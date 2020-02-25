 У фракції "Слуга народу" незадоволені роботою Кабміну, - Стефанчук

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це він заявив на Форумі реформ "На шляху до Вільнюса", коментуючи низькі рейтинги Кабінету Міністрів.

"Ми готові робити помилки, але готові і швидко виправляти їх. Мабуть, є очікування, і ці очікування не так швидко здійснюються. У фракції "Слуга народу" теж є багато питань до уряду. Це дискусія. Повірте, на наших зустрічах буває надзвичайно спекотно", - сказав Стефанчук.

Віцеспікер розповів, що не задовольняє його в роботі Кабміну.

"Це питання, пов'язані з декомунізацією законодавства. Це був один із перших законопроєктів, який провалився у Верховній Раді. Мені хочеться, щоб кращою була комунікація із суспільством", - сказав Стефанчук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що, згідно з даними опитування Центру Разумкова, понад 60% українців не довіряють уряду і прем'єру Гончаруку

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