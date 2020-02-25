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 Політика України
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Все про:корупція (3206) Євросоюз (2820) Матті Маасікас (12)

 Головними пріоритетами для України залишаються встановлення верховенства права та боротьба з корупцією, - посол ЄС Маасікас

Головними пріоритетами для української влади залишаються встановлення верховенства права в Україні і боротьба з корупцією, наголосив глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

"Звісно, багато викликів попереду, але верховенство права, його встановлення і боротьба з корупцією залишаться пріоритетами", - сказав він на "Форумі реформ: на шляху до Вільнюсу" в Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Дипломат наголосив, що після очищення банківського сектору необхідні подальші зусилля, щоб відновити впевненість у фінансовому секторі.

"Багато реформ все ще тривають. Земельна реформа, реформа трудового ринку, реформа освіти. Якщо їх буде імплементовано, вони зроблять Україну набагато ефективнішою країною", - зазначив він.

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Серед досягнень реформ в Україні Маасікас згадав те, що макроекономічна ситуація стабілізувалася, банківський сектор був у значній мірі очищений, анбандлінг НАК "Нафтогаз України" мав місце, уряд покращує доступ до різних сервісів для громадян.

Посол ЄС заявив, що Євросоюз готовий підтримати уряд та народ України і готовий супроводжувати процес імплементації Угоди про асоціацію та угоди про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі між Україною та ЄС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177674
 
 
 Топ коментарі
 
Почему-то не нашлось должностей для Саакашвили и Сакварелидзе, зато тот же Аваков, прожженый коррупционер, сохранил свое кресло. А сколько таких аваковых еще получили портфели....
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Если как он говорит что коррупции нет, то это значит что с ней и бороться никто не собирается, а зачем как её нет.
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Если как он говорит что коррупции нет, то это значит что с ней и бороться никто не собирается, а зачем как её нет.
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Трудно сейчас бороться с коррупцией, Порошенко за 5 лет заполнил суды людьми коррупционеров, решения и приговоры соотвественно выносятся (привет Насирову), все в пользу коррупционеров. А судьи сейчас сидят в своих креслах пожизненно, так что все это надолго.
Но народ сам виноват, молча глотал порошенковский коррупционный беспредел.
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Тада. Власть, которая полностью держится только на личной преданности (профессионализмом или порядочностью там даже не пахнет) будет бороться с коррупцией. Тяжело ей будет бороться самой с собой.

Но виноват в том, что 73% идиотов дали узурпировать власть прокацапским ЗЕленым недоумкам, конечно же Порошенко.
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Та ну её, ту коррупцию. Про пандемию надо думать.
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На счетах аппарата (это юридическое лицо) СНБО Украины находится 18,779 млрд. гривен. Куда уже ушли 1,221 млр. гривен мы не знаем (это вопрос к ведомству Пацкана) , но именно с этих денег на 7,36 млн. гривен профинансированы мероприятия т.н. "платформы примирения" (не предусмотрены бюджетом). Кстати нынешний руководитель аппарата СНБО до сих пор имеет статус "исполняющий обязанности". Это означает что все финансовые бумаги визирует либо глава, либо секретарь СНБО (Зеленский\Данилов). Эти деньги так и не переданы в общий фонд бюджета и фактически являются личным загашником Зеленского. Исходя из того, что доходная часть бюджета по результатам двух месяцев показывает крутое падение, а медицина профинансирована только по первый квартал 2020 года (так заложена субвенция в бюджете), именно отсюда нужно брать деньги на финансирование противоэпидемических мероприятий, закупку оборудования и медикаментов. Или эти деньги Зеленский хранит под что то другое?.
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Ото дурне.
Мне эта борьба с коррупцией, которой уже 6 лет, напоминает действие мужика-идиота.
Который вышел на огород - а он полон бурьяна, ни одного полезного растения, и он начинает сорняк рубить. Вырубил сорняк - а он на следующий день опять вырос. И так каждый день. Вы чего там, дурачьё, или так по сценарию запрограмировано?
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Почему-то не нашлось должностей для Саакашвили и Сакварелидзе, зато тот же Аваков, прожженый коррупционер, сохранил свое кресло. А сколько таких аваковых еще получили портфели....
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Дело в том, что Аваков это актив Коломойского.
И не Зеленский решает убрать Авакова, или нет.
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Ото смішні. Беня сказав, що олігархів немає. Гончарук, що корупції немає. Малюська (портнов) в судочинстві такий порядок навів, що, від нудьги, на рогах стоїть і фотки постить
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Борьба с коррупцией, как показала практика, бесполезна при нынешнем законодательстве.
Клетчатое одеяло сильнее. Поэтому без смены законодательства не будет нормальных решений судей, посадок и конфискаций, а значит и борьбы с коррупцией в Украине.
Законы надо менять и в отношении судей так же! Отпускает убийцу, или вора - садится вместо отпущенного. Украл миллион, внес залог 100 тысяч - судья доложит 900 тысяч+ ущерб и ...
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