (після опитувань) що рейтинг уряду тягне вниз рейтинг ВРУ? Так і рейтинг ради тягне вниз рейтинг КМУ. А вдвох вони тягнуть до низу рейтинг найвеличнішого... От шо я називаю "командна робота"! У фракції "Слуга народу" незадоволені роботою Кабміну, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8471
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Як це недовольні? У "слуги" немає такого поняття, як парламент, кабінет, міністрів, суд, прокуратура, СБУ, поліція....там всі президенти. То виходить ви незадоволені собою? Добре. Але це тільки початок. Я навіть не уявляю, що буде як ви не продасте всю землю.
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порохоскот не розганяйте зраду ))) зрадойоби )))
всіх обзивали )) зескот=порохоскот
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менше слухайте зудіння.всім не можна подобатись.країна повинна змінитись.
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