 Головними пріоритетами для України залишаються встановлення верховенства права та боротьба з корупцією, - посол ЄС Маасікас

"Звісно, багато викликів попереду, але верховенство права, його встановлення і боротьба з корупцією залишаться пріоритетами", - сказав він на "Форумі реформ: на шляху до Вільнюсу" в Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Дипломат наголосив, що після очищення банківського сектору необхідні подальші зусилля, щоб відновити впевненість у фінансовому секторі.
"Багато реформ все ще тривають. Земельна реформа, реформа трудового ринку, реформа освіти. Якщо їх буде імплементовано, вони зроблять Україну набагато ефективнішою країною", - зазначив він.
Серед досягнень реформ в Україні Маасікас згадав те, що макроекономічна ситуація стабілізувалася, банківський сектор був у значній мірі очищений, анбандлінг НАК "Нафтогаз України" мав місце, уряд покращує доступ до різних сервісів для громадян.
Посол ЄС заявив, що Євросоюз готовий підтримати уряд та народ України і готовий супроводжувати процес імплементації Угоди про асоціацію та угоди про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі між Україною та ЄС.
Но народ сам виноват, молча глотал порошенковский коррупционный беспредел.
Но виноват в том, что 73% идиотов дали узурпировать власть прокацапским ЗЕленым недоумкам, конечно же Порошенко.
Мне эта борьба с коррупцией, которой уже 6 лет, напоминает действие мужика-идиота.
Который вышел на огород - а он полон бурьяна, ни одного полезного растения, и он начинает сорняк рубить. Вырубил сорняк - а он на следующий день опять вырос. И так каждый день. Вы чего там, дурачьё, или так по сценарию запрограмировано?
И не Зеленский решает убрать Авакова, или нет.
Клетчатое одеяло сильнее. Поэтому без смены законодательства не будет нормальных решений судей, посадок и конфискаций, а значит и борьбы с коррупцией в Украине.
Законы надо менять и в отношении судей так же! Отпускает убийцу, или вора - садится вместо отпущенного. Украл миллион, внес залог 100 тысяч - судья доложит 900 тысяч+ ущерб и ...